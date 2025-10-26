尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
竹蔗馬蹄湯食譜│竹蔗馬蹄蘋果湯 喉乾舌燥轉季最啱飲
如果不想煲湯，不加肉，改加冰糖便可以當糖水，一樣清潤，即睇Yahoo Food如何製作竹蔗蘋果湯：
竹蔗清熱潤燥，這個時候用來煲湯便最啱，加上馬蹄和蘋果便潤上加潤，未飲湯，聞到味道已經覺得潤又甜。煲的時候用煲湯骨，味道比較香，如果不想煲湯，不加肉，改加冰糖便可以當糖水，一樣清潤，即睇Yahoo Food如何製作竹蔗蘋果湯：
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
竹蔗蘋果湯（4人份量）
烹煮時間：2小時15分鐘
材料
紅蘿蔔1條
蘋果2個
煲湯骨400克
馬蹄8粒
竹蔗4小條
蜜棗2粒
薑2片
水3.5公升
鹽半茶匙
做法
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多湯水食譜
粟米魚肚羮食譜│魚肚先放清湯煮入味更腍滑 最後一定要加胡椒粉同一種調味料？
【湯水食譜】海底椰潤肺止咳湯 冬天潤肺湯水化痰滋潤防氣管敏感
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
鳳爪食譜｜滷水無骨鳳爪
無骨鳳爪是一種將雞爪去骨,方便食用的料理Cook1Cook煮一煮 ・ 14 小時前
【U士多】秒殺價 日清北海道小麥粉出前一丁 $39.9/2袋（即日起至06/11）
U士多秒殺價有獅球嘜花生油優惠裝900毫升四支裝 $99.8/排、日清北海道小麥粉出前一丁即食麵五包裝 $39.9/2袋、家樂氏可可米玉米片170-190克 $29.9/2盒、韓國不倒翁金拉麵 $22.9/袋、麥維他消化餅12小包 $13.9/盒、Milk Secret 全脂或低脂牛奶1公升裝 $12/盒、時選牌豬肉脯 $32/袋、A-TATSE椰子薄脆 $12/袋、藍妹啤酒500毫升四罐裝 $39.9/排、雀巢咖啡六罐裝 $28/排、板町豆漿 $4.9/支、板町椰汁 $5.9/支！YAHOO著數 ・ 1 天前
Winter同款Chaumet飾物來了！5款「貴氣到骨子里」的珠寶清單，蜂巢頸鏈考慮做聖誕禮物？
Winter近期出席Chaumet在首爾樂天百貨的Bee de Chaumet系列快閃店活動，以一身簡約貴氣的白色馬甲造型驚艷全場。身上精緻閃耀的Chaumet飾品，更完美襯托出她的獨特清冷氣質，讓人一眼就被這套珠寶的魅力俘虜，甚至有少少心動想買來做聖誕禮物！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
營養師揭「4大血型瘦身黃金法則」按血型調整減肥策略！事半功倍輕鬆減磅
在減重這條路上，你是否試過各種飲食法卻總是效果有限？其實，人體的血型與消化系統、代謝方式息息相關，選擇適合自己的飲食與運動方式，才能真正達到健康又有效的減重目標！根據美國自然療法醫師 Peter J. D'Adamo 的研究，可你針對體質調整策略，讓大家甩肉更輕鬆！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
鬆餅食譜｜藍莓鬆餅Muffin
這個藍莓乳酪鬆餅，不用牛油，加了乳酪令鬆餅更濕潤鬆軟。做法超簡單，絕對是新手不敗的配方。做早餐、下午茶、野餐小食也十分讚，快試試！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1Cook1Cook煮一煮 ・ 8 小時前
Sephora減價快閃低至半價！超人氣Rare Beauty唇膏套裝平近$120／Fenty Beauty遮瑕大激減
