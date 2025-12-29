章子怡帶小孩溫馨外出！小兒子蹦跳萌樣搶鏡 10歲女兒已和媽媽一樣高

章子怡近日被目擊帶著10歲女兒醒醒、4歲兒子，以及朋友家的孩子一起外出聚餐，飯後再陪孩子們到遊戲中心玩耍。她以素顏、白色羽絨服搭配淡紫色毛線帽、簡單休閒裝現身，展現巨星之外的輕鬆日常，引發網友討論。

當天，章子怡全程留意孩子們的動向，細心照顧需求。4歲兒子身穿灰色羽絨服，走在前面小心下階梯，活力十足；醒醒站在媽媽身側，身高已接近章子怡，行動自然放鬆，母女互動溫馨。

離婚後，章子怡持續兼顧事業與家庭，一方面親自陪伴孩子，一方面仍活躍影壇，包括擔任威尼斯影展評審、主演電影《醬園弄》等，都備受關注。這次親子共同外出的行程曝光後，不僅讓外界看見她在日常生活中的親力親為，而她在工作之外仍盡力陪伴孩子的模樣，也讓不少人感受到她私下作為母親的溫柔一面。

