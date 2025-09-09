鍾嘉欣專訪（上）認從前與林峯關係疏離
從童星到新海誠女神的逆襲！ 原菜乃華宅女聲優演藝之路！
小豆島花朵的星光起點
原菜乃華，2003年8月26日生，東京人，處女座，A型血，身高161公分，氣質清新得像晨間劇女主角！🌷 她的名字來自小豆島的「菜の花」，爸媽希望她像花兒一樣美麗動人。
她3歲推著嬰兒車就被星探發現，5歲進演藝圈，2009年通過J-beans試鏡，6歲就開始演戲，像是《計程車司機的推理日誌26》、《淺見光彥〜最終章〜》。
2014年她加入研音，當《キラピチ》模特，還在2015到2016年當《おはスタ》的「おはガール」，活潑模樣讓人直呼：「這小女孩絕對有大未來！」
2018年她跳槽到Tristone Entertainment，跟小栗旬、綾野剛當同門，開始挑戰更厲害的角色。這朵小花的成長路，簡直像一部勵志日劇，怎麼看都覺得超帶感！
社群裡的宅女小甜心
原菜乃華在螢幕上是專業演員，私下卻是個超會撒嬌的動漫宅女！她的Instagram @nanoka_hara_official有45.7萬粉絲，
bio寫得超簡單：「俳優 / トライストーン・エンタテイメント所属 / 2003.8.26 / 161cm / 映画『#ミステリと言う勿れ』公開中！」她愛po拍攝現場和生活照，
像2024年10月po《我推的孩子》試映會的白洋裝照片，美得像從動畫走出來，粉絲狂喊：「かなちゃん是仙女吧！」😍 她還會分享寫真集《はなのいろ》的花絮，
比如穿和服在花田拍攝，超有日式美感！雖然她沒開X，但#原菜乃華和#すずめの戸締まり的討論超熱，粉絲說：「她的笑容像吃了蜜一樣甜！」
ENCOUNT訪談中，她被共演者笑稱「オタク」，她哈哈回：「大家不知道我愛動漫？！」這宅女個性讓人覺得她就像隔壁追番的好姐妹，恨不得跟她一起嗑動畫！😆
從日劇小配角到聲優天
原菜乃華的演藝路簡直像開外掛！她6歲開始演日劇，2016年在《早晨來到》演懷孕中學生片倉光，那場哭戲催淚到讓觀眾心碎，網友直呼：「她的眼淚是魔法，誰看誰淪陷！」😭
2022年，她從1700人試鏡中脫穎而出，被新海誠挑中為《鈴芽之旅》女主角岩戶鈴芽配音，這可是她第一次當聲優！她在クランクイン！
訪談說：「國一時看新海誠的電影感動到不行，試鏡成功時緊張到腿軟！」這角色讓她一夜成名，還拿下2024年第18屆聲優獎新人獎。2023年她主演《勿說是推理》電影版，
細膩演技直接抱回第47屆日本電影學院獎新人獎！🏆 2024年她演《我推的孩子》有馬加奈，2025年還有《紅豆麵包》、《陰陽眼見子》等大作，簡直是演藝圈的閃電新星！
粉絲與業界的超狂熱評
原菜乃華的魅力不只粉絲愛，業界也超買單！MANTANWEB報導，《紅豆麵包》導演誇她和河合優實有「壓倒性的演技和純真活力」，是選角的絕佳選擇。
Bezzy訪談中，她說《我推的孩子》有馬加奈跟她超像，因為「都有點負面的性格」，粉絲笑說：「這自黑也太真實！」😅 網上討論她的哭戲超熱烈，
有人說：「《早晨來到》那場生孩子的戲，我哭到沒紙巾！」還有粉絲喊：「她的宅女屬性跟我一模一樣，求組隊追番！」她的寫真集《はなのいろ》在KADOKAWA賣得火爆，
粉絲評論：「每頁都像畫報，美到犯規！」ORICON NEWS報導，業界人士說：「她的演技有種天然的感染力，未來絕對是大咖！」她從清純少女到複雜角色都能駕馭，讓人完全不想眨眼！
未來是她的星光大道
原菜乃華才22歲，卻已經從童星進化成全能女優，還跨足聲優和模特，未來簡直像一片星海！粉絲猜她可能會多接動畫配音，或成為新海誠的長期合作女星，衝上國際舞台。
她在Bezzy訪談說：「演戲是我最大的夢想，就算什麼都不會，我也會堅持下去。」這份熱情讓人超感動！😊 她的游泳專長和哭戲天分，說不定未來會演個運動員或催淚大片女主。
小編猜，她可能會在綜藝秀一下宅女本色，跟粉絲聊動漫聊到飛起！她的下一站會是什麼？只能說，這朵「菜の花」注定要開得更耀眼！
Japhub小編有話說
好啦，聊完原菜乃華，小編已經被她的才華和可愛徹底收服！😍 從童星到《鈴芽之旅》的聲優天后，她用實力證明自己是演藝圈的超新星！
還沒追她的IG（@nanoka_hara_official）？快去看看她的靚照和搞笑日常吧！
想支持她的作品，《鈴芽之旅》、《勿說是推理》隨時等你，2025年的《紅豆麵包》和《陰陽眼見子》也超值得期待！🌸
Japhub下次會端出更多日本八卦，動漫、藝人、怪談全包，記得緊盯我們，保證嗨到不行！✨
