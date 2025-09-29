WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
第九屆兒童書展｜一文睇清交通攻略 免費穿梭巴士涵蓋港九新界
第九屆「兒童書展」將於2025年10月3至5日（星期五至日）在亞洲國際博覽館舉行，今屆共設5條免費穿梭巴士路線，涵蓋港九新界，方便更多的家庭前往亞博。以下一文為大家整理交通方法供家長參考，包括3-11歲小童免費乘搭機場快綫優惠、自行駕駛泊車優惠、免費穿梭巴士服務，巴士路線及的士資訊，即睇詳情！
交通攻略 1：機場快綫半小時內直達亞博 3-11歲小童免費！
乘搭機場快綫前往亞洲國際博覽館是最方便快捷的方法，半小時內可從市區直達博覽館站，在青衣站上車更只需17分鐘。
香港站 <—> 博覽館站（28分鐘）
九龍站 <—> 博覽館站（25 分鐘）
青衣站 <—> 博覽館站（17 分鐘）
「兒童書展」舉行期間，港鐵再次為入場人士提供機場快綫獨家乘車優惠。3至11歲兒童於機場快綫香港、九龍或青衣站入閘前，只需要前往客務中心並出示活動門票及有效的小童八達通，便可以即日免費來回博覽館及免費港鐵接駁前往任何港鐵站。
成人乘車優惠，於機場快綫青衣站前往博覽館站，並逗留亞博超過1小時或以上，即可享有$53乘搭機場快綫即日來回博覽館站的優惠。如果在機場快綫九龍站或香港站上車，則需前往指定櫃檯並出示即日活動門票及有效八達通換購優惠車票，$65即日來回博覽館站。
櫃檯開放時間：上午9時至下午6時
櫃檯位置：【香港站】L2層-往返機場/博覽館（位於酒店專車旁）
【九龍站】L2層-往機場/博覽館（位於「往機場/博覽館」入閘大堂之客務中心旁）
交通攻略 2：11 SKIES提供大量泊車位
現時亞博附近共設兩個停車場，各位家長可選擇11 SKIES北停車場及南停車場，提供大量泊車位，下車後前往會場只需約10分鐘，十分方便；另外亦可停泊航天城停車場*。
11 SKIES泊車優惠
11 SKIES為大家提供泊車優惠，泊車滿2小時，可享其後1小時免費泊車優惠。駕駛人士只需成為KLUB 11會員，於「兒童書展」場內掃描指定二維碼，即可獲得電子優惠券，並於11 SKIES禮賓部出示及兌換即可。另外，停車場亦設電動車充電服務。
地點︰11 SKIES，香港國際機場航天城東路6號及8號
收費︰一般停車場：$33/小時（時租）；$200／天（日租，最少泊滿6小時）
電動車充電服務：$20/小時
航天城停車場*
航天城停車場鄰近亞洲國際博覽館西面入口，開放時間為上午8時至凌晨12時。
收費︰私家車$230/日
*航天城停車場開放時間及收費以亞洲國際博覽館網頁為準。
交通攻略 3：免費穿梭巴士路線 涵蓋港九新界
今屆免費穿梭巴士服務將設5個上車站，涵蓋港九新界，方便一眾家長前往會場。在展覽期間，穿梭巴士每15-30分鐘一班，免費接送入場人士往返會場及灣仔、九龍塘、荃灣、元朗及天水圍。
敬請留意，元朗及天水圍為同一路線，路線將由天水圍出發行經元朗，前往亞博；回程將由亞博返回元朗及天水圍。
班次如下
前往兒童書展（亞博西面入口）︰09:30-18:30，每15-30分鐘一班。
離開兒童書展（亞博西面入口）︰12:00-20:30，每15-30分鐘一班。
上下車地點如下
注意免費穿梭巴士首尾班車時間
【前往博覽館首班車為上午9時30分；尾班車為下午6時30分】
【回程往各地點首班車為中午12時；尾班車為下午8時30分】
免費穿梭巴士最新消息，可留意「兒童書展暨超級親子用品展」官方FB及網站。
*免費穿梭巴士班次會因應實際路面交通情況作出調整或更改，恕不另行通知。
交通攻略 4：多條港九新界巴士路線
活動舉行期間，將加開「X1」特快點對點巴士連接東涌巴士總站（港鐵B出口）。另外，各位家長請留意，除了S1和X1下車站為「亞洲國際博覽館」外，多條巴士路線下車站為11 SKIES基座「航天城交通總匯」。
交通攻略 5：的士
各位家長前往及離開亞洲國際博覽館，可乘搭市區的士（紅色）或大嶼山的士（藍色），並於亞博館主要入口上落車。
第九屆「兒童書展 暨 超級親子用品展—兒童動漫卡通嘉年華」
日期
2025年10月3-5日
時間
上午10時至晚上8時
地點
亞洲國際博覽館5,7,9號展館
票價
標準門票：成人$100；兒童$50
免費領取門票
交通方法
1. 港鐵︰即日來回優惠
想追蹤更多最新最好的親子資訊？請瀏覽我們 親子頭條專頁
其他人也在看
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」
因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。Yahoo 娛樂圈 ・ 42 分鐘前
【新聞點評】「中層西斜屋」或成最大贏家
超級颱風「樺加沙」上周襲港，在全城戒備下，尚幸其實際破壞力未及最壞估計，卻已令不少市民猶有餘悸。面對極端天氣趨勢，本港近年「打風」愈來愈多，亦可能為樓市帶來衝擊。舉例說，「西斜樓」以往受到嫌棄，但很多市民現在發現，向西的物業往往受颱風影響最小，或將令該類住宅變得吃香，尤其是中層單位。同時，發展商日後促銷樓盤時，除了豪華會所、特色設計及精美裝修，或許也要宣傳其物業的抗風能力。信報財經新聞 ・ 1 天前
阿里70億豪買港島壹號 時代廣場雪上加霜
本港甲廈市場再現觸目成交，據報近期股價爆升的阿里巴巴，豪擲70億元，掃入銅鑼灣「港島壹號中心」13層，持有項目的文華東方國際，確認正就出售部分寫字樓空間進行洽談。如交易成事，時代廣場或雪上加霜，世貿中心則可能受惠。Yahoo 地產 ・ 1 小時前
朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」
中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
中國經營自助餐之難 打包吃回本堪稱「國技」
近日本港千海水產放題爆「肥牛」風波，有食客疑似偷藏大量海鮮肥牛引發熱議。打包事件，在內地市場相當常見，內地食客為「吃回本」，早已發展出精妙的打包技巧，其中一招便是偽裝成飲品帶走，讓餐廳防不勝防。自助餐市場規模日益龐大，單價卻愈做愈低，人均消費在100元人民幣以下多不勝數，且呈下滑趨勢，內地最便宜3元便有自助餐，但仍然面對浪費與打包挑戰，生意相當難做Yahoo財經 ・ 1 天前
中秋好去處（持續更新）！利東街戶外綵燈會亮燈/送兔兔小夜燈+中秋杯套/萌寵市集
今年「閏六月」，中秋節來得比較晚，落在10月6日星期一，幸好翌日有補假，一眾打工仔收工後可以盡慶地賞月玩燈籠！今次Yahoo Travel為大家持續更新本地中秋好去處，傳統活動有乙巳年中秋綵燈會、嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會、大坑舞火龍及薄扶林村舞火龍；打卡有大埔Lake House「Rossy Twilight 2025 」、灣仔藍屋花燈節、大澳搖櫓夜彩遊、利東街戶外綵燈會；追星有MIRROR成員Anson Lo及Jeremy都會出現的「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta」；DIY月餅可選奇華熊貓奶皇月餅班，或8度海逸酒店的親子迷你芒果奶黃月餅工作坊；悠閒賞月行市集則有饒宗頤文化館、科學園以及青衣城「中秋Furry Market」，讓留港的各位感受濃濃的節日氣氛！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
金秀賢軍中寫給女友信內容曝光 證未與金賽綸交往
【on.cc東網專訊】韓國男星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於女方未成年時開始交往6年，但他澄清是在金賽綸成年後才與對方拍拖1年多，爆料令金秀賢形象跌至谷底，廣告代言亦全部被抽起，而他向金賽綸家人及爆料頻道的索償訴訟仍未正式開審。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
美股初代科技七巨頭看似已過時 AI時代新的股票組合有望取而代之
華爾街最強大的股票組合科技七巨頭(Mag Seven)看起來有點過時了，給「八大巨頭」(Great Eight)讓路吧，或者「黃金十二強」(Golden Dozen)，再或者是「生成式AI十巨擘」(TenAI of GenAI)。Bloomberg ・ 1 天前
舒淇憑首部執導編劇作《女孩》奪最佳導演 王晶爆舒淇曾被影帝加床戲趁機抽水
舒淇日前憑首部執導編劇作品《女孩》於釜山國際電影節榮獲「釜山獎—最佳導演獎」，佢喺台上感謝各電影界前輩，以及老公馮德倫一直嘅支持與包容，又透露創作《女孩》嘅過程長達10年，戲中女主角以自己作原型創作，小時候經常被飲到爛醉嘅父親暴打，直至15歲決定離家出走；表示童年經歷留下嘅傷痕至今猶在，回想時仍會疼痛。而佢亦鼓勵所有心靈受傷嘅女孩，希望佢哋可勇敢走出傷痛。知名導演王晶近日就喺其個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》分享舒淇初入行嘅往事，大爆舒淇曾被台灣金馬影帝柯俊雄加床戲趁機抽水。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！
