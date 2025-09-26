站立式書桌有利健康？ 研究指長時間站立或致靜脈曲張、血液循環系統受壓︱Yahoo

站立式書桌近年被視為減少久坐風險的健康選擇。

站立式書桌近年被視為減少久坐風險的健康選擇，但澳洲一項最新大型研究顯示，長時間站立未必帶來實質好處，甚至可能增加部分血液循環問題的風險。

澳洲有研究團隊分析超過 83,000 名參與者的數據，追蹤多年來的坐姿、站姿及活動情況。結果發現，雖然每日坐超過 10 小時會增加心臟病及中風風險，但單純延長站立時間並不能抵銷這些不良影響，反而可能引發靜脈曲張，以及起身時感到頭暈或眼花等情況。

研究人員解釋，長時間保持靜止站姿會令血液滯留在下肢，導致循環系統受壓。他們指出，過去市場對站立式書桌的推崇，多基於規模有限或缺乏長期觀察的研究，未能全面反映健康後果。

並非「坐」與「站」二選一

不過，研究同時指出，真正有益於健康的並非「坐」與「站」的二選一，而是經常改變姿勢及保持活動。參加者若能在工作間隙加入短暫步行、伸展或輕量運動，對血糖水平及其他健康指標均有改善。另有研究顯示，交替坐與站，加上短時間步行，比單純站立更有效。

專家建議，市民在日常生活中可透過簡單方式增加活動量，例如每隔約 30 分鐘提醒自己起身活動、選擇走樓梯、或以步行代替傳送訊息。部分可升降的書桌設計，亦方便使用者在坐與站之間切換，減少長時間保持同一姿勢的不適。