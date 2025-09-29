楊何蓓茵認現行評核寬鬆：僅僅合格不應獲增薪點
第九屆兒童書展｜重量級書商再度參展 開心閱讀優質中英文兒童讀物
第九屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」將於10月3日至5日假亞洲國際博覽館舉行，今屆多間重量級書商再度參展，包括三聯書店、中華書局、商務印書館、萬里機構、天地圖書、東立漫畫及Seeds Children’s Bookstore等，為小朋友帶來優質中英文兒童讀物與補充練習，並設多項至抵優惠，即睇詳情。
免費領取門票：按此
補充練習全線8折優惠
今屆「兒童書展」為家長及學生提供多元而全面的學習資源，助力新學年學習規劃，全線補充練習將以8折優惠於「聯合新零售(香港)有限公司」展區（攤位︰F01-F08）發售，參展出版社及教育品牌包括教育網絡、聯合培進出版社、培生教育出版亞洲有限公司、Junius雋思出版社、3MS Educational Services、牛津大學出版社、教圖公司、明報教育出版有限公司及中華教育出版社，涵蓋語文、數學、科學等範疇，家長入場必睇必買！
兩大人氣動漫主題打卡位
東立（攤位︰H01-H08）再度參展「兒童書展」，今次為大小朋友帶來全球狂銷2.2億冊的巨作《鬼滅之刃》！以其深刻故事與超高品質動畫燃燒全球，不僅曾創下日本影史票房奇蹟，最新「無限城篇」更持續席捲各地票房！兒童書展會場將以套裝價發售。另外《SPY×FAMILY》間諜家家酒，顛覆想像的反差萌家庭喜劇，安妮亞一家風靡萬千觀眾，大小朋友必去搜羅心頭好！現場特設親子互動打卡位，與安妮亞、炭治郎及禰豆子一起擺出最趣怪的姿勢！
家長必搶！《奇先生妙小姐EQ100》超抵震撼價$199/套
今屆「兒童書展」會場將推出超抵震撼優惠—兒童經典啟蒙繪本《奇先生妙小姐EQ100》$199/套（標準價$4,980），每套共100本，即每本只需$1.99。全套繪本分為5大情感主題，包括：心靈反思篇（SQ）、情緒智慧篇（EQ）、逆境自強篇（AQ）、創意思考篇（CQ）及積極裝備篇（LQ）。書中100個角色，分別代表不同性格特點、生活習慣及待人接物的態度，以每個角色的小故事啟發及引導孩子，培養積極的人生觀、學習解難及品德修養。
第九屆「兒童書展 暨 超級親子用品展—兒童動漫卡通嘉年華」
日期：2025年10月3-5日
時間：上午10時至晚上8時
地點：亞洲國際博覽館5,7,9號展館
票價：標準門票 成人$100、兒童$50
免費領取門票：按此
官方網站：https://www.childrensbookfair.com.hk/
想追蹤更多最新最好的親子資訊？請瀏覽我們 親子頭條專頁
其他人也在看
中秋好去處（持續更新）！利東街戶外綵燈會亮燈/送兔兔小夜燈+中秋杯套/萌寵市集
今年「閏六月」，中秋節來得比較晚，落在10月6日星期一，幸好翌日有補假，一眾打工仔收工後可以盡慶地賞月玩燈籠！今次Yahoo Travel為大家持續更新本地中秋好去處，傳統活動有乙巳年中秋綵燈會、嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會、大坑舞火龍及薄扶林村舞火龍；打卡有大埔Lake House「Rossy Twilight 2025 」、灣仔藍屋花燈節、大澳搖櫓夜彩遊、利東街戶外綵燈會；追星有MIRROR成員Anson Lo及Jeremy都會出現的「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta」；DIY月餅可選奇華熊貓奶皇月餅班，或8度海逸酒店的親子迷你芒果奶黃月餅工作坊；悠閒賞月行市集則有饒宗頤文化館、科學園以及青衣城「中秋Furry Market」，讓留港的各位感受濃濃的節日氣氛！Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
