宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
「第三者是雞、離婚是公廁？」當女性活出非標準答案，當中的「批判」是因為權力而非道德？｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
作為一位感情教練，我的內容總離不開探討關係中的黑暗與光明。上個月，我上載了一條訪問幾位《美麗40路》的離婚女士的影片，內容本應非常勵志：她們如何從谷底重生，活出新的自我。幾位女士都覺得雖然現時有追求者，但因上一段婚姻的影響，她覺得「可以再慢慢睇吓先」，不急於進入新關係。
這本是一個關於自我成長、謹慎反思的故事。然而，留言區卻出現了一些刺耳的聲音：「同公廁差不多 。」「鼓吹家庭分裂是孽緣。」
這讓我立刻想起，過去我理性分析「第三者」的心理狀況與關係動力學時，每一次都總會有一批男性讀者，帶著滿腔怒火，留下「做雞」、「妓女」之類的惡意字眼。
我歡迎理性討論，但這些撲面而來的憤怒，早已超越了對事件本身的評論：你們究竟要麼這樣憤怒？這些留言，與其說是在批判他人，或者可能是一面映照自身創傷的鏡子。今天，我們不批判這些留言，我反而更加想去理解和尋求答案：這份憤怒從何而來？它想告訴我們什麼？
從苛刻的留言中看到的行為
1. 對「自我認同」崩塌的恐懼
我認為無論是男性罵第三者「做雞」，還是女性罵離婚女士「公廁」，他們表面上在捍衛道德，但潛台詞其實是：「你的行為，動搖了我對『我是誰』的定義。」這是一種更深層、更個人的恐慌。
對男性而言，將第三者貶低為「雞」，是一種最簡單粗暴的心理防衛：通過將對方物化、污名化到社會最底層，來重新奪回想象中的控制權和道德優越感。在傳統父權架構中，家庭和女性被視為男性的「延伸財產」，女性必須是被動、而且受限制地為一位男性照顧，但男性卻同時被默許擁有多位情人。而當女性行駛自主權，男性恐懼的有可能是動搖傳統父權秩序的根基，亦自然會將怒火傾瀉於任何偏離軌道的女性，他攻擊的是性別權力崩潰的無力感。
對女性而言，離婚女士的可自由地選擇單身或拍拖，挑戰了她們內心堅守的「從一而終」或「為家庭無私奉獻」劇本。一個受過傷的女人，理應繼續背負著創傷，而不應該「若無其事」地開始新的可能。這種偏離劇本的行為，動搖了她們賴以生存的信念體系——「只要我遵守規則（忠貞的婚姻），我才是勝利者。」罵她「公廁」是急於在她與自己之間劃清界線，大喊著：「我同佢唔一樣！我係乾淨嘅！」這是一種通過否定他人，來確認自身安全感。
2. 憤怒是傷口的警報器：未被療癒的個人創傷
這些留言者，有可能是曾經的「受害者」。他們可能經歷過：
伴侶的背叛：那份撕心裂肺的痛楚從未真正消失。當看到類似的人或事，創傷被瞬間觸發。他們罵的，其實是當年傷害他們的那個人。
情感的匱乏：或許從未體驗過健康、有安全感的愛。他們對關係的認知是非黑即白的，無法理解人性與情感的複雜灰色地帶。
於是，他們將所有未能處理的傷痛、憤怒和無力感，打包成一個名為「道德批判」的炸彈，投向網絡上那個抽象的目標。他們以為自己在執行正義，實則是自己的傷口尖叫。
3. 帶給讀者的Lesson：從批判他人，回歸關照自我
親愛的讀者，下一次，當你因為某件事、某個人而燃起強烈的道德怒火，忍不住想做網絡haters，我想邀請你，做一個不一樣的選擇：停一停，將指向他人的手指，溫柔地轉向自己。
這是一個絕佳的自我覺察時刻。請問自己這三個問題：
1. 「我憤怒的根源是什麼？」
這份情緒是在守護你哪一個脆弱的核心？是你對忠誠的信仰？是你對「公平世界」的渴望？還是你害怕自己也會遭遇同樣的失控？看見憤怒的根源，你才能開始真正地安撫自己。
2. 「我急於劃清界線，是因為我對自己的哪一部分不夠確定？」
你需要通過猛烈地否定一個人，來確認「我是好的」。這本身說明了什麼？真正的自信與價值感，源於內在的穩定，而不需要通過貶低他者來建立。
3. 「理解他人的複雜，是否就等於背叛了受傷的自己？」
這是最難的一課。試著去理解一個第三者背後的空虛與軟弱，去理解一位離婚女士對新關係的謹慎與期盼，並不等於認同他們的行為，更不是要你原諒那個傷害過你的人。 這麼做只有一個目的：讓你自己從「受害者」的單一視角中解放出來，用一個更全面、更有智慧的眼光去看待人性。你理解了遊戲的複雜規則，才能更好地保護自己，避免重蹈覆轍。
別人的故事，是我們修煉自我的道場。那些讓你血壓升高的網絡留言，無論是別人的，還是你內心曾經閃過的，都是一個信號——提醒我們，內在還有傷口等待被看見、被撫慰。真正的強大，不是用憤怒築起的高牆，而是在理解人性的複雜與脆弱之後，依然能溫柔而堅定地走自己的路。願我們都能從批判的戰場，回歸到自我關照的花園。
更多專欄文章：
遇到高段位「Melody」點算好？學識4大反制心法，優雅地與「綠茶」機心女生過招｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
25歲墨西哥佳麗選美，卻被罵「笨蛋」？當選美不再關於完美而是真實的聲音：我有聲音，你不尊重我作為女人｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
「女生對於公開伴侶覺得尷尬？」兩性關係文章成為網上熱話，探討現代愛情觀對於伴侶身份的焦慮｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
其他人也在看
華大使促日撤回錯誤荒謬言論 用實際行動認錯糾錯
【on.cc東網專訊】中國官媒周日（30日）刊出中國駐日本大使吳江浩的署名文章，指出中日關係的穩定發展只能建立在牢固的政治基礎之上，日本現職領導人單方面發起的破壞性行為，誤判形勢、悖逆潮流、撞上南牆，日方當前唯一正確做法就是恪守自身數十年來反覆作出的政治承諾，停on.cc 東網 ・ 22 小時前
經緯線｜世紀火難(一)
【Now新聞台】大埔宏福苑五級大火，連燒七幢大廈，傷亡人數不斷攀升，包括一名消防員殉職；究竟，這場被形容為「香港一個世紀以年來最致命火災」為何如此迅速漫延？大廈維修使用的材料是否具備應有的阻燃性？大火熊熊，火場又怎樣體現人性光輝？ 《經緯線》報料電郵nowreport@nownews24.com#要聞now.com 影音新聞 ・ 13 小時前
空中巴士A320緊急停飛恐致全球航班大混亂？專家這樣說
歐洲飛機製造商空中巴士上周五 (11 月 28 日) 發布聲明指出，相當數量的 A320 系列客機因飛行控制軟體易受強烈太陽輻射影響，需要緊急停飛，法國媒體估計約有 6000 架客機受影響，此項消息引發多方猜測，「全球航班將大混亂」等言論也隨之出現。 專家指出，在網路資訊傳播極鉅亨網 ・ 20 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Samsung M5 智能顯示器新低，HK$1,280 免運入手 27 吋蝸居伴侶
Samsung 旗下的 27 吋 M5 智能聯網螢幕（M50F）現在降到了歷史新低，只要 US$165 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
Galaxy S27 Ultra 影像硬件恐停滯不前，未來三年亦可能毫無寸進
