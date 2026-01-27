「竹堅強」鑽入燈柱 穿越6米「隧道」綻放枝葉爆紅(有片)

「竹堅強」鑽入燈柱，穿越6米「隧道」綻放枝葉爆紅。(微博)

浙江省紹興市新昌縣一個停車場內1棵竹子近日意外走紅網路。這棵竹子從地面生長後，竟穿過長達5、6米高的電燈柱，在頂端探出一簇青翠枝葉，被網民暱稱為「竹堅強」爆紅，吸引不少民眾前往打卡拍照，驚歎其頑強的生命力。

綜合《人民日報》、《極目新聞》等內地媒體報道，從網友拍攝的影片可見，竹子根部距離電燈柱僅幾厘米，破土而出約20、30厘米後，便從燈柱底部的缺口「鑽」入，沿著燈柱內部一路生長，最終在燈柱頂另一端綻放出茂盛的枝葉。罕見的畫面令許多網民留言讚嘆竹子「在夾縫中求生」，象徵堅韌不拔、努力向上的精神，更被稱為「竹堅強」。

「竹堅強」吸引不少民眾前往打卡拍照，驚歎其頑強的生命力。(微博)

浙江文旅與新昌文旅皆推「竹堅強」

這棵「竹堅強」位於新昌世貿廣場的停車場，背後緊鄰一面牆體。隨著人氣升高，為避免民眾靠近拉扯竹根，商場已在周邊設置圍欄加以保護。新昌世貿廣場有限公司表示，董事長相當重視這棵竹子，並親自到場了解情況。他受訪時表示，竹子穿越電燈柱向上生長，具有積極正面的象徵意義，也意外為商場帶來關注。未來將整理竹子周邊環境，方便遊客拍照與拍攝影片，不排除將其打造成新昌旅遊的新亮點。此外，浙江文旅與新昌文旅官方帳號也已轉發相關影片，進一步推升「竹堅強」的人氣。

