章小蕙罕談與前夫鍾鎮濤婚姻 自爆擁「戀愛腦」 曾被阻見子女：不是合格的媽

章小蕙與鍾鎮濤於1988年結婚，育有一對子女鍾嘉浚和鍾嘉晴，1999年離婚結束11年婚姻；其後主攻內地發展，創立個人香水品牌，又不時於社交平台分享美容時尚心得，如今以時尚顧問及直播帶貨達人身分重新出發，成功活出自信與優雅。近日，章小蕙罕有接受魯豫節目專訪，罕談與前夫鍾鎮濤嘅婚姻。

章小蕙簡約卻不失高貴嘅打扮，配合烏黑秀髮與緊緻肌膚嘅凍齡狀態令網民驚艷。訪談中，章小蕙坦承當年24歲嘅自己有一個「戀愛腦」，不惜與父母意見相左，一心投入理想中嘅愛情；坦言若能重返過去，會告誡年輕嘅自己：「多看看、多等等，別那麼早把自己困在婚姻裡。」章小蕙坦言當年離婚一刻冇喊，只好一步一步地咁走落去，與兩個小孩一齊住。章小蕙表示最痛心嘅係兩個孩子未能喺完整家庭中成長，揭露當年曾一度失去探望子女嘅權利：「想見孩子都見不著，跟被藏起來了一樣」，亦承認：「我不是合格的媽，但我有我的苦衷。」

章小蕙回憶，離婚後唯一一次痛哭，就係無法與孩子共度嘅聖誕節，當時佢經營時裝店，難得放假又特意訂咗文華酒店想陪孩子過節，卻從早等到晚，電話始終打不通。母愛落空嘅一刻，章小蕙只好喺房內痛哭，足足哭咗一整夜，心疼孩子無辜被牽連到大人戰矛盾之中。章小蕙多年被貼上「拜金女」標籤，佢淡然回應，強調自己從未依附任何人。即使婚姻期間，也有靠撰寫專欄維生，用自己嘅收入支付房租與家務開支，認為外界能誤解，但總不能否認佢靠自己嘅力量撐過風雨。

