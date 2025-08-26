第二代 LG Styler 衣物護理機 開箱，有雙重純水蒸氣、智慧擺動式衣架，更內置手提高壓蒸氣掛熨機

香港嘅潮濕天氣，真係好！難！搞！唔單止出街搞到大汗疊細汗，最麻煩係著完出街嘅衫，又唔係件件都可以成日洗，好似啲西裝褸、牛仔褸又或者係啲絲質衫咁，但由得佢擺喺度又噏到一陣味，更加唔好話擺入衣櫃啦！

好彩最近終於俾我搵到我嘅救星，佢就係全新升級嘅第二代 LG Styler 衣物護理機啦！等我即刻開箱，同大家分享下佢點樣幫我解決晒呢啲煩惱！