文章來源：Qooah.com Samsung 在 Galaxy S27 Ultra 上或將不再採用原計劃的 1/1.1吋大型圖像傳感器，而可能繼續沿用自 S23 Ultra 以來所使用的 ISOCELL 傳感器規格。這意味著，預計在2027年初發佈的S27 Ultra，其主鏡硬件規格可能仍與2023年推出的 S23 Ultra 保持一致，在傳感器層面缺乏實質性更新。 這一決策可能使 Samsung 在未來幾年面臨主鏡硬件升級滯後的局面。甚至有預測認為，類似策略或將延續至後續的 S28 Ultra 乃至 S29 Ultra 機型，從而導致 Samsung 旗艦在鏡頭這一關鍵硬件上逐漸失去競爭優勢。 值得注意的是，Sony 近期已正式發佈型號為 LYTIA-901 的新型圖像傳感器。該傳感器擁有2億像素和 1/1.12吋的大底設計，單像素尺寸為 0.7μm，並支援先進的四拜耳編碼及16合1像素合併技術。據 Sony 介紹，該產品已進入量產階段，並借助AI重排技術有效提升了暗光環境下的成像品質。 長期以來，Samsung 憑借自研的2億像素傳感器在高階機型中佔據優勢，而 Sony 新傳感器的Qooah.com ・ 8 小時前
空巴警告超半數A320客機需進行軟件修復 全球多地航班受影響
空中巴士警告，其現役A320系列客機中超過半數需要進行軟件修復。近期捷藍航空一架A320客機發生故障，揭示「強烈的太陽輻射」可能破壞維持飛行控制系統正常運作的關鍵數據。Bloomberg ・ 1 天前
「Quarter Zip」中產穿搭風格，成為GenZ爆紅潮流！Sana、舒華都著「半開拉鏈上衣」從爸爸衣櫃翻紅
「Quarter Zip」半開式拉鏈上衣爆紅，再度興起老爹風「Gen Z 老錢時尚」！這款爸爸最愛的「中產象徵老錢風上衣」，突然成為 Gen Z 大愛的時尚單品，但不單是普通的爆紅潮流，更內藏有趣的文化象徵，一起來跟上這波 Quarter Zip 潮流吧！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
家常菜食譜｜椰菜炒豬肉
簡單的家常菜,炒出爽脆口感,營養抗氧化Cook1Cook煮一煮 ・ 7 小時前
湯水食譜│蓮子百合麥冬湯 安神定驚緩解心煩
這幾天香港都瀰漫一片愁緒，不少人在看到過多資訊後，可能心中會不安，情緒也受到影響而睡不好，那或許可以煲這個蓮子百合麥冬湯來給自己一個安慰。蓮子、百合、麥冬有安神定驚的作用，有助緩解心煩、失眠、多夢等問題。雖然悲傷未完，但生活還是要繼續，也要給自己好好打氣，即睇如何製作蓮子百合麥冬湯：Yahoo Food ・ 2 小時前
Mister Donut食譜│復刻蜜糖波堤 原來靠呢樣材料
不少人喜愛的Mister Donut 的冬甩口味和品種多樣，除了傳統的麵糰油炸冬甩，圓滾滾的波堤也是非常受歡迎的選擇，原來自家復刻也沒有想像的難。波堤的質地是帶點煙韌又柔軟，就是材料中加了白玉粉（也可用糯米粉）和豆腐，炸的時候油溫不要高，定型後才取走烘焙紙，除了蜜糖糖霜，也可以溶化朱古力來做調味糖霜，即睇如何製作蜜糖波堤：Yahoo Food ・ 2 小時前
郭書瑤失戀爆喊 靠旅行重新出發
【on.cc東網專訊】台灣「童顏巨乳」郭書瑤（瑤瑤）近年轉型做演員，其新劇最近播出，她飾演的角色面臨失戀、失業雙重打擊，不過她靠寫網路小說抒發心情，最後竟意外成為網紅。原來現實中她亦有跟劇中角色相同的經歷，而她更大方透露自己如何可以走出失戀陰霾：「我的失戀會先像東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
台灣抽獎2.0｜「金福氣感謝季」金福氣活動延續！送機票/酒店/便利店禮物卡 即睇登記攻略、中獎再飛台北/台中/高雄
廣受港人歡迎的「遊台灣金福氣」抽獎活動，雖然已於2025年9月30日完結，但台灣交通部觀光署再推出2.0活動：「金福氣感謝季」，有機會獲得機票、酒店住宿券及便利商店禮物卡！即睇參加資格、條件、方法、領獎方式。Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
逾千市民獻花悼念大火死難者｜藥妝店龍豐申上市去年度賺 1.7 億元｜謝安琪舊同學好街坊罹難感「無法言喻的沉重」｜12 月 1 日・Yahoo 早報
大埔宏福苑五級火，造成至少 146 死 79 傷，大批居民痛失家園。民間悼念活動持續。周日下午 1 時起，逾千市民到廣福休憩處獻花，人龍排至公園 1 公里外，龍尾橫跨至大埔海濱公園。是日為外傭休假天，獻花人群中有不少為外傭。晚上獻花人龍持續，至 7 時許人流雖然開始減少，但仍有千人排隊，有義工在人龍旁邊派水。入夜後，悼念氣氛更寧靜和沉重。由於鮮花數量太多，有義工不定時清理花海，將部分鮮花移至公園另一位置。大批市民獻花後未有馬上離開，反而默默地圍著花海，遙望宏福苑哀悼，亦以心意卡表達心聲。Yahoo新聞 ・ 42 分鐘前
急凍煎餃 = 煮食技巧門檻極高食物？ 網民熱論呢個方法最有效？
最近有位網民於網上討論區崩潰開帖，表示急凍煎餃根本是人類廚藝最大敵人！樓主試過油少痴底、油多又皮身分離；又試過跟足包裝煮法，結果餃子未加水已經爆裂，出爐及鑊黏到分不開，洗鑊洗到喊，最後怒吼不如直接叫外賣算數！帖文一出即引起熱論，網友各自分享煎餃心得，紛紛獻計救樓主，立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 2 小時前
34C禾羽「胸」襲宿霧 白滑長腿極誘人
【on.cc東網專訊】台灣啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員禾羽（Kimi），最近到了菲律賓宿霧遊玩，更於社交網大晒一系列靚相，表示：「神鬼奇航，主題船出發啦～來宿霧絕對一定要來玩！好開心好好玩。」而擁有34C火辣身材的她，當然有大晒比堅尼派福利，她坐在東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
美國「黑色星期五」零售銷售成長4.1% 超越去年
Mastercard SpendingPulse 發布的最新統計顯示，今年「黑色星期五」（Black Friday）美國零售銷售額（不含汽車）較一年前增長 4.1%，超過去年 3.4% 的增速。鉅亨網 ・ 1 小時前
宏福苑五級火︱曾俊華撰文指「不應咁快判竹棚死刑」 金屬棚架遇上極高溫時亦有機會倒塌｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火，火勢隨棚架圍網快速蔓延，更波及整個屋苑共七座大廈，令不少市民關注棚架及圍網相關起火意外。前財政司司長曾俊華今（30 日）於網上發文，認為「唔應該咁快作下結論，去判『竹棚』死刑。」曾續指：有普通常識嘅人都會知道，竹唔係咁容易燒著，問題可能係箍住竹枝嘅膠繩，而金屬棚架亦唔係固若金湯，遇上極高溫嘅時候，同樣有機會倒塌。」Yahoo新聞 ・ 19 小時前
「微冥想」成為繁忙都市人的潮流！5分鐘練習法簡單調整身心，以短暫「碎片時間」緩解焦慮與壓力
你是否是每天被工作、生活追著跑的繁忙都市人？傳統冥想比較追求長時間靜坐，讓你望之卻步？現在，一股名為「微冥想」（Micro-Meditation）的新潮流正在興起！利用短短的 5 分鐘「碎片時間」，進行簡單的冥想練習，有效地調整身心，緩解焦慮與壓力！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」 民建聯發聲明回應爭議
大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，屋苑事發時正進行總額高達3.3億元的大維修工程。有關工程由上屆業主立案法團通過，曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日現身弔唁處致意，惟離開時未有回應在場傳媒提問，其同行者更一度出手阻擋並著記者「你躝開」。 ▼市民到宏福苑獻花悼念▼am730 ・ 15 小時前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 21 小時前