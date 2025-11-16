第三季GDP增長3.8% 陳茂波：市面氣氛維持良好

本港GDP按年增長3.8%，連續11個季度錄得增長。(鍾式明攝)

本港第三季本地生產總值(GDP)按年增長3.8%，按季錄得0.7%升幅，政府同時把全年經濟增長預測上調至3.2%。財政司長陳茂波表示，雖然外圍仍有不確定因素，但政府會鞏固良好勢頭，同時抓緊伴隨風險而來的戰略機遇。他又指，年尾有多項大型活動，料有助維持良好氣氛；同時預告稍後會為新一份預算案進行諮詢，盼大家多提出意見。

陳茂波昨日在分別在電台節目和網誌表示，本港GDP連續11個季度錄得增長，更形容第三季是「超過一年半以來表現最好的一季」，出口、消費及投資三大主要環節表現均持續良好；過去一段間，政府推動金融及市場改革，外來資金有很多，而本港股市及樓市都穩住，交投量增加，新盤去貨不錯。

股市及樓市均見穩定

至於市場狀況，陳茂波指，股市及樓市均見穩定，恒生指數今年來累升逾三成，首10個月平均每日成交額達2,580億元，較2024年全年平均升近一倍。

他提到，同期有81家新上市公司，IPO集資額近2,160億元，按年上升逾兩倍，位居全球首位。

隨着本地經濟、金融市場表現暢旺，加上美國聯儲局9月起啟動減息，樓市氣氛轉趨正面。

住宅樓價第二季回升1%後，第三季再升2%，連升兩季。年初至今，樓價已轉跌為升1.1%。租金維持強韌，年度至今已錄得達3.9%的升幅。



陳茂波指，本港多個經濟環節的表現向好。

多個經濟環節表現向好

陳茂波說，本港多個經濟環節的表現向好，訪港旅客數字在首10個月按年增加12%至4,100萬人次，政府看到餐飲、零售業情況亦逐步改善；私人消費開支在第三季增速輕微加快，按年實質進一步上升至2.1%，反映本地市道逐漸恢復。

外勞政策按實際需要微調

至於失業率上升，陳茂波回應稱，隨著經濟更好發展，市場趨向穩定，能夠帶動市民有更多信心消費，估計失業率會在這個位置緩和甚至整固下調。

他續說，在經濟轉型過程中，會有部分行業受惠，也有行業受壓，勞工及福利局提供培訓班，期望協助市民轉型。陳茂波強調，輸入外勞政策會按實際需要去做及小心微調，前提是港人優先就業，而輸入外勞的工資需要是行業的中位數。