國慶中秋好去處2025｜廣州融創樂園「國潮演出季」開催！人均$160起玩足3日 逾50場演藝節目：非遺歌舞、魔幻特技秀 即睇交通方法
國慶中秋假期將至，廣州融創樂園舉行「國潮演出季」，全日帶來超過50場演藝節目，5大主題秀包括非遺歌舞、仙俠大巡遊、南越聖火秀、魔幻特技秀、嶺南實景秀等，帶來視覺與聽覺的盛宴，另還有燈謎會、大馬戲、古風市集等，充滿節日氣氛！Yahoo購物專員為大家詳情講講活動內容、演出時間，再附上門票及交通詳情，今個長假不妨北上廣州旅遊～Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
港人灣區移居失敗 回流香港揸的士仲好搵？
正當港府提倡移居大灣區北上生活，近日卻有港人移居失敗回流個案。話說擁有11萬追蹤者的香港Youtuber大衛，移居東莞虎門生活7個月，由讚嘆大灣區食住好完勝香港，到直言根本不適合 「青年養老」，近日已回流香港揸的士搵食，首天淨賺1450元—個案對北上生活有極大啟示Yahoo財經 ・ 2 天前
【新聞點評】「中層西斜屋」或成最大贏家
超級颱風「樺加沙」上周襲港，在全城戒備下，尚幸其實際破壞力未及最壞估計，卻已令不少市民猶有餘悸。面對極端天氣趨勢，本港近年「打風」愈來愈多，亦可能為樓市帶來衝擊。舉例說，「西斜樓」以往受到嫌棄，但很多市民現在發現，向西的物業往往受颱風影響最小，或將令該類住宅變得吃香，尤其是中層單位。同時，發展商日後促銷樓盤時，除了豪華會所、特色設計及精美裝修，或許也要宣傳其物業的抗風能力。信報財經新聞 ・ 1 天前
郭少芸觀看抗戰電影《731》數度拭淚 提醒應深入了解真相：絕不能被遺忘
電影《731》以侵華日軍第七三一部隊為題材，自9月18日全球首映後，迅速掀起熱潮，10日內票房突破14億元人民幣，成為近年來票房與話題雙豐收嘅抗戰電影。近年重心轉往內地發展嘅郭少芸，日前獲邀出席於北京舉行嘅《731》首映活動，對電影深受震撼，於觀看期間數度拭淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
中國經營自助餐之難 打包吃回本堪稱「國技」
近日本港千海水產放題爆「肥牛」風波，有食客疑似偷藏大量海鮮肥牛引發熱議。打包事件，在內地市場相當常見，內地食客為「吃回本」，早已發展出精妙的打包技巧，其中一招便是偽裝成飲品帶走，讓餐廳防不勝防。自助餐市場規模日益龐大，單價卻愈做愈低，人均消費在100元人民幣以下多不勝數，且呈下滑趨勢，內地最便宜3元便有自助餐，但仍然面對浪費與打包挑戰，生意相當難做Yahoo財經 ・ 21 小時前
炎明熹認完約無綫自組公司 與After Class成員有保持聯絡｜有片
炎明熹（Gigi）因續約問題遭無綫雪藏逾一年，一直都有傳她約滿離巢，昨日無綫官網更已全面撤下Gigi的資料。今日她正式出席活動，親自宣布已完約無綫，並自組新公司「然后」，正式成為獨立歌手！Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
美股初代科技七巨頭看似已過時 AI時代新的股票組合有望取而代之
華爾街最強大的股票組合科技七巨頭(Mag Seven)看起來有點過時了，給「八大巨頭」(Great Eight)讓路吧，或者「黃金十二強」(Golden Dozen)，再或者是「生成式AI十巨擘」(TenAI of GenAI)。Bloomberg ・ 1 天前
37歲朱晨麗大晒「男友視覺」靚相 網民：打算戴戒指嗎？
現年37歲嘅朱晨麗（Rebecca）為2011年香港小姐冠軍，佢嘅感情生活一直備受關注，前年與何廣沛緋聞劃上句號後，不時傳出與富二代史昊洺（Kenneth）秘密拍拖，不過未有承認戀情。近日，朱晨麗喺社交網站突晒疑「男友視角」嘅靚相，引起網民紛紛留言恭喜。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
鮮娛糧｜陳凱琳突鬧情緒 開始懷疑自己令人擔心...
