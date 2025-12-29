宏福苑大火一個月 我城的眼淚與道別
章子怡帶小孩溫馨外出！小兒子蹦跳萌樣搶鏡 10歲女兒已和媽媽一樣高
章子怡帶小孩溫馨外出！小兒子蹦跳萌樣搶鏡 10歲女兒已和媽媽一樣高
章子怡近日被目擊帶著10歲女兒醒醒、4歲兒子，以及朋友家的孩子一起外出聚餐，飯後再陪孩子們到遊戲中心玩耍。她以素顏、白色羽絨服搭配淡紫色毛線帽、簡單休閒裝現身，展現巨星之外的輕鬆日常，引發網友討論。
當天，章子怡全程留意孩子們的動向，細心照顧需求。4歲兒子身穿灰色羽絨服，走在前面小心下階梯，活力十足；醒醒站在媽媽身側，身高已接近章子怡，行動自然放鬆，母女互動溫馨。
離婚後，章子怡持續兼顧事業與家庭，一方面親自陪伴孩子，一方面仍活躍影壇，包括擔任威尼斯影展評審、主演電影《醬園弄》等，都備受關注。這次親子共同外出的行程曝光後，不僅讓外界看見她在日常生活中的親力親為，而她在工作之外仍盡力陪伴孩子的模樣，也讓不少人感受到她私下作為母親的溫柔一面。
延伸閱讀
章子怡帶女兒日本追星！10歲醒醒「女團穿搭」萌翻 母女同看I-DLE背影超溫柔
其他人也在看
陳偉霆淚談13歲喪父：曾被笑「有媽生沒爸養」，不藏兒子是為療癒童年創傷
大陸男星陳偉霆近日接受專訪，首度談起13歲喪父的成長經歷，也說明自己選擇公開生子消息的原因，坦言與童年失去父親的遺憾有關，希望孩子從一出生就能感受到被祝福與接納。姊妹淘 ・ 3 小時前
UNIQLO超迷你羽絨背心爆紅！限量＋只送不賣引全城熱討，幫公仔著外套超可愛
最近各大社交平台瘋傳的「UNIQLO迷你羽絨背心」超萌登場！這件掌心大小的袖珍版，正是PUFFTECH系列的縮小版，圓潤可愛如玩具，可當掛包吊飾、套水杯、給公仔當小外套穿都超療癒！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
佘詩曼承諾照顧許紹雄家人 與許惠菁合影歡樂又溫馨
資深藝人許紹雄（Benz雄）於10月28日凌晨因腎癌引發器官多重機能衰竭離世，享年75歲。許紹雄女兒許惠菁多次於社交平台撰文念亡父，寫道：「沒有你，生活將永遠不再一樣，但我會因為你而努力堅強。我無比想念你，愛你永無止境。」冬至當日亦寄語大家要珍惜身邊人。許惠菁表示許紹雄所有社交平台都會被保留，繼續延續「歡喜」精神；而與許紹雄上契嘅佘詩曼亦表示會繼承契爺積極樂觀嘅性格，又承諾會照顧其家人：「老竇！雖然我很想你，但我不會再哭了，我永遠都會很開心，也會照顧你的家人。」日前，佘詩曼與許紹雄女兒許惠菁齊齊慶祝聖誕佳節，二人皆重現歡顏。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
60歲谷德昭近月急瘦 撐拐杖看張學友演唱會 真實狀態曝光被指似80歲
現年60歲的谷德昭昔日綽號「肥谷」，顧名思義是全身長肉，在幕前演出時胖嘟嘟的形象為觀眾帶來不少歡樂，但早年因健康問題刻意減肥近50磅，體型消瘦但仍健步如飛，亮相主持節目時反應敏捷兼精神不俗，看來一切正常。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑
韓國知名搞笑女星李世英，以《請回答1988》中「雙門洞王祖賢」一角爆紅，憑藉浮誇搞笑風格圈粉無數。然而，長期遭受網友外貌霸凌的她，近年透過大膽整容與健身轉型為「國民女神」，不僅自信爆棚，還分享了瘦身心得與感情哲學。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
台灣7級地震知名綜藝節目中斷錄影 11藝人尖叫護頭逃生
【on.cc東網專訊】台灣東北部的宜蘭外海，昨晚（27日）11時05分，發生7級地震，幾乎全台感受震盪。當時綜藝節目《週末最強大》正在錄影，綜藝大哥胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲、楊繡惠、白雲等11名藝人與工作人員察覺不對勁，即伸手護住頭部，一邊大嗌「遠離燈架」一邊離開攝東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
