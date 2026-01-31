立法院會期結束 1.25萬億新台幣軍購預算未過

【on.cc東網專訊】台灣立法院會期從9月19日開議，延遲至周五（30日）最後一次院會結束，惟今年度總預算案及行政院版防務特別條例，連起碼的審議程序都未能展開。其中1.25萬億元新台幣（約3,100億港元）不對稱戰力提升的防務特別條例，10度被國民黨和民眾黨擋下。

總預算案經過154日仍未通過。台中市長盧秀燕周六（31日）談及軍購案時，強調台灣安全至上，有必要適當增加防務支出，希望軍購能準時交貨，相信立法委員都會審查。她又指出要注意的地方，即應買哪些軍備、是否有助於防務，也希望準時交貨。