【on.cc東網專訊】視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）經常笑面迎人，分享的都是開心事，是大眾的開心果，昨日（27日）她突然發長文，開始懷疑自己：「懷疑自己在網路上是否展現了足夠的真實…雖然我也想保留一些自我…懷疑自己是否展現了太多快樂…人們會忘記我偶爾也會感到東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層
《香港經濟日報》引述市場消息指，阿里巴巴-W(9988.HK)斥資70億元，洽購銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎，呎價約2.6萬元。 報道指，港島壹號中心前身為「怡東酒店」，由文華東方酒店集團持有，早年斥資50億元重建，快將入伙。AASTOCKS ・ 1 小時前
許路兒50歲依然宛如少女！向「無齡感」美女取經身心保養，5個生活好習慣養成「逆齡」身材及顏值
50 歲許路兒美貌與身材看來如少女，「無齡感」美女的美顏習慣大公開！許路兒是台灣女星許維恩的親姊，1975 年出生的她現已 50 歲，但在社交媒體上分享的美照，看來就如少女般美得冒泡！一起來看看她的美顏習慣，一同養成「美魔女」逆生長美貌吧～Yahoo Style HK ・ 3 小時前
九龍塘The Grampian「十按」銀主盤 6年借9次財仔涉逾7,890萬 起拍價3,680萬大劈44.2%
九龍塘豪宅再現銀主盤個案。The Grampian一伙低層四房單位，六年間累計向銀行及財務公司抵押十次，最終被銀主收樓並推出拍賣，開價3,680萬元連車位，較原來買入價大幅折讓約2,920萬元或約44.2%。該單位為The Grampian低層A室，實用面積2,135平方呎，原則四房連套，改為三房連套間隔，連一個車位。環亞物業拍賣於今日稍後（29日）以3,680萬元起拍，折合實用呎價約17,238元。放盤相片顯示，單位間隔闊落，裝修企理。閱讀更多：坤哥愛子同款｜屯門掃管笏OMA by the Sea銀主盤 大劈一半258萬起拍業主破產遭收樓 大埔Silicon Hill首現銀主盤 250萬開拍 三年樓價蒸發42%原業主於2017年6月以6,600萬元購入該單位；2017年至2023年期間，多次將物業抵押予銀行及財務公司借貸，除最初樓宇按揭外，另有九次向財仔借款，單筆借貸金額由170萬元至6,000萬元不等。累積十次抵押的情況令物業最終成為銀主盤，須透過拍賣變現。撇除兩筆未公開金額的貸款，該名業主在近六年間向財仔累計借款至少達7,890萬元。若單位以底價3,680萬元成交，較2017年以28Hse.com ・ 21 小時前
30歲Dua Lipa「活在當下」生活哲學：每天活得像放假一樣，努力工作亦努力玩樂
有一種生活態度名為 Dua Lipa！Dua Lipa 認真工作，同時亦認真玩樂，每天都活得像放假一樣！英國流行天后 Dua Lipa 正在舉行 Radical Optimism Tour 世界巡迴演唱會，但 Instagram 除了工作以外，盡是閱讀、享受日光浴、與親朋好友一同派對的打卡照，提醒大家忙碌工作以外，亦要「活在當下」不放棄生活！Yahoo Style HK ・ 1 天前
TVB有人事變動 何小慧突退休並即時生效？ 無綫立即發聲明回應
今日有傳媒報導有指非戲劇部高級經理(綜藝)何小慧已經退休，並即時生效。 何小慧加入TVB30年 ，去年才在晚宴中拎取 「30年服務獎」Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
阿根廷披索連3天狂瀉！米萊「休克療法」快變「休克危機」 中美聯手緊急輸血
阿根廷近日陷入劇烈金融震盪，剛推行「休克療法」的總統米萊正面臨執政以來最嚴峻考驗。自 9 月 22 日起，披索匯率連 3 日斷崖式下跌，阿根廷央行被迫動用有限外匯存底，3 天狂拋 11 億美元回購披索救市，卻難阻市場恐慌。若匯率崩盤持續，阿根廷外匯存底恐迅速耗盡，國家恐將再度瀕臨破產邊緣。鉅亨網 ・ 1 天前
放題打包｜牛一推放題外賣盒！可能係全港唯一可打包的日式火鍋放題？
近日荃灣「千海水產」火鍋放題有顧客將肥牛、海鮮偷放入袋打算帶走，事件被職員揭發後引發網民熱議。經營連鎖飲食集團的稻苗學會榮譽會長黃傑龍今早（9月29日）在商台節目直言，涉事男子「已算配合」，並分享業界處理「放題打包」的經驗。同時，日式放題火鍋「牛一」反應極快，宣佈將於10月份推出「放題外賣盒」打包優惠，強調「食唔晒可以帶走」，網民都不禁留言：「咁快嚟個靚抽」。Yahoo Food ・ 1 天前
怡和傳裁員轉型 確保架構與作為投資公司策略一致
在怡和集團上周傳出小規模裁員後，據集團內部通訊文件稱，小部分員工因應業務重大轉型而受到影響，強調決定是為了未來業務發展。AASTOCKS ・ 1 天前
吳浩康被網民半夜留言唱歌滋擾 高EQ回應︰我諗唔使我出聲
TVB音樂綜藝《聲秀》早前爆出參加者林錦興（小林）自稱被淘汰後遭導師吳浩康Deep出言侮辱，後來TVB將吳浩康當日嘅評語片段足本公開以作交代。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
「史力加戀愛」是什麼？Gen Z戀愛觀「降低標準」約會卻加倍受傷，網友狠評：顏值低不等於個性好！
近期興起「史力加戀愛」（Shrekking），將對象的「顏值等級」降低，就能找到真命天子了嗎？「靚仔即渣男」雖然沒有科學根據，但令不少男女認為「外貌優質」的對象更易出軌、被搶走，讓自己容易陷入不安及複雜的多角關係，因為興起「史力加戀愛」但戀愛運卻沒有變得比較好？Yahoo Style HK ・ 1 天前