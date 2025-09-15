竹北全齡生活圈！ 信義房屋：吸這族群購屋

▲近年也有不少購屋族轉向竹北「隱藏版全齡生活圈」——東元醫院與中國醫藥大學新竹附設醫院周邊置產，成為外地科技人落腳竹北的敲門磚。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 新竹竹北房市持續受到科技業移入人口推升，除了高鐵特區與縣三區等熱門地段，近年也有不少購屋族悄悄轉向「隱藏版全齡生活圈」——東元醫院與中國醫藥大學新竹附設醫院周邊。信義房屋專家指出，這一帶具備交通便利、學區完整與生活機能，房價相對親民，是外地科技人落腳竹北的理想敲門磚。

信義房屋竹北台科大店專案經理林芷瑜表示，這個區域的主要購屋族群，除了醫護人員，也包括中壯年與年輕家庭。許多中年人為了方便照顧父母就醫，選擇與長輩同住或在附近購置第二間房；年輕夫妻則看重學區與生活機能，像是康乃爾幼兒園、成功國中及亞太美國學校都在此區域，成為吸引家庭客的重要因素。

「新竹家長很重視學區，也很注重機能，」信義房屋竹二區協理陳世光指出，相較高鐵區的純住宅環境，此生活圈生活機能更為完善，有兩所醫院、傳統市場，距離百貨公司與國道也不遠，更是鄰近台元科技園區與AI智慧園區，形成竹北少見的「全齡生活圈」。也有園區工程師與醫療相關從業者因輪班需求，選擇住在醫院周邊以提升生活便利性。

林芷瑜觀察到，不少客戶會在同一社區或鄰近區域購置第二間房，讓長輩獨立居住又能就近照應。林芷瑜說，新竹交通尖峰時段擁擠，竹北交流道早上常塞車，許多上班族上班前把小孩就近送到長輩家，可省下不少繞路時間。由於新竹公共運輸不發達，許多年長者仍習慣自行開車或騎車，住在機能完善的區域更顯重要。

房價方面，中國醫周邊近一年成交價約每坪40萬至50萬元，東元醫院周邊則因屋齡較新，成交價落在每坪5到6字頭，少數個案甚至突破每坪70萬元。熱門房型以兩房與三房為主，兩房適合剛出社會的年輕人與小家庭，三房則適合與長輩同住或有學齡兒童的家庭，熱銷路段包括科大一路、科大二街、興隆路一段與福興一路。供給面上，目前市場三房產品釋出量充足，但兩房物件因自住需求高，流動性較快，釋出量相對少。

林芷瑜指出，雖然這一區靠近醫療機構，但整體居住人口仍以年輕族群為主，一棟大樓中七至八成住戶為年輕人，且多為外地移入的科技業者。這些族群在看屋時，除了考量通勤距離，也重視生活品質與家庭照顧需求，因此東元與中國醫周邊成為具備性價比的選項。

陳世光指出，大新竹輕軌規劃在竹北家樂福與東元醫院附近設站；預計2027年完工的台一線替代道路將連接新竹市與竹北，有助紓解上下班車流。林芷瑜補充，縣政九路南段與興隆路口轉角正興建商場，雖尚未公布進駐品牌，但預計將進行招標，為區域增添商業機能。台科大校地雖早已動工，但進度緩慢，屬中長期題材，短期對房價影響溫和。隨著交通建設與商業機能逐步到位，區域房市未來仍有成長空間。



