醫管局港島東醫院聯網前總監 陸志聰醫生JP0.1.JPG

香港科技大學獲批籌建第三間醫學院。醫管局港島東聯網前總監陸志聰今早(19日)在港台節目表示，這對香港絕對是好事，政府的長遠規劃是希望藉此助力香港成為國際醫療及研究創新樞紐。

對於有意見指科大缺乏醫療教學經驗，陸志聰認為用傳統方法規劃可能會局限創意，科大沒有傳統的醫療學科反而具優勢，加上財政實力雄厚，相信對本港醫療發展有積極作用。他指出，醫生要與病人溝通，因此必須掌握基本廣東話。然而，對於設定畢業後留港服務年限，他認為應對香港有信心，若政府與其他政策配套得宜，使香港發展為國際醫療創新樞紐，畢業醫生自然願意留港發展，不必硬性以行政措施規限。

建議預留約九成學額予本地學生

病人政策連線主席林志釉在同一節目上表示，科大醫學院將以「第二學位」課程收生，畢業後留港服務的機會較高，加上香港醫療科技水平領先，有望進一步吸引他們留港。他認為應審慎及詳細考慮是否對收生條件設限，但不少香港學生赴海外習醫後選擇回港服務，因此無需以限制或捆綁方式要求畢業生留港。另外，他期望醫學院在取錄首批學生後，可逐步調整收生名額，並建議預留約九成學額予本地學生，以確保更多畢業生留港服務，其餘一成則分配給內地或海外學生。

接受資助須強制服務一定年期

立法會議員梁熙則指出，招收非本地生十分重要，有助吸納多元背景、拓展國際視野及促進科研合作，新加坡和澳洲均有類似規定，若醫生在學期間接受政府資助，畢業後須強制在當地醫療機構服務一定年期以作回饋，此做法合理且值得考慮，有助解決本港醫療人手不足問題。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/第三間醫學院-陸志聰反對為畢業生留港年期設限-倡打造國際醫療樞紐/619973?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral