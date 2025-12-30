《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
章子怡為女兒「醒醒」慶祝10歲生日的畫面曝光後，立刻在網路掀起討論焦點。不同於一般星二代的高調排場，這場生日派對主軸相當明確，整體視覺圍繞「長頸鹿」設計，原來正是呼應醒醒親自參與創作的繪本《想變矮的長頸鹿》，從主視覺到生日蛋糕，全都緊扣作品概念。
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。
生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清爽的穿搭亮相，站在佈景前自信擺姿勢，鏡頭感自然，被誇「氣質很穩」、「完全不像小孩在硬撐場面」。
章子怡也在社群寫下長文祝福女兒，字裡行間全是對成長的珍惜與期許，強調希望孩子勇敢做自己、在喜歡的世界裡發光。母女同框畫面一曝光，更被網友大讚「光環沒壓過孩子，反而把焦點交給她」。
不靠話題、不搶版面，卻用一場繪本主題生日派對讓人記住，醒醒這次之所以被封為「最強星二代」，靠的不是背景，而是實實在在的創作成果！10歲就能交出這樣的作品，未來會走到哪一步，也難怪讓人忍不住期待。
看更多 CTWANT 文章
61歲張曼玉一穿西裝帥到封神！久違拍時尚大片 每張都像「時髦教科書」！
「90年代女神」楊采妮51歲素顏曝光！齊肩長髮配甜美笑容，小紅書生活照美到像大學生！
51歲還能長這樣？謝金燕自拍影片炸出「超狂美背」！本人認了：每天睡前10分鐘、只做2個動作
其他人也在看
71歲成龍罕談與房祖名關係 生日賀壽慘遭責罵後斷聯 自稱不是好父親：沒一句好話
現年71歲的國際武打巨星成龍，前日（12月28日）在自己主演的電影《過家家》首映禮上罕有談及作為父親的感受，他自評「我不是一個好父親，但是我是一個負責任的爸爸」，又自爆對兒子房祖名太嚴苛，說話又太強硬，結果曾因1句話把兒子罵走，父子斷了聯絡。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
張柏芝自爆剖腹產後辛酸往事 直言獨自在家 網民批評前夫謝霆鋒
張柏芝與謝霆鋒當年因拍攝《老夫子2001》認識兼傳緋聞，二人於2006年結婚，張柏芝先後誕下謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）兩名兒子，不過其婚姻僅維持5年結束。2018年，張柏芝秘密誕下細仔張禮承（Marcus），有傳Marcus爸爸係英籍型男工程師，但張柏芝始終未有透露Marcus生父嘅身份。日前，張柏芝於內地綜藝節目《一路繁花2》罕談當年剖腹產後辛酸往事，引起外界關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑
韓國知名搞笑女星李世英，以《請回答1988》中「雙門洞王祖賢」一角爆紅，憑藉浮誇搞笑風格圈粉無數。然而，長期遭受網友外貌霸凌的她，近年透過大膽整容與健身轉型為「國民女神」，不僅自信爆棚，還分享了瘦身心得與感情哲學。Yahoo Style HK ・ 1 天前
14歲選秀冠軍的驚人真相！ 八木莉可子隱藏的演技秘密！
八木莉可子是2001年7月7日生的滋賀縣妹子，今年剛好24歲。Japhub日本集合 ・ 2 小時前
60歲谷德昭近月急瘦 撐拐杖看張學友演唱會 真實狀態曝光被指似80歲
