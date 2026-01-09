童年回憶還是單純走私？中國海關破獲旅客意圖夾帶125台Game Boy入境將調查

日本遊戲巨頭任天堂在 1989 年推出的掌上型遊戲機 GameBoy 可說是遊戲史上超成功的經典主機之一，到 2003 年停產前總計在全球售出超過 1.18 億台，成為許多玩家共享的童年回憶，也讓許多人成年之後往往希望能夠入手主機，紀念小時候的遊戲時光。不過，對於一些中國玩家來說這個願望或許要落空了，因為根據中國海關的官方消息，近日南京祿口機場海關攔檢一名旅客竟起獲 125 台 GameBoy 遊戲機與遊戲卡帶意圖未經申報就要闖關，讓海關當場拒絕放行這些貨物，後續將進行調查。

示意圖 (Photo illustration by Andrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images)

根據中國海關的說法，近日在南京祿口機場進行入境行李檢查時，海關透過 X 光機發現有名旅客的行李異常，因此主動開箱。結果該名旅客的行李廂被打開後，竟被起獲 125 台任天堂的經典掌上型遊戲機 GameBoy，而且還有 85 套遊戲卡帶，顯然無法說服海關人員這些主機只是想「彌補童年回憶」。

也因此，中國海關當場拒絕放行這些 Game Boy 遊戲機。中國海關進一步表示，任何入境中國的旅客攜帶的行李都必須符合合理的自用數量，而 125 台 GameBoy 主機明顯已經超過了自用範疇，因此他們才會決定當場拒絕放行，靜待後續調查。