第九屆兒童書展｜重量級書商再度參展 開心閱讀優質中英文兒童讀物

第九屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」將於10月3日至5日假亞洲國際博覽館舉行，今屆多間重量級書商再度參展，包括三聯書店、中華書局、商務印書館、萬里機構、天地圖書、東立漫畫及Seeds Children’s Bookstore等，為小朋友帶來優質中英文兒童讀物與補充練習，並設多項至抵優惠，即睇詳情。

免費領取門票：按此

今屆「兒童書展」 多間重量級書商再度參展， 包括三聯書店、中華書局、商務印書館、萬里機構、天地圖書、東立漫畫及Seeds Children’s Bookstore等，為小朋友帶來優質中英文兒童讀物。

補充練習全線8折優惠

今屆「兒童書展」為家長及學生提供多元而全面的學習資源，助力新學年學習規劃，全線補充練習將以8折優惠於「聯合新零售(香港)有限公司」展區（攤位︰F01-F08）發售，參展出版社及教育品牌包括教育網絡、聯合培進出版社、培生教育出版亞洲有限公司、Junius雋思出版社、3MS Educational Services、牛津大學出版社、教圖公司、明報教育出版有限公司及中華教育出版社，涵蓋語文、數學、科學等範疇，家長入場必睇必買！

全線補充練習將以8折優惠於「聯合新零售(香港)有限公司」展區發售（攤位︰F01-F08）。

家長激讚激推DR-Max中英文兒童教材《凝皓六段》及《Electronic English》 。（攤位︰ G09 ）

兩大人氣動漫主題打卡位

東立（攤位︰H01-H08）再度參展「兒童書展」，今次為大小朋友帶來全球狂銷2.2億冊的巨作《鬼滅之刃》！以其深刻故事與超高品質動畫燃燒全球，不僅曾創下日本影史票房奇蹟，最新「無限城篇」更持續席捲各地票房！兒童書展會場將以套裝價發售。另外《SPY×FAMILY》間諜家家酒，顛覆想像的反差萌家庭喜劇，安妮亞一家風靡萬千觀眾，大小朋友必去搜羅心頭好！現場特設親子互動打卡位，與安妮亞、炭治郎及禰豆子一起擺出最趣怪的姿勢！

東立 再度參展，帶來深受大小朋友喜愛的漫畫。 （攤位︰ H01-H08 ）

全球狂銷2.2億冊的巨作《鬼滅之刃》設置打卡位。

安妮亞可愛來襲，《 SPY×FAMILY 》間諜家家酒 亦設 打卡位。

家長必搶！《奇先生妙小姐EQ100》超抵震撼價$199/套

今屆「兒童書展」會場將推出超抵震撼優惠—兒童經典啟蒙繪本《奇先生妙小姐EQ100》$199/套（標準價$4,980），每套共100本，即每本只需$1.99。全套繪本分為5大情感主題，包括：心靈反思篇（SQ）、情緒智慧篇（EQ）、逆境自強篇（AQ）、創意思考篇（CQ）及積極裝備篇（LQ）。書中100個角色，分別代表不同性格特點、生活習慣及待人接物的態度，以每個角色的小故事啟發及引導孩子，培養積極的人生觀、學習解難及品德修養。

會場超抵震撼價，兒童經典啟蒙繪本《奇先生妙小姐EQ100》$199/套（標準價$4,980），每套共100本，即每本只需$1.99。（售賣點︰禮品換領處，E29）

「兒童書展」家長必搶《奇先生妙小姐EQ100》，先到先得，售完即止！（售賣點︰禮品換領處，E29）

一連三日「兒童書展」，大量好書讓小朋友沉浸式閱讀。

第九屆「兒童書展 暨 超級親子用品展—兒童動漫卡通嘉年華」

日期：2025年10月3-5日

時間：上午10時至晚上8時

地點：亞洲國際博覽館5,7,9號展館

票價：標準門票 成人$100、兒童$50

官方網站：https://www.childrensbookfair.com.hk/

