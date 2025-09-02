《強制舉報虐兒條例》明年實施 有校長憂更難處理虐兒
第二屆薯茄明星運動會｜游學修橫掃MVP 高Ling豪言：破300萬點擊就請全公司去馬爾代夫！
人氣網絡創作團隊「小薯茄」近日舉辦《第二屆薯茄明星運動會》決戰前哨站及首映活動，吸引大量粉絲到場支持，YouTube漲粉突破64萬subscribers, Instagram 73萬followers，而吉祥物「阿薯」及「阿茄」現身，更成功收獲大量粉絲排隊集結，一連11日的決戰前哨站現場氣氛持續熱烈！童童表示：「數千觀眾專程嚟到參與我哋嘅攤位遊戲！我哋感受到大家對小薯茄嘅熱情同支持，比起純粹影片上嘅留言，更有溫度。」
來到暑假的結尾，亦是《第二屆薯茄明星運動會》開幕暨閉幕典禮兼首播，「能夠舉辦第二屆真係好難得！」小薯茄成員異口同聲坦言，從訓練日、週末訓練班到正式拍攝，一眾演員與幕後團隊付出極大心血，更與其他參與者建立起深厚友誼。「我哋成功Reu！一齊經歷學識每項運動，真係好熱血！」今屆更特別設置「決戰前哨站」攤位遊戲活動，讓演員與粉絲近距離互動，而從遊戲中勝出的粉絲，可有機會獲得開幕暨閉幕典禮的入場券，與小薯茄幕前來一個近距離接觸，粉絲們都驚喜萬分，直呼：太開心了！
《第二屆薯茄明星運動會》加入航拍及專業運動鏡頭，如標槍與跳高項目，拍攝效果極具電影感。其中最令人驚喜的是跳高項目，很多參加者從最初害怕跳杆到後來跳出佳績，過程感人；決賽階段更出現朱Mic與Boris波仔激烈對決，Boris更跳過阿冰的身高，震撼全場！拔河比賽同樣緊張刺激，拉鋸長達十分鐘，阿J奮身比賽，更一度倒地，全場驚呼！
總冠軍結果出人意料，賽前原本被視為「花瓶組別」的綠組，最終逆襲奪冠！綠組組長阿J坦言：「一開始床哥話我哋組係花瓶！觀眾投票我哋落後其他組！訓練日大家又繁忙，唔係太多人出席，但事實話俾大家聽，我哋係有實力嘅花瓶！」整個賽事戰況激烈，分數一直咬緊，直到最後一刻才分出勝負。賽事期間更出現非洲王子受傷等突發情況，劇情跌宕起伏。而游學修與妳祺則分別贏得男女子MVP，游學修更笑言：「近幾年冇拎過獎，多謝小薯茄畀我再次感受贏獎嘅滋味！」
到底是否會有第三屆的出現？小薯茄也不諱言舉辦大型活動面對財政困難，網絡環境變化大，更以友台「試當真」結束營運為例，大感可惜，坦言經營網絡團隊越來越困難，「可能係最後一屆」。若非最後一屆，則希望衝出香港，與國際創作者如Mr Beast合作，打造更具國際視野的運動盛事！而朱Mic及肥蚊表示希望能新增足球、籃球、劍擊、網球等項目，甚至邀請黃澤林、張家朗等運動員參與，打造網絡版奧運！老闆高Ling更豪言若今屆影片一個月內達到300萬觀看次數，將請全公司到馬爾代夫旅行，兼拍攝沙灘排球特輯！
