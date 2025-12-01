「第三者是雞、離婚是公廁？」當女性活出非標準答案，當中的「批判」是因為權力而非道德？｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

作為一位感情教練，我的內容總離不開探討關係中的黑暗與光明。上個月，我上載了一條訪問幾位《美麗40路》的離婚女士的影片，內容本應非常勵志：她們如何從谷底重生，活出新的自我。幾位女士都覺得雖然現時有追求者，但因上一段婚姻的影響，她覺得「可以再慢慢睇吓先」，不急於進入新關係。

這本是一個關於自我成長、謹慎反思的故事。然而，留言區卻出現了一些刺耳的聲音：「同公廁差不多 。」「鼓吹家庭分裂是孽緣。」

這讓我立刻想起，過去我理性分析「第三者」的心理狀況與關係動力學時，每一次都總會有一批男性讀者，帶著滿腔怒火，留下「做雞」、「妓女」之類的惡意字眼。

我歡迎理性討論，但這些撲面而來的憤怒，早已超越了對事件本身的評論：你們究竟要麼這樣憤怒？這些留言，與其說是在批判他人，或者可能是一面映照自身創傷的鏡子。今天，我們不批判這些留言，我反而更加想去理解和尋求答案：這份憤怒從何而來？它想告訴我們什麼？

有研究顯示，女性在網絡上面臨更嚴重、更針對性網絡辱罵。

從苛刻的留言中看到的行為

1. 對「自我認同」崩塌的恐懼

我認為無論是男性罵第三者「做雞」，還是女性罵離婚女士「公廁」，他們表面上在捍衛道德，但潛台詞其實是：「你的行為，動搖了我對『我是誰』的定義。」這是一種更深層、更個人的恐慌。

對 男性 而言， 將第三者貶低為「雞」，是一種最簡單粗暴的心理防衛 ：通過將對方物化、污名化到社會最底層，來重新奪回想象中的控制權和道德優越感。在傳統父權架構中，家庭和女性被視為男性的「延伸財產」，女性必須是被動、而且受限制地為一位男性照顧，但男性卻同時被默許擁有多位情人。而當女性行駛自主權，男性恐懼的有可能是動搖傳統父權秩序的根基，亦自然會將怒火傾瀉於任何偏離軌道的女性，他攻擊的是性別權力崩潰的無力感。

對女性而言，離婚女士的可自由地選擇單身或拍拖，挑戰了她們內心堅守的「從一而終」或「為家庭無私奉獻」劇本。一個受過傷的女人，理應繼續背負著創傷，而不應該「若無其事」地開始新的可能。這種偏離劇本的行為，動搖了她們賴以生存的信念體系——「只要我遵守規則（忠貞的婚姻），我才是勝利者。」罵她「公廁」是急於在她與自己之間劃清界線，大喊著：「我同佢唔一樣！我係乾淨嘅！」這是一種通過否定他人，來確認自身安全感。

2. 憤怒是傷口的警報器：未被療癒的個人創傷

這些留言者，有可能是曾經的「受害者」。他們可能經歷過：

伴侶的背叛 ：那份撕心裂肺的痛楚從未真正消失。當看到類似的人或事，創傷被瞬間觸發。他們罵的，其實是當年傷害他們的那個人。

情感的匱乏：或許從未體驗過健康、有安全感的愛。他們對關係的認知是非黑即白的，無法理解人性與情感的複雜灰色地帶。

於是，他們將所有未能處理的傷痛、憤怒和無力感，打包成一個名為「道德批判」的炸彈，投向網絡上那個抽象的目標。他們以為自己在執行正義，實則是自己的傷口尖叫。

3. 帶給讀者的Lesson：從批判他人，回歸關照自我

親愛的讀者，下一次，當你因為某件事、某個人而燃起強烈的道德怒火，忍不住想做網絡haters，我想邀請你，做一個不一樣的選擇：停一停，將指向他人的手指，溫柔地轉向自己。

這是一個絕佳的自我覺察時刻。請問自己這三個問題：

1. 「我憤怒的根源是什麼？」

這份情緒是在守護你哪一個脆弱的核心？是你對忠誠的信仰？是你對「公平世界」的渴望？還是你害怕自己也會遭遇同樣的失控？看見憤怒的根源，你才能開始真正地安撫自己。

2. 「我急於劃清界線，是因為我對自己的哪一部分不夠確定？」

你需要通過猛烈地否定一個人，來確認「我是好的」。這本身說明了什麼？真正的自信與價值感，源於內在的穩定，而不需要通過貶低他者來建立。

3. 「理解他人的複雜，是否就等於背叛了受傷的自己？」

這是最難的一課。試著去理解一個第三者背後的空虛與軟弱，去理解一位離婚女士對新關係的謹慎與期盼，並不等於認同他們的行為，更不是要你原諒那個傷害過你的人。 這麼做只有一個目的：讓你自己從「受害者」的單一視角中解放出來，用一個更全面、更有智慧的眼光去看待人性。你理解了遊戲的複雜規則，才能更好地保護自己，避免重蹈覆轍。

別人的故事，是我們修煉自我的道場。那些讓你血壓升高的網絡留言，無論是別人的，還是你內心曾經閃過的，都是一個信號——提醒我們，內在還有傷口等待被看見、被撫慰。真正的強大，不是用憤怒築起的高牆，而是在理解人性的複雜與脆弱之後，依然能溫柔而堅定地走自己的路。願我們都能從批判的戰場，回歸到自我關照的花園。

