焦點

WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍

親子頭條 Parenting Headline

第九屆兒童書展｜一文睇清交通攻略 免費穿梭巴士涵蓋港九新界

親子頭條 Parenting Headline

第九屆「兒童書展」將於2025年10月3至5日（星期五至日）在亞洲國際博覽館舉行，今屆共設5條免費穿梭巴士路線，涵蓋港九新界，方便更多的家庭前往亞博。以下一文為大家整理交通方法供家長參考，包括3-11歲小童免費乘搭機場快綫優惠、自行駕駛泊車優惠、免費穿梭巴士服務，巴士路線及的士資訊，即睇詳情！

機場快綫半小時內直達亞博。
機場快綫半小時內直達亞博。

交通攻略 1：機場快綫半小時內直達亞博 3-11歲小童免費！

乘搭機場快綫前往亞洲國際博覽館是最方便快捷的方法，半小時內可從市區直達博覽館站，在青衣站上車更只需17分鐘。

廣告

香港站 <—> 博覽館站（28分鐘）

九龍站 <—> 博覽館站（25 分鐘）

青衣站 <—> 博覽館站（17 分鐘）

「兒童書展」舉行期間，港鐵再次為入場人士提供機場快綫獨家乘車優惠。311歲兒童於機場快綫香港、九龍或青衣站入閘前，只需要前往客務中心並出示活動門票及有效的小童八達通，便可以即日免費來回博覽館及免費港鐵接駁前往任何港鐵站。

成人乘車優惠，於機場快綫青衣站前往博覽館站，並逗留亞博超過1小時或以上，即可享有$53乘搭機場快綫即日來回博覽館站的優惠。如果在機場快綫九龍站或香港站上車，則需前往指定櫃檯並出示即日活動門票及有效八達通換購優惠車票，$65即日來回博覽館站。

3至11歲兒童於機場快綫香港、九龍或青衣站入閘前，記得前往客務中心並出示活動門票及有效的小童八達通。
311歲兒童於機場快綫香港、九龍或青衣站入閘前，記得前往客務中心並出示活動門票及有效的小童八達通。

櫃檯開放時間：上午9時至下午6

櫃檯位置：【香港站】L2-往返機場/博覽館（位於酒店專車旁）

【九龍站】L2-往機場/博覽館（位於「往機場/博覽館」入閘大堂之客務中心旁）

交通攻略 211 SKIES提供大量泊車位

現時亞博附近共設兩個停車場，各位家長可選擇11 SKIES北停車場及南停車場，提供大量泊車位，下車後前往會場只需約10分鐘，十分方便；另外亦可停泊航天城停車場*

11 SKIES泊車優惠

11 SKIES為大家提供泊車優惠，泊車滿2小時，可享其後1小時免費泊車優惠。駕駛人士只需成為KLUB 11會員，於「兒童書展」場內掃描指定二維碼，即可獲得電子優惠券，並於11 SKIES禮賓部出示及兌換即可。另外，停車場亦設電動車充電服務。

地點︰11 SKIES，香港國際機場航天城東路6號及8

收費︰一般停車場：$33/小時（時租）；$200／天（日租，最少泊滿6小時）

電動車充電服務：$20/小時

航天城停車場*

航天城停車場鄰近亞洲國際博覽館西面入口，開放時間為上午8時至凌晨12時。

收費︰私家車$230/

*航天城停車場開放時間及收費以亞洲國際博覽館網頁為準。

11 SKIES提供大量泊車位。
11 SKIES提供大量泊車位。

交通攻略 3免費穿梭巴士路線 涵蓋港九新界

今屆免費穿梭巴士服務將設5個上車站，涵蓋港九新界，方便一眾家長前往會場。在展覽期間，穿梭巴士每15-30分鐘一班，免費接送入場人士往返會場及灣仔、九龍塘、荃灣、元朗及天水圍。

敬請留意，元朗及天水圍為同一路線，路線將由天水圍出發行經元朗，前往亞博；回程將由亞博返回元朗及天水圍。

班次如下

前往兒童書展（亞博西面入口）︰09:30-18:30，每15-30分鐘一班。

離開兒童書展（亞博西面入口）︰12:00-20:30，每15-30分鐘一班。

免費穿梭巴士路線涵蓋港九新界。
免費穿梭巴士路線涵蓋港九新界。

上下車地點如下

灣仔上下車地點：軒尼詩道138號（灣仔港鐵站B1出口，中國旅行社灣仔分社）Google Map 連結
灣仔上下車地點：軒尼詩道138號（灣仔港鐵站B1出口，中國旅行社灣仔分社）Google Map 連結
荃灣上下車地點︰大河道北（港鐵荃灣站 B1出口，大河道北天橋上）Google Map 連結
荃灣上下車地點大河道北（港鐵荃灣站 B1出口，大河道北天橋上）Google Map 連結
九龍塘上下車地點︰多福道（港鐵九龍塘站D1出口）Google Map 連結
九龍塘上下車地點多福道（港鐵九龍塘站D1出口）Google Map 連結
元朗上下車地點：朗明街（港鐵元朗站H出口對面）Google Map 連結
元朗上下車地點朗明街（港鐵元朗站H出口對面）Google Map 連結
天水圍上下車地點：天福路（港鐵天水圍站D出口）Google Map 連結
天水圍上下車地點天福路（港鐵天水圍站D出口）Google Map 連結

注意免費穿梭巴士首尾班車時間

【前往博覽館首班車為上午930分；尾班車為下午630分】

【回程往各地點首班車為中午12時；尾班車為下午830分】

免費穿梭巴士最新消息，可留意「兒童書展暨超級親子用品展」官方FB網站 

*免費穿梭巴士班次會因應實際路面交通情況作出調整或更改，恕不另行通知。

交通攻略 4：多條港九新界巴士路線 

活動舉行期間，將加開「X1」特快點對點巴士連接東涌巴士總站（港鐵B出口）。另外，各位家長請留意，除了S1X1下車站為「亞洲國際博覽館」外，多條巴士路線下車站為11 SKIES基座「航天城交通總匯」。

多條巴士路線下車站為11 SKIES基座「航天城交通總匯」。
多條巴士路線下車站為11 SKIES基座「航天城交通總匯」。
出發前可查閱多條巴士路線。
出發前可查閱多條巴士路線。

交通攻略 5：的士

各位家長前往及離開亞洲國際博覽館，可乘搭市區的士（紅色）或大嶼山的士（藍色），並於亞博館主要入口上落車。

第九屆「兒童書展 暨 超級親子用品展—兒童動漫卡通嘉年華」

日期

2025年10月3-5日

時間

上午10時至晚上8時

地點

亞洲國際博覽館5,7,9號展館

票價

標準門票：成人$100；兒童$50

免費領取門票

按此

交通方法

1. 港鐵︰即日來回優惠

 

 

想追蹤更多最新最好的親子資訊？請瀏覽我們 親子頭條專頁

其他人也在看

何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」

何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」

因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。

Yahoo 娛樂圈 ・ 42 分鐘前
【新聞點評】「中層西斜屋」或成最大贏家

【新聞點評】「中層西斜屋」或成最大贏家

超級颱風「樺加沙」上周襲港，在全城戒備下，尚幸其實際破壞力未及最壞估計，卻已令不少市民猶有餘悸。面對極端天氣趨勢，本港近年「打風」愈來愈多，亦可能為樓市帶來衝擊。舉例說，「西斜樓」以往受到嫌棄，但很多市民現在發現，向西的物業往往受颱風影響最小，或將令該類住宅變得吃香，尤其是中層單位。同時，發展商日後促銷樓盤時，除了豪華會所、特色設計及精美裝修，或許也要宣傳其物業的抗風能力。

信報財經新聞 ・ 1 天前
阿里70億豪買港島壹號 時代廣場雪上加霜

阿里70億豪買港島壹號 時代廣場雪上加霜

本港甲廈市場再現觸目成交，據報近期股價爆升的阿里巴巴，豪擲70億元，掃入銅鑼灣「港島壹號中心」13層，持有項目的文華東方國際，確認正就出售部分寫字樓空間進行洽談。如交易成事，時代廣場或雪上加霜，世貿中心則可能受惠。

Yahoo 地產 ・ 1 小時前
朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」

朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」

中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
中國經營自助餐之難 打包吃回本堪稱「國技」

中國經營自助餐之難 打包吃回本堪稱「國技」

近日本港千海水產放題爆「肥牛」風波，有食客疑似偷藏大量海鮮肥牛引發熱議。打包事件，在內地市場相當常見，內地食客為「吃回本」，早已發展出精妙的打包技巧，其中一招便是偽裝成飲品帶走，讓餐廳防不勝防。自助餐市場規模日益龐大，單價卻愈做愈低，人均消費在100元人民幣以下多不勝數，且呈下滑趨勢，內地最便宜3元便有自助餐，但仍然面對浪費與打包挑戰，生意相當難做

Yahoo財經 ・ 1 天前
中秋好去處（持續更新）！利東街戶外綵燈會亮燈/送兔兔小夜燈+中秋杯套/萌寵市集

中秋好去處（持續更新）！利東街戶外綵燈會亮燈/送兔兔小夜燈+中秋杯套/萌寵市集

今年「閏六月」，中秋節來得比較晚，落在10月6日星期一，幸好翌日有補假，一眾打工仔收工後可以盡慶地賞月玩燈籠！今次Yahoo Travel為大家持續更新本地中秋好去處，傳統活動有乙巳年中秋綵燈會、嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會、大坑舞火龍及薄扶林村舞火龍；打卡有大埔Lake House「Rossy Twilight 2025 」、灣仔藍屋花燈節、大澳搖櫓夜彩遊、利東街戶外綵燈會；追星有MIRROR成員Anson Lo及Jeremy都會出現的「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta」；DIY月餅可選奇華熊貓奶皇月餅班，或8度海逸酒店的親子迷你芒果奶黃月餅工作坊；悠閒賞月行市集則有饒宗頤文化館、科學園以及青衣城「中秋Furry Market」，讓留港的各位感受濃濃的節日氣氛！

Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
金秀賢軍中寫給女友信內容曝光　證未與金賽綸交往

金秀賢軍中寫給女友信內容曝光　證未與金賽綸交往

【on.cc東網專訊】韓國男星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於女方未成年時開始交往6年，但他澄清是在金賽綸成年後才與對方拍拖1年多，爆料令金秀賢形象跌至谷底，廣告代言亦全部被抽起，而他向金賽綸家人及爆料頻道的索償訴訟仍未正式開審。

東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
美股初代科技七巨頭看似已過時 AI時代新的股票組合有望取而代之

美股初代科技七巨頭看似已過時 AI時代新的股票組合有望取而代之

華爾街最強大的股票組合科技七巨頭(Mag Seven)看起來有點過時了，給「八大巨頭」(Great Eight)讓路吧，或者「黃金十二強」(Golden Dozen)，再或者是「生成式AI十巨擘」(TenAI of GenAI)。

Bloomberg ・ 1 天前
舒淇憑首部執導編劇作《女孩》奪最佳導演 王晶爆舒淇曾被影帝加床戲趁機抽水

舒淇憑首部執導編劇作《女孩》奪最佳導演 王晶爆舒淇曾被影帝加床戲趁機抽水

舒淇日前憑首部執導編劇作品《女孩》於釜山國際電影節榮獲「釜山獎—最佳導演獎」，佢喺台上感謝各電影界前輩，以及老公馮德倫一直嘅支持與包容，又透露創作《女孩》嘅過程長達10年，戲中女主角以自己作原型創作，小時候經常被飲到爛醉嘅父親暴打，直至15歲決定離家出走；表示童年經歷留下嘅傷痕至今猶在，回想時仍會疼痛。而佢亦鼓勵所有心靈受傷嘅女孩，希望佢哋可勇敢走出傷痛。知名導演王晶近日就喺其個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》分享舒淇初入行嘅往事，大爆舒淇曾被台灣金馬影帝柯俊雄加床戲趁機抽水。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！

李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！

李龍基未婚妻王青霞(Chris)因違反逗留條件、管有虛假文書等罪名，被判入獄25個月。

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
37歲朱晨麗大晒「男友視覺」靚相 網民：打算戴戒指嗎？

37歲朱晨麗大晒「男友視覺」靚相 網民：打算戴戒指嗎？

現年37歲嘅朱晨麗（Rebecca）為2011年香港小姐冠軍，佢嘅感情生活一直備受關注，前年與何廣沛緋聞劃上句號後，不時傳出與富二代史昊洺（Kenneth）秘密拍拖，不過未有承認戀情。近日，朱晨麗喺社交網站突晒疑「男友視角」嘅靚相，引起網民紛紛留言恭喜。

Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
萬梓良被爆拍戲時「細佬被蛇咬」 霸氣拎煙頭應對「焫一焫佢吖」

萬梓良被爆拍戲時「細佬被蛇咬」 霸氣拎煙頭應對「焫一焫佢吖」

向來予人霸氣感覺嘅萬梓良，幕前演出出盡力水，鏡頭後同樣豪邁奔放。早前李思捷同麥包、黃智賢、曹永廉3位Hey brother隊友主持youtube節目《尹李吹水》，討論圈中好戲之人，萬梓良當然榜上有名。更爆嘅係李思捷大爆萬梓良試過「細佬被蛇咬」！

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層

傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層

《香港經濟日報》引述市場消息指，阿里巴巴-W(9988.HK)斥資70億元，洽購銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎，呎價約2.6萬元。 報道指，港島壹號中心前身為「怡東酒店」，由文華東方酒店集團持有，早年斥資50億元重建，快將入伙。

