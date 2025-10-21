竟全是Set好的！羅志祥爆《TV搜查線》秘辛

▲羅志祥（如圖）爆料多年前節目《TV搜查線》拍攝秘辛，透露節目中隨機找的路人都是假的，讓薔薔傻眼直呼：「童年都被騙了。」（圖／中天綜合台提供）

[NOWnews今日新聞] 藝人羅志祥主持的節目《綜藝OK啦》，昨（20）晚播出「演藝圈人人都懂的“潛規則”當藝人沒點演技還真混不下去」，在節目中他回憶早年與陳建州主持《TV三賤客》、《TV搜查線》的經驗，自爆節目中部分橋段都是假的，他舉例知名的巴士單元「你要去哪裡」及部分跟拍內容，僅第一集是來真的，之後都是由演員模擬拍攝，讓來賓薔薔驚呼：「童年都被騙了。」

羅志祥爆《TV搜查線》真相 童年都是假薔薔傻眼

薔薔透露錄影時曾收到製作單位任務要惹怒徐乃麟：「我其實也不知道要罵什麼，就想說不然先丟幾句好了，像是出老千什麼的，後來他生氣停機搞了很久才回來，我問製作人『乃哥是真的生氣嗎』？他們說『不知道』，我也搞不清楚。」

廣告 廣告

對此羅志祥認為只是做效果：「我以前有個節目單元《你要去哪裡》，那是演的，所有演員在巴士裡輪流下來被我們問『你要去哪裡』，還有《TV搜查線》只有第1集是真的，我們去跟蹤，結果委託人的另一半見笑轉生氣，直接拿武器要砍我們，製作人擔心會有危險才變成找演員來演。」讓全場來賓聽了超震驚，薔薔還忍不住氣喊：「你騙了我的童年！」羅志祥則笑說還有更誇張的：「其實車子完全沒動，我們自己演左轉、右轉，天黑也只是車子蓋黑布而已。」

▲薔薔聽到《TV搜查線》拍攝真相傻眼。（圖／中天綜合台提供）

張立東模仿方順吉被當本人 協周杰倫騙員工

另外張立東透露，自己曾配合周杰倫整員工：「那時候我才剛出道，吃飯時他說『我有看你模仿，蠻好笑的，不然等一下來騙我設計部門員工』，話還沒講完，那個人就走進來。」他還來不及反應，周杰倫就滔滔不絕地講個不停：「他說『方順吉大哥要重新出道，他以前超紅，唱片賣贏過我，你幫他設計周邊商品，譬如順吉自然T-Shirt』，他講得頭頭是道，對方就真的以為我是方順吉。」在場來賓聽了都覺得太扯了。張立東接著說：「他真的做了，之後還一直追問我『方大哥，設計草稿出來了，你要不要看一下』，直到我們下一次吃飯時，杰倫才跟他說『其實他不是方順吉，好笑吧』！」超搞笑騙人過往笑翻現場來賓。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

娛樂搶先看／修杰楷、陳柏霖捲閃兵案！羅志祥爆《TV搜查線》造假

羅志祥嗆聲「小乃哥」上身！自比遊戲王 小鐘竟偷換鐵蓋反擊

羅志祥被啦啦隊女神緊貼！南珉貞狂放電 高橋佳帆直球逼問他選誰