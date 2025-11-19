科大葉玉如表示，6位臨床教授到任，即將全球招聘創院院長。(鍾式明攝)

科大獲批籌辦本港第三間醫學院，科大校長葉玉如表示，新醫學院的團隊已見雛形，6位臨床教授到任，亦收到36位海內外學者簽署加盟意向書，即將全球招聘創院院長和其他學術領導團隊成員。另外，新醫學院將與約40間領先醫療機構及醫院建立合作伙伴關係，確保培訓符合國際前沿標準，亦會與醫管局指派的公立醫院及其他醫構或院校合作，由臨牀伙伴提供臨牀培訓機會。

新醫學院將分期發展

葉玉如指出，科大儲備非常雄厚，新醫學院將分期發展，初期將自資超過20億元在清水灣校園建設醫學院教研大樓，善用並共享現有清水灣校園設施；長遠而言，科大將在牛潭尾度身打造醫學院校舍，毗鄰智慧教研醫學醫院。而政府會承擔教資會對課程的恆常資助外，亦會資助將來在牛潭尾醫學院校舍的部分興建費用。

課程設計參照國際頂尖醫學院

葉玉如介紹說，初期計劃招收有生物科學背景的第二學位醫科生，隨學院發展亦會招收人文科學、人工智能學位等有其他領域背景的學生。新醫學院的課程設計參照國際頂尖醫學院課程，提供早期臨床體驗，以及科技、人工智能、創新與創業的整合式培訓，並會重視跨專業教育，強調培養以病人為本和有同理心的醫生。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/第三間醫學院-科大葉玉如-6位臨床教授到任-即將全球招聘創院院長/619989?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral