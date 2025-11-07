立訊精密公佈2025年第三季度業績，營收淨利實現高增長

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月7日 - 立訊精密（002475.SZ）上週四（10月30日）發佈2025年第三季度業績，第三季度營業收入約964.11億元（人民幣，下同），同比增長31.03%；歸屬於上市公司股東的淨利潤約48.74億元，同比增長32.49%；前三季度實現營業收入約2209.15億元，同比增長24.69%；歸屬於上市公司股東的淨利潤約115.18億元，同比增長26.92%；基本每股收益1.59元，同比增加26.19%。



根據報告，2025年前三季度，公司面對複雜多變的國際政經形勢與全球供應鏈重構的挑戰，緊抓戰略機遇，堅定執行「三個五年」既定計劃，實現了持續穩定的高品質發展。公司持續深耕消費電子、通信與資料中心、汽車三大業務板塊，透過「內生外延」策略驅動三大業務板塊協同發展。



消費電子業務保持強勁增長動能

立訊精密在消費電子領域表現持續向好，充分體現了其技術實力。2025年9月，蘋果發佈iPhone 17系列。根據Counterpoint Research數據顯示，上市後10天內銷量較iPhone 16系列同期高14%，其中標準版在中國市場銷量幾乎翻倍。立訊精密承接iPhone 17全系列生產，從零組件到整機製造皆深度參與，涵蓋無線充電、聲學器件、線性馬達等模組，展現其完整的垂直整合優勢。國泰海通證券稱，隨著iPhone 17熱銷，以及2026年折疊機發佈及IOS 26.4若AI功能落地效果超預期，有望帶動老機型用戶加速換機，進一步上調蘋果手機總銷量，為立訊精密帶來更高利潤彈性。



同時，立訊精密已於7月2日完成對聞泰科技旗下部分子公司股權及資產的收購，藉此拓展ODM生產能力與客戶資源，並與原有客戶形成協同效應。國信證券指出，立訊精密三季報中非經常性損益貢獻突出，其中「企业取得子公司投資成本小於可辨認淨資産公允價值」（包括萊尼及聞泰ODM/OEM資產）產生收益4.79億元，體現外延擴張帶來的會計收益。



在AI終端智能化轉型的浪潮下，AI手機、AI筆電、AR/VR裝置等智慧終端快速增長，對高精度、小型化、多功能集成精密零組件需求激增。立訊精密憑藉聲、光、电、散熱、射頻、結構件等技術積累及垂直一體化優勢，成為少數能提供完整AI終端解決方案的供應商，為公司業務的持續成長注入動能。



AI與汽車業務持續發力

通信與數據中心業務板塊受惠於全球生成式AI應用的快速增長，AI服務器與數據中心基礎設施建設持續推進，帶動市場對高速光電互聯、熱管理及電源解決方案的需求提升。立訊精密在高速互聯與光電技術領域具備垂直整合能力，相關產品已獲得多家國際雲服務商與設備製造商採用，推動該板塊業務規模穩步擴大。



立訊精密亦依託連接器技術優勢，完成224G電連接全鏈條整合，並在9月深圳光博會（CIOE）上展示CPC（共封裝連接器）、CPO（光電共封）與HVDC（高密電源）等AI伺服器應用方案，顯示其在AI集群零組件領域的研發與供應能力已進一步提升。同時，公司積極拓展英偉達、Meta等海外科技企業，有望成為公司業績成長新的動力來源。



汽車業務板塊方面，隨著智慧座艙與自動駕駛技術滲透率持續提升，汽車產業「新四化」持續深化，立訊精密正逐步將產品應用從傳統線束與連接器拓展至智慧座艙、輔助駕駛與動力系統等領域。結合萊尼集團的全球產能與渠道佈局，公司正加強與國際主機廠合作，汽車零部件出貨量持續增長，業務佔比穩步提升。



立訊精密正積極推進赴港上市工作，進一步拓寬海外資本市場渠道。目前，公司已於2025年8月18日向香港聯合交易所有限公司遞交主板上市申請。此次申請標誌著公司在資本運作與國際化戰略佈局上邁出實質性步伐，為未來在AI終端、通信及汽車等核心業務板塊的持續發展提供更多資本運作的靈活性。



立訊精密預計2025年全年歸母淨利潤將達165.2億至171.9億，同比增長23.6%至28.6%，每股收益2.28至2.37元。公司持續深化全球化戰略，發揮海外基地的戰略支點作用，靈活響應區域化需求，提供具韌性與成本優勢的全球化製造解決方案。連續三年躋身《財富》世界500強，立訊精密將繼續依托內生增長與外延拓展的雙輪驅動策略，推動業務穩步增長。展望未來，隨著赴港上市進程的推進，公司有望進一步拓寬全球資本市場佈局，強化國際化競爭優勢，持續為投資者與合作夥伴創造更大價值。