李龍基未婚妻王青霞(Chris)因違反逗留條件、管有虛假文書等罪名，被判入獄25個月。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
37歲朱晨麗大晒「男友視覺」靚相 網民：打算戴戒指嗎？
現年37歲嘅朱晨麗（Rebecca）為2011年香港小姐冠軍，佢嘅感情生活一直備受關注，前年與何廣沛緋聞劃上句號後，不時傳出與富二代史昊洺（Kenneth）秘密拍拖，不過未有承認戀情。近日，朱晨麗喺社交網站突晒疑「男友視角」嘅靚相，引起網民紛紛留言恭喜。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
萬梓良被爆拍戲時「細佬被蛇咬」 霸氣拎煙頭應對「焫一焫佢吖」
向來予人霸氣感覺嘅萬梓良，幕前演出出盡力水，鏡頭後同樣豪邁奔放。早前李思捷同麥包、黃智賢、曹永廉3位Hey brother隊友主持youtube節目《尹李吹水》，討論圈中好戲之人，萬梓良當然榜上有名。更爆嘅係李思捷大爆萬梓良試過「細佬被蛇咬」！Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層
《香港經濟日報》引述市場消息指，阿里巴巴-W(9988.HK)斥資70億元，洽購銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎，呎價約2.6萬元。 報道指，港島壹號中心前身為「怡東酒店」，由文華東方酒店集團持有，早年斥資50億元重建，快將入伙。AASTOCKS ・ 7 小時前
16歲CORTIS忙內KEONHO被封「小車銀優」！憑高顏值出道6天即上熱搜，必知10大「新臉蛋天才」圈粉魅力
韓國怪物新人CORTIS一出道便成為熱搜話題，其中，年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬，憑藉一張零死角的帥氣臉龐攻占各大社交平台，許多網友驚呼他與「臉蛋天才」車銀優有幾分神似，更有人直言：「絕對是新一代的臉蛋天才接班人！」Yahoo Style HK ・ 9 小時前
財經｜港府未來十年房屋供應目標42萬個
政府公布《長遠房屋策略》2025年周年進度報告。下一個十年期總房屋需求為41.91萬個單位，政府因而將供應目標定於42萬個單位。Fortune Insight ・ 4 小時前
吳彥祖51歲生日｜擁有神級外表並選擇愛情專一，在和外界隔絕的南非認定太太：那時我覺得我們要永遠在一起
如果擁有吳彥祖的外表，你會過著怎樣的愛情生活？由入行前的少年狀態，到了現在的大叔年紀已經帥氣十足，絕對有資格選擇過著花花公子的生活。但他由婚前已是個專一男子，到了和Lisa.S結婚也有了女兒，也過得尊重又和諧。乘著吳彥祖51歲生日，也來回顧這位頂級男神的愛情觀。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
千海水產｜千海水產突發推4小時海鮮火鍋放題 $298起任食活蜆/海蝦/澳洲和牛
日前荃灣「千海水產」火鍋放題有顧客將肥牛、海鮮偷放入袋打算帶走，事件引發網民熱議。今日千海水產荃灣店就突發推出四小時無限任點任食海鮮火鍋放題，海鮮、熟食、甜品、啤酒統統無限追加，人均$298就可以任食澳洲和牛、乳鴿、鵝肝多士、小龍蝦、哈根達斯雪糕，仲有得任飲啤酒同梅酒！Yahoo Food ・ 1 天前
鄺潔楹仙女造型出席哥哥峇里島婚禮 奢華程度令人嘆為觀止
鄺潔楹（Judy）出生於富裕家庭，與家人同住大埔淺月灣2千呎獨立屋，不過並冇依靠家人，反而積極發展自己事業。模特兒出身嘅鄺潔楹「邦民女」形象深入民心，及後加入TVB主持《3日2夜》等多個旅遊節目受到注目，又被安排出演《新四十二章》、《羅密歐與祝英台》及《新聞女王》等劇集；亦有創立自家曲奇品牌、投資健身室，以及開創專為嬌小女生而設嘅服裝系列。近日，鄺潔楹於社交平台分享親哥哥喺峇里島舉行嘅盛大婚禮影片，婚禮極具氣派，奢華度令人嘆為觀止。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
機器人專家警告：人型機器人根本「長錯樣子」 泡沫注定破裂
著名機器人專家羅德尼 · 布魯克斯（Rodney Brooks）對正在向人形機器人新創公司投入數十億資金的投資人發出警告：你們在浪費錢。鉅亨網 ・ 1 天前
許路兒50歲依然宛如少女！向「無齡感」美女取經身心保養，5個生活好習慣養成「逆齡」身材及顏值
50 歲許路兒美貌與身材看來如少女，「無齡感」美女的美顏習慣大公開！許路兒是台灣女星許維恩的親姊，1975 年出生的她現已 50 歲，但在社交媒體上分享的美照，看來就如少女般美得冒泡！一起來看看她的美顏習慣，一同養成「美魔女」逆生長美貌吧～Yahoo Style HK ・ 9 小時前