Sephora網店現正推出限時優惠，絕對是大家補貨美妝產品的好機會！由即日起至10月31日，Sephora香港網店推出「Beauty Steals」快閃優惠，多款指定產品可以低至半價入手，其中以 如Rare Beauty的爆紅唇膏套裝、Fenty Beauty的熱賣遮瑕膏、First Aid Beauty皇牌保濕面霜等最為矚目，美妝控不能錯過。Yahoo購物專員為大家精選了幾款Sephora優惠至抵買清單，無論是想入手新色補貨，抑或趁機換季更新化妝袋，值得把握今次減價大掃貨！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
灣仔美食｜皇后大道東現「阿婆小屋」！祖母Grandma’s Scones鬆餅店開幕 可能是香港最小的「小店」？
看似從童話故事走出來的「祖母小屋」，原來是Grandma's Scones首間獨立店「General Store by Grandma's Scones」。從2019年網店起家，到銅鑼灣SOGO創下日賣1,500個鬆餅佳績，祖母終於在灣仔落地生根，用最真摯的傳統食譜，為城市人送上稍息的甜蜜時光，必入手全新產品不銹鋼盒子蛋糕系列！Yahoo Food ・ 8 小時前
日圓貶值入手奢侈品最佳時候！價差高達73折 5大必買品牌DIOR/LV/Celine/Loewe/BV
新首相高市早苗剛上任，日圓持續貶值，今周兌港元匯率跌穿「5.1算」，對於賺港元的港人來說，去日本旅遊吃喝玩樂消費更好使，不少人索性到日本入手奢侈品牌精品，匯率價差加上10%免稅額，差價分分鐘慳了一張機票錢！今次Yahoo購物專員以日本官網及香港官網的價錢作比較，整理了日本必買五大品牌，以「5.1算」來計優惠高達73折，計劃去日本掃貨的旅客不妨參考下！Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲 昔被封時尚偶像 與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】泰國王室今（25日）發公告，王太后詩麗吉（Sirikit）昨日病逝，享年93歲。 詩麗吉王后晚年健康轉差，2012年曾患中風，此後鮮有公開露面。公告表示，詩麗吉自2019年9月入院，期間多次出現健康問題，至本月17日，詩麗吉因感染引發敗血症，病情持續惡化，至昨晚 9 時 21 分在朱拉隆功醫院安詳離世。Yahoo新聞 ・ 1 天前
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？Yahoo Food ・ 8 小時前
【759阿信屋】今期熱選（27/10-31/10）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，真美黃金魚蛋/潮州魚丸$29.9/2袋、麒麟生茶系列 $17.9/3件、百邦迷你Bit朱古力 $21.9/件、百邦Truffle & Sepiart 4口味雜錦朱古力家庭裝 $21.9/件、BOSOMI嬰兒加護濕紙巾60P $19.9/2件！YAHOO著數 ・ 1 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 6 小時前
蛋糕食譜｜特濃朱古力慕絲蛋糕
萬聖節系列之 特濃朱古力慕絲蛋糕 又係呢個蝙蝠造型的朱古力慕絲蛋糕，今次整比朋友試下，為左好好睇睇，作為外貌協會會長的我，專登襯埋萬聖節的包裝盒 真係唔食得都要睇得Cook1Cook煮一煮 ・ 8 小時前
非法收受巨額財物 國防科工局前副局長遭開除黨籍
【on.cc東網專訊】中央紀委國家監委周一（27日）通報，對國家國防科技工業局前黨組成員、副局長張建華嚴重違紀違法問題立案審查調查，發現他構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，決定開除其黨籍，取消所享受的待遇，收繳違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察on.cc 東網 ・ 3 小時前