張柏芝捏7歲兒子腳丫！聖誕影片流露日常母愛 網嘆：最自然的幸福
藝人張柏芝在聖誕節分享了一段與7歲小兒子Marcus的日常影片。影片中，她素顏躺在床上，輕輕捏著兒子的腳丫，母子牽著手聊天，互動輕鬆親密，溫馨場面打動不少網友。姊妹淘 ・ 4 小時前
鍾嘉欣全家過聖誕放閃粉碎婚變傳聞 豪宅曝光簡潔又溫馨
2004年華姐冠軍鍾嘉欣（Linda）早前傳出與脊醫老公Jeremy婚變的傳聞，鍾嘉欣與老公及子女一同慶祝聖誕節，兩公婆又齊齊挑戰Couple Challenge，以行動粉碎婚變傳聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
何超儀51歲生日｜選擇遠離上流生活，獨自闖蕩更自在的個性派：娛樂圈沒人管你爸爸是誰
迎來51歲的何超儀，用了大半生的時間證明自己不單是「賭王千金」，就算是獨立個體也可活得有型、有態度，加上早前因丈夫陳子聰的健康問題而接受訪問，更能看得出她有情有義。乘著她的生日，重溫她的金句，也許也能為一眾女性們帶來力量。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
新城勁爆︱鍾柔美洩「蜜」後首露面 親揭與劉展霆關係
《新城勁爆頒獎禮2025》今日舉行，其中薛家燕率領一眾歌手合唱張學友的《祝福》，獻給宏福苑災民，當中「聲夢小花」鍾柔美（Yumi)更是疑錯手Post...東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《不良一族尋愛記》Netflix爆紅日本戀綜，11位前不良少年少女學習戀愛：創傷如何影響著愛的給予與接收能力｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
向來懂得抓住觀眾目光的Netflix，繼《單身即地獄》屢屢製造話題之後，他們將目光轉向日本，推出全新戀愛實境節目《不良一族尋愛記》(Badly in Love) 。這次節目組找來 11 位前不良少年、少女，在「學校」展開戀愛冒險。節目中的參與者，個個背負著所謂的「不良」過往——可能是暴力史、幫派背景或破碎的成長經歷。他們在鏡頭前的激烈衝突、瞬間爆發的憤怒，以及難以建立信任的互動，讓這檔節目超越了普通戀愛綜藝的範疇，直指一個更核心的主題：它的核心不是「誰與誰配對成功」，而是親密關係如何成為我們過往傷痛最敏感、也最有效的試紙。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
戴佩妮宣布內地巡唱取消 原因曝光：不在乎面子問題
【on.cc東網專訊】馬來西亞歌手戴佩妮舉行「雙生火焰」巡迴演唱會，27日唱到中國四川成都站，卻哽咽宣布取消北京、廣州場次，她在演唱會上直言：「我根本不在乎面子不面子的問題，一直都不避諱這樣的場面，我如果自己做不好，我就承認自己做不好，我不會強撐著說怎麼樣怎麼樣東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
呂慧儀化身電單車手 親身上陣勁有型
【on.cc東網專訊】藝人呂慧儀憑《愛．回家之開心速遞》演「熊若水」一角深入民心，日前《愛．回家》其中一集劇情中，呂慧儀化身電單車手勇救由林淑敏飾演的龍力蓮。其後，呂慧儀亦在社交平台分享揸電單車照，原來她並沒有用替身，而是其親身上陣拍攝，她發文表示：「考電單車牌東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
方皓玟倒貼搞觀濱騷只為見粉絲 10年後再出碟
【on.cc東網專訊】歌手方皓玟早前宣布除夕在「觀濱」觀塘海濱花園開騷與歌迷一同倒數，但受到大埔宏福苑火災影響決定延期，音樂會將延期至明年3月21日舉行，方皓玟表示歌手都喜歡踩新場，自言也不例外，覺得面對着海唱歌很有浪漫氣氛，暫時一場，希望能夠與粉絲唱多幾場更好東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
草蜢雲頂騷賀出道40年 唱梅艷芳名曲感動全場