AASTOCKS ・ 7 小時前
16歲CORTIS忙內KEONHO被封「小車銀優」！憑高顏值出道6天即上熱搜，必知10大「新臉蛋天才」圈粉魅力

16歲CORTIS忙內KEONHO被封「小車銀優」！憑高顏值出道6天即上熱搜，必知10大「新臉蛋天才」圈粉魅力

韓國怪物新人CORTIS一出道便成為熱搜話題，其中，年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬，憑藉一張零死角的帥氣臉龐攻占各大社交平台，許多網友驚呼他與「臉蛋天才」車銀優有幾分神似，更有人直言：「絕對是新一代的臉蛋天才接班人！」

Yahoo Style HK ・ 9 小時前
財經｜港府未來十年房屋供應目標42萬個

財經｜港府未來十年房屋供應目標42萬個

政府公布《長遠房屋策略》2025年周年進度報告。下一個十年期總房屋需求為41.91萬個單位，政府因而將供應目標定於42萬個單位。

Fortune Insight ・ 4 小時前
吳彥祖51歲生日｜擁有神級外表並選擇愛情專一，在和外界隔絕的南非認定太太：那時我覺得我們要永遠在一起

吳彥祖51歲生日｜擁有神級外表並選擇愛情專一，在和外界隔絕的南非認定太太：那時我覺得我們要永遠在一起

如果擁有吳彥祖的外表，你會過著怎樣的愛情生活？由入行前的少年狀態，到了現在的大叔年紀已經帥氣十足，絕對有資格選擇過著花花公子的生活。但他由婚前已是個專一男子，到了和Lisa.S結婚也有了女兒，也過得尊重又和諧。乘著吳彥祖51歲生日，也來回顧這位頂級男神的愛情觀。

Yahoo Style HK ・ 10 小時前
千海水產｜千海水產突發推4小時海鮮火鍋放題 $298起任食活蜆/海蝦/澳洲和牛

千海水產｜千海水產突發推4小時海鮮火鍋放題 $298起任食活蜆/海蝦/澳洲和牛

日前荃灣「千海水產」火鍋放題有顧客將肥牛、海鮮偷放入袋打算帶走，事件引發網民熱議。今日千海水產荃灣店就突發推出四小時無限任點任食海鮮火鍋放題，海鮮、熟食、甜品、啤酒統統無限追加，人均$298就可以任食澳洲和牛、乳鴿、鵝肝多士、小龍蝦、哈根達斯雪糕，仲有得任飲啤酒同梅酒！

Yahoo Food ・ 1 天前
鄺潔楹仙女造型出席哥哥峇里島婚禮 奢華程度令人嘆為觀止

鄺潔楹仙女造型出席哥哥峇里島婚禮 奢華程度令人嘆為觀止

鄺潔楹（Judy）出生於富裕家庭，與家人同住大埔淺月灣2千呎獨立屋，不過並冇依靠家人，反而積極發展自己事業。模特兒出身嘅鄺潔楹「邦民女」形象深入民心，及後加入TVB主持《3日2夜》等多個旅遊節目受到注目，又被安排出演《新四十二章》、《羅密歐與祝英台》及《新聞女王》等劇集；亦有創立自家曲奇品牌、投資健身室，以及開創專為嬌小女生而設嘅服裝系列。近日，鄺潔楹於社交平台分享親哥哥喺峇里島舉行嘅盛大婚禮影片，婚禮極具氣派，奢華度令人嘆為觀止。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
機器人專家警告：人型機器人根本「長錯樣子」 泡沫注定破裂

機器人專家警告：人型機器人根本「長錯樣子」 泡沫注定破裂

著名機器人專家羅德尼 · 布魯克斯（Rodney Brooks）對正在向人形機器人新創公司投入數十億資金的投資人發出警告：你們在浪費錢。

鉅亨網 ・ 1 天前
許路兒50歲依然宛如少女！向「無齡感」美女取經身心保養，5個生活好習慣養成「逆齡」身材及顏值

許路兒50歲依然宛如少女！向「無齡感」美女取經身心保養，5個生活好習慣養成「逆齡」身材及顏值

50 歲許路兒美貌與身材看來如少女，「無齡感」美女的美顏習慣大公開！許路兒是台灣女星許維恩的親姊，1975 年出生的她現已 50 歲，但在社交媒體上分享的美照，看來就如少女般美得冒泡！一起來看看她的美顏習慣，一同養成「美魔女」逆生長美貌吧～

Yahoo Style HK ・ 9 小時前