現年60歲的谷德昭昔日綽號「肥谷」，顧名思義是全身長肉，在幕前演出時胖嘟嘟的形象為觀眾帶來不少歡樂，但早年因健康問題刻意減肥近50磅，體型消瘦但仍健步如飛，亮相主持節目時反應敏捷兼精神不俗，看來一切正常。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何沛珈自爆已單身6個月 回應「禁愛令」認與阮浩棕仍有聯絡
何沛珈（Roxanne）放棄護士工作，於2020年參選香港小組競選，即使五強止步，但仍被TVB賞識與其簽約，又安排佢擔任資訊節目《東張西望》外景主持，晉升為「東張女神」成功入屋，成為力捧小花。感情方面，何沛珈與「星三代」阮浩棕嘅緋聞備受關注，雖然二人未曾承認戀情，但就直言「了解中」，更頻頻以情侶檔出席活動。日前，有傳何沛珈與阮浩棕因工作聚少離多，拍拖一事一直被公司禁止，承受唔少壓力，加上公司執行「禁愛令」，二人被迫結束2年地下情。對此，阮浩棕曾回應指：「我哋依然係好朋友」。不過，昨日（29日），何沛珈出席TVB全新節目《尋歡作樂的姐姐》宣傳活動，承認自己已單身6個月。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
UNIQLO超迷你羽絨背心爆紅！限量＋只送不賣引全城熱討，幫公仔著外套超可愛
最近各大社交平台瘋傳的「UNIQLO迷你羽絨背心」超萌登場！這件掌心大小的袖珍版，正是PUFFTECH系列的縮小版，圓潤可愛如玩具，可當掛包吊飾、套水杯、給公仔當小外套穿都超療癒！Yahoo Style HK ・ 1 天前
何超儀51歲生日｜選擇遠離上流生活，獨自闖蕩更自在的個性派：娛樂圈沒人管你爸爸是誰
迎來51歲的何超儀，用了大半生的時間證明自己不單是「賭王千金」，就算是獨立個體也可活得有型、有態度，加上早前因丈夫陳子聰的健康問題而接受訪問，更能看得出她有情有義。乘著她的生日，重溫她的金句，也許也能為一眾女性們帶來力量。Yahoo Style HK ・ 1 天前
戴佩妮宣布內地巡唱取消 原因曝光：不在乎面子問題
【on.cc東網專訊】馬來西亞歌手戴佩妮舉行「雙生火焰」巡迴演唱會，27日唱到中國四川成都站，卻哽咽宣布取消北京、廣州場次，她在演唱會上直言：「我根本不在乎面子不面子的問題，一直都不避諱這樣的場面，我如果自己做不好，我就承認自己做不好，我不會強撐著說怎麼樣怎麼樣東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
張柏芝捏7歲兒子腳丫！聖誕影片流露日常母愛 網嘆：最自然的幸福
藝人張柏芝在聖誕節分享了一段與7歲小兒子Marcus的日常影片。影片中，她素顏躺在床上，輕輕捏著兒子的腳丫，母子牽著手聊天，互動輕鬆親密，溫馨場面打動不少網友。姊妹淘 ・ 1 天前
71歲《阿凡達》億萬名導演詹姆斯卡麥隆的「簡樸美學生活」：與太太奉行素食主義、開著Kia Rio二手車
詹姆斯卡麥隆（James Cameron）不僅是創造《鐵達尼號》與《阿凡達》票房神話的傳奇導演，更是一位無畏的探險家與環保實踐者。近期他在《紐約時報》的訪談中，揭開了這位 71 歲名導 James Cameron 光環背後，極度簡樸且充滿哲學思辨的真實生活。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
法國女星碧姬芭杜辭世 享壽91歲
（法新社巴黎28日電） 法國影壇傳奇女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）逝世，享壽91歲，她的「碧姬芭杜基金會」（Fondation Brigitte Bardot）今天證實這項消息。碧姬芭杜基金會發表聲明說，「碧姬芭杜基金會以無比哀痛的心情宣布，基金會創辦人兼主席、全球知名女影星暨歌手碧姬芭杜辭世。法新社 ・ 1 天前
木戶大聖隱藏八年爆紅真相！ Netflix神劇讓他一夜爆紅！
木戶大聖是1996年12月10日生的，福岡北九州出生，但其實在橫濱長大，今年滿29歲的射手座大男孩。Japhub日本集合 ・ 22 小時前
章子怡帶小孩溫馨外出！小兒子蹦跳萌樣搶鏡 10歲女兒已和媽媽一樣高
章子怡近日被目擊帶著10歲女兒醒醒、4歲兒子，以及朋友家的孩子一起外出聚餐，飯後再陪孩子們到遊戲中心玩耍。她以素顏、白色羽絨服搭配淡紫色毛線帽、簡單休閒裝現身，展現巨星之外的輕鬆日常，引發網友討論。姊妹淘 ・ 22 小時前
草蜢雲頂騷賀出道40年 唱梅艷芳名曲感動全場
【on.cc東網專訊】組合草蜢近日現身馬來西亞雲頂開騷，3子貫徹勁歌熱舞震撼全場。出道40年他們的金曲可謂一籮籮，《半點心》、《忘情森巴舞》及《寶貝對不起》等名曲旋律響起，台下反應熱烈，成功勾起全場回憶殺。他們更呼籲歌迷站起來，跟隨節奏盡情搖擺，將氣氛推向高潮。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
前PlayStation總裁爆料：索尼會刻意「造星」製作人，小島秀夫就是明星
在發展到現在的全球遊戲市場中，許多好玩、讓人非常享受其中的遊戲作品都能讓遊戲玩家們念念不忘，記得一輩子，而除了遊戲本身外，這些經典遊戲的製作人們也會留在玩家們的腦中，被永遠記得。例如《黑暗靈魂》製作人宮崎英高、《死亡擱淺》製作人小島秀夫，或是《惡靈古堡》系列製作人三上真司等，都在玩家心裡留下非常深刻的印象。不過，這些傳奇遊戲設計師與製作人能被玩家記得或許不只是因為遊戲本身太好玩，前 PlayStation 總裁 Shawn Layden 近日受訪時表示，內部的確會「造星」開發團隊，讓玩家們記得。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
中央網信辦制定網絡名人賬號行為負面清單
中央網信辦公布，網絡名人賬號粉絲數量大、社會關注度高，在互聯網上有較強影響力和示範效應。為加強網絡名人賬號常態化管理，引導其自覺規範網上行為，防範不當網絡言行造成負面影響，當局制定網絡名人賬號行為負面清單，對行為邊界作出明確規定。 負面清單中涉及13項，包括傳播低俗內容、宣揚不良價值導向、打造審醜不良人設、傳播不實信息、歪曲解讀政策和公共事件、鼓動群體對立、隨意開盒掛人、組織約架論戰、徵集負面線索、號召粉絲聚集、實施利益要挾、開展無資質營運及隱蔽從事黑灰產。 各網站平台要認真落實法律法規要求，以及《網絡信息內容生態治理規定》、《互聯網用戶賬號信息管理規定》及《關於加強「自媒體」管理的通知》等相關規定，對照負面清單，嚴格落實主體責任，進一步健全涉及網絡名人賬號管理的社區規則、用戶協議，依法依約加強對網絡名人賬號發布信息、直播互動、開設話題等行為管理，引導網絡名人賬號營運者合理使用影響力，規範網上言行。各地網信部門要履行屬地管理責任，強化指導監管，督促相關網站平台做好網絡名人賬號行為規範管理工作。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
習近平明晚7時發表2026年新年賀詞
國家主席習近平明晚7時發表2026年新年賀詞，將通過中央廣播電視總台和互聯網發表。內地多個官方頻道將準時播出。 (ST)infocast ・ 4 小時前
王青霞被揭早已結婚生子兼疑與老公做冬過節 李龍基：感情要嚟就嚟，要走就走
被稱為TVB「御用皇帝」嘅75歲李龍基，與年齡相差36年嘅王青霞（Chris）展開「爺孫戀」，並已到訂婚階段，但王青霞被揭美國有未婚夫又曾欠債等，更因涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被判入獄，不過當時李龍基仍心繫女友，仲話等佢出獄就即結婚。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前