趙露思《許我耀眼》10大手袋盤點！除了Hermès外還有「這些品牌」65折起最平千元入手同款
《許我耀眼》的成功再度證明了趙露思「話題女王」的地位，從劇情到造型穿搭，每一幕都成為觀眾熱議焦點。其中，她「反手一包」的畫面掀起全網熱議，以粉紅Versace手袋霸氣地揮向對方，意外引發時尚圈的瘋搶潮。除了「打人包」外，劇中出現的名牌手袋多達數十款，以下即為大家盤點最值得入手的款式！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
【百佳】萬聖佳節限定優惠 阿洛加萬聖節身體部位造型軟糖 $15.9/包（即日起至30/10）
百佳萬聖佳節限定優惠精選糖果零食，有賓士南瓜手提包連草莓味夾心棉花糖 60克 $15.9/包、阿洛加萬聖節身體部位造型軟糖200克 $15.9/包、金必氏 萬聖節愉快動物餅牛油味6包裝/ 萬聖節朱古力粟米星88克 每包$25.5，為Halloween party 做足準備！YAHOO著數 ・ 5 小時前
泰國國喪期｜BLACKPINK曼谷演唱會如期舉行！主辦方呼籲粉絲穿黑衣悼念、開場前MV改為黑白色
泰國詩麗吉王太后於10月24日晚間辭世，泰國政府隨即宣布進入一年服喪期。外界一度擔心BLACKPINK 的曼谷演唱會可能取消，主辦單位Live Nation宣布演出照常進行，並誠懇呼籲所有觀眾穿著黑色服裝入場，以表達對泰國王太后的尊重，而10月25日當晚，開場前亦播放黑白MV，以示哀悼。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
兩大代理周末10大屋苑二手交投均創逾1年半新高
本港兩大地產代理數據顯示，周末10大屋苑二手成交均創逾1年半新高。中原10大屋苑周末交投18宗，按星期增加7宗，只有海怡半島零成交，最多成交的沙田第一城及美孚新村各有4宗。美聯10大指標屋苑周末錄得19宗成交，按星期增加7宗，全部屋苑均有成交，最多的沙田第一城有5宗。15大屋苑錄得23宗成交，按星期亦增加7宗。美聯表示，新盤及餘貨盤銷情理想，加上市場憧憬聯儲局本周再次減息，購買力持續釋放。受惠於租金趨升、息口下降，租轉買個案亦會增加，預期第4季整體一、二手交投將維持活躍水平。(CW)infocast ・ 8 小時前
雞排哥全國巡炸首站 300人民幣代排
【on.cc東網專訊】十一假期在網上爆紅、江西省景德鎮市網紅「雞排哥」上周六（25日）抵達江蘇省南京市，準備現場炸雞排給當地民眾品嘗。二手交易平台瞬間湧現多個賣家，聲稱可代排購買雞排，一份索價最高近300元（人民幣，下周，約327港元）。on.cc 東網 ・ 1 天前
機場貨機衝落海｜機身被打撈出水吊上躉船(李馨萍報道)
【Now新聞台】機場貨機墮海事故，貨機的機身亦被吊起，有工程師預計貨機的部件會先進行檢查，再決定是否送往實驗室進一步分析。 貨機前半部分在北跑道旁邊，廣州打撈局的打撈船「南天翔」及「南天鵬」繼續打撈工作，廣州半潛船「重任1500」亦到抵北跑道對開水域。打撈船先駛近，之後再調整吊臂，從左右兩邊固定機身，中午開始可以看見貨機機身被逐步吊起，經過多番調整後將機身吊到躉船上。而放置了機尾部分的躉船停靠在北跑道旁邊，有人在旁邊檢查。有工程師預料貨機的殘骸會先存放在適當的地方，進行初步檢查及分析。香港工程師學會航空分部副主席詹永年︰「有機會找到飛機當時有甚麼部件或零件出現問題，還有飛機發生意外前部件或零件最後的位置。若是飛機結構或是部件零件需要再做詳細檢查分析，慣常做法是送回相關廠方做測試。」俗稱黑盒的飛行數據記錄儀及駕駛艙通話記錄儀，早前已成功取回，並已送往實驗室進行分析。#要聞now.com 新聞 ・ 22 小時前