【on.cc東網專訊】組合草蜢近日現身馬來西亞雲頂開騷，3子貫徹勁歌熱舞震撼全場。出道40年他們的金曲可謂一籮籮，《半點心》、《忘情森巴舞》及《寶貝對不起》等名曲旋律響起，台下反應熱烈，成功勾起全場回憶殺。他們更呼籲歌迷站起來，跟隨節奏盡情搖擺，將氣氛推向高潮。東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
陳欣茵帶愛貓公園野餐 寵物生日P超重儀式感
【on.cc東網專訊】藝人陳欣茵一向是愛貓之人，分別飼養了一隻暹羅貓「彭彭」及一隻緬因Mix唐貓「丁滿」，日前適逢是佳節與「彭彭」的一歲生日，陳欣茵在社交平台晒出與愛貓們共度一日的照片，從相中可見，中午時她先以索引繩及寵物袋帶同貓貓到公園野餐，自己欣賞美景及進食東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
前PlayStation總裁爆料：索尼會刻意「造星」製作人，小島秀夫就是明星
在發展到現在的全球遊戲市場中，許多好玩、讓人非常享受其中的遊戲作品都能讓遊戲玩家們念念不忘，記得一輩子，而除了遊戲本身外，這些經典遊戲的製作人們也會留在玩家們的腦中，被永遠記得。例如《黑暗靈魂》製作人宮崎英高、《死亡擱淺》製作人小島秀夫，或是《惡靈古堡》系列製作人三上真司等，都在玩家心裡留下非常深刻的印象。不過，這些傳奇遊戲設計師與製作人能被玩家記得或許不只是因為遊戲本身太好玩，前 PlayStation 總裁 Shawn Layden 近日受訪時表示，內部的確會「造星」開發團隊，讓玩家們記得。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
全球票房累積直迫百億美元！《阿凡達》視覺特技超越前作｜製作特輯
《阿凡達》故事大綱： 全球史上最賣座電影《阿凡達》系列震撼回歸！殿堂級導演占士金馬倫傾力打造《阿凡達 3》，帶領觀眾重返潘多拉星球，展開前所未見的史詩級歷險。故事緊接上集結尾，積舒利（森禾霍頓 飾）與妮蒂莉（素兒莎丹娜 飾）在海洋部落戰爭後，努力撫平失去長子的傷痛，並保護被追捕的蜘蛛仔。他們決定尋求愛好和平的「風商族」幫助，結伴前往秘密據點。豈料途中遭到神秘且極其殘暴的「曼關族」突襲 。這個部族不僅拒絕信奉萬物之母艾華，更與戈維治上校聯手展開血腥報復，威脅整個星球。同時，資源開發管理署 (RDA) 捲土重來，密謀爆發新一輪入侵行動，令舒利一家陷入前所未見的危機與抉擇。《阿凡達3》將於2026年1月1日起優先場，1月8日大銀幕上映。 ******************* ▶【影迷注意】Yahoo電影專欄現正上架！緊貼最新電影動向，安排周末睇戲娛樂！https://bit.ly/3wlSVNKYahoo Movies HK ・ 1 小時前
中央網信辦制定網絡名人賬號行為負面清單
中央網信辦公布，網絡名人賬號粉絲數量大、社會關注度高，在互聯網上有較強影響力和示範效應。為加強網絡名人賬號常態化管理，引導其自覺規範網上行為，防範不當網絡言行造成負面影響，當局制定網絡名人賬號行為負面清單，對行為邊界作出明確規定。 負面清單中涉及13項，包括傳播低俗內容、宣揚不良價值導向、打造審醜不良人設、傳播不實信息、歪曲解讀政策和公共事件、鼓動群體對立、隨意開盒掛人、組織約架論戰、徵集負面線索、號召粉絲聚集、實施利益要挾、開展無資質營運及隱蔽從事黑灰產。 各網站平台要認真落實法律法規要求，以及《網絡信息內容生態治理規定》、《互聯網用戶賬號信息管理規定》及《關於加強「自媒體」管理的通知》等相關規定，對照負面清單，嚴格落實主體責任，進一步健全涉及網絡名人賬號管理的社區規則、用戶協議，依法依約加強對網絡名人賬號發布信息、直播互動、開設話題等行為管理，引導網絡名人賬號營運者合理使用影響力，規範網上言行。各地網信部門要履行屬地管理責任，強化指導監管，督促相關網站平台做好網絡名人賬號行為規範管理工作。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
陳庭欣缺席十億男友生日會惹情變傳聞 親認：已分手兩至三個月
前港姐冠軍陳庭欣（Toby）與估計身家達10億的護膚品老闆男友楊振源（Benny）拍拖多年，每年12月男方生日都會放閃曬恩愛，不過今年Toby缺席男方生日會，就連聖誕節亦未有與男方一同外遊，兩人盛傳感情生變。Yahoo 娛樂圈 ・ 55 分鐘前