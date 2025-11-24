竹沢伊朗混血假面真相！ 醫療牌照連環醜聞警報！

隧道內的失控追撞

哎喲，日本醫療圈發生這件事簡直像驚悚劇，東京ミッドクリニック前院長竹沢章一43歲又被捕，這是第4度因性侵落網！

2022年10月13日，他涉嫌對20多歲女患者下藥性侵，警方從手機影片挖出逾10名受害者。朝日新聞報導，這禽獸醫生從2011年起多次犯案，2012年4月對員工下睡眠藥性侵，

2022年3-4月對兩女部下卡拉OK飯局下藥帶回家侵犯。小編挖到NEWSポストセブン爆料時心想，這不就是「白袍版狼人殺」的日劇嗎？

來，咱們邊戴口罩邊聊聊這禽獸醫生案，保證不噁，只添點醫療小警醒～😷

手機影片的連環受害

竹沢章一的犯案像連環劇！警方搜手機發現逾10名患者受害，2011年12月對20多歲女患者全身麻醉時猥褻拍照，2016年10月對A小姐下藥帶回家多次侵犯，

A小姐醒來滿身吻痕內射，後封鎖他直到新聞曝光才驚覺。產經新聞報導，他自稱伊朗混血兒在FB混血群獵豔，犯案後稱「精神狀態奇怪」或「有好感」。

網友在X調侃：「淫醫手機像犯罪相簿，醫療牌照該燒了。」這種影片，這連環總讓人胃翻絞。📱

女部下卡拉OK的斷片侵犯

2022年3-4月，竹沢對兩女部下飯局卡拉OK下藥，一位醒來迷糊回家，另一位凌晨感覺違和報警揭發。每日新聞報導，一女部下醒在竹沢家被騙吊鹽水再下藥侵犯，

另一位凌晨醒來下體不適。竹沢承認「好感」動機，警方懷疑逾10名受害。網友在PTT八卦板po：「卡拉OK變斷片陷阱，淫醫太狠。」

香港LIHKG笑說：「下藥內射，台灣醫生怕怕。」這種斷片，這侵犯總讓人警鈴大作。🍸

網友的醫療牌照怒火

事件發酵，X和LIHKG炸鍋！台灣網友po：「竹沢第4度性侵，醫生牌照該終生禁！」香港讀者笑：「A小姐6年前斷片，現在爆光禽獸。」

有人怒：「10多名受害，審查機制爛透！」；有人嘆：「醫療信任碎一地，女性就醫怕。」週刊文春預告文狂吸千萬流量，

粉絲猜「竹沢會不會終身禁業」。這種怒火，這牌照總讓人邊笑邊嘆：白袍美，黑心更深。⚕

Japhub小編有話說

哇，這竹沢淫醫瓜寫完，小編的醫療卡都藏起來了！從手機連環到卡拉OK斷片，這禽獸太戲劇。

如果你有醫療自保妙招，或日本醫生趣聞，留言區分享～下次挖個不侵的日本醫療趣聞，安心點哦！