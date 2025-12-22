宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
第二屆「流行紋化」- 擁抱中國文化之美
新生代設計師以「草花頭」為靈感 構築超現實植物花園
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月22日 - 繼去年首屆「流行紋化」展覽獲得空前成功後，第二屆「流行紋化 — 擁抱中國文化之美」於2025年12月4日至6日在DesignInspire 2025再度登場，並於2026年延伸多場重磅展覽。
由職業訓練局（VTC）轄下香港知專設計學院（HKDI）主辦、文創產業發展處資助，「流行紋化」展覽旨在邀請新生代設計師將中國傳統紋樣重新演繹，融入當代生活。從家居飾品到日常用品，透過創新設計讓經典圖案重生，讓中華文化之美在現代語境中綻放，同時鼓勵年輕一代深入認識並延續傳統文化的當代價值。「流行紋化」同時為新生代提供創意交流與合作平台，助力他們在本港以至海外開拓更廣闊的發展空間。
第二屆展覽以「從文化到自然——植物圖案的超現實花園」為主題，從漢字部首「草花頭」（艹／艸）出發，帶領觀眾走進漢字深藏的象徵世界。自古以來，漢字承載抽象概念、情感與哲理，歷經千年仍能融入日常。
是次展覽由梁展邦（Michael LEUNG）策展，匯聚多個本地及國際參展單位，並邀請30位來自不同範疇的本地設計學生與在學的年輕設計師共同創作，從部首「草花頭」（艹 / 艸）出發，開啟一場超現實的探索之旅。作品以大自然的奇想與夢幻色彩，將漢字的神秘與植物的生機巧妙串連。
當中設計師Moon.noon × Stickyline聯手打造的「超現實花園」最具亮點，設計師以本地就讀設計的學生與在學的年輕設計師所創作的「草花頭」圖案為靈感本源，將平面設計延伸為沉浸式體驗 —— 觀眾從真實空間步入數碼幻境，隨著中國傳統二十四節氣穿梭四季——由春綻至冬藏，細味大自然萬千姿態的流轉。
這趟超現實之旅，也呼應著展場中超過100款由本地年輕設計學生所創作、源自「草花頭」的獨特圖案，如同百花於同一片田野盛放，萬千姿態卻根植於同一個古老而永生的起點——「艹」。
DesignInspire 2025帶你走進這座由漢字與自然交織的奇幻花園，讓想像在此無限盛放。
策展人: Michael LEUNG梁展邦
出生於香港，於荷蘭Design Academy Eindhoven取得設計碩士後，在當地創立Studio AA（前稱MIRO），項目橫跨平面、產品與空間設計。作品探索工藝與工業、本土文化及永續性等題，曾獲香港青年設計才俊獎及Perspective 40 Under 40 Awards，並於米蘭、荷蘭設計週及國際重要展覽亮相。近年與德國維特拉設計博物館、英國V&A等機構合作，將設計觸角延伸至展覽策劃。
參展單位: Moon.noon
Moon.noon（孔凡亮）為實時視覺藝術家，擅長將數據敘事、沉浸式視聽與感官體驗融合。曾任用戶體驗設計師，現將氣候數據、城市景觀及觀眾互動轉化為具感染力的視覺語言。作品曾現身M+博物館、香港中樂團、西九自由爵士節，亦與可口可樂、LG、三星等品牌合作，持續以藝術感知與理性分析突破數據敘事的邊界。
參展單位: STICKYLINE
STICKYLINE由香港創意藝術家Mic LEONG（梁麥克）及Soilworm LAI（賴世龍）於2011年創立，以大型多面體雕塑呈現創意工程、數學與幾何之美。二人以紙張與金屬為主要媒介，結合動能、聲音與燈光技術，打造極簡、耐用且充滿未來感的藝術裝置、場域特定作品及私人委託項目，多年來於設計界備受矚目。
Moroso x HKDI傢俱合作企劃
是次展覽邀請意大利高端傢俱品牌 Moroso 與建築、室內及產品設計學系學生合作，以「流行紋化」的設計圖樣印刷在其布料上，推出「為傢俱物件設計服裝」創新企劃。
企劃將傢俱視為可穿著的立體軀體，以紡織品與柔性構件化身流動服飾，作品不僅講究美學，更融入可替換、可升級的模組化設計、循環材料與服務導向思維。每件「傢俱服飾」皆因應個人生活模式、氣候變化與特殊場景而設，讓傢俱隨時間與使用者共同進化，跨越世代，持續與人產生情感共鳴。
展覽詳情:
第二屆「流行紋化 - 擁抱中國文化之美」@ 國際創意博覽 2025
日期 : 2025年12月4日至6日
時間: 上午9:30 - 下午7:30
地點: 香港會議展覽中心3E-D02攤位
第二屆「流行紋化 - 擁抱中國文化之美」展覽
日期 : 2026年3月3日至31日
時間: 上午10:30 - 下午7:30 (星期一至日)
地點: 置地廣場中庭 2樓
第二屆「流行紋化 - 擁抱中國文化之美」@ 香港時裝展及香港時尚家品及家紡展2026
日期 : 2026年4月27日至30日
時間: 上午9:00 - 下午6:00
地點: 香港會議展覽中心大堂
Hashtag: #MOTIFX
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於職業訓練局（ VTC）
職業訓練局（VTC）成立於1982年，是全香港最具規模的職業專才教育機構。VTC的使命是為離校生及在職人士提供具價值的進修選擇，協助他們培養正確價值觀和掌握知識技能，充分裝備他們終身學習，加強就業能力，為業界提供支持，促進行業人力發展。VTC共有14間機構成員，包括香港高等教育科技學院（THEi高科院）、高峰進修學院（PEAK）、才晉高等教育學院（SHAPE）、香港專業教育學院（IVE）、香港知專設計學院（HKDI）、香港資訊科技學院（HKIIT）、酒店及旅游學院（HTI）、中華廚藝學院（CCI）、國際廚藝學院（ICI）、海事訓練學院（MSTI）、青年學院、卓越培訓發展中心（Pro-Act by VTC）、彙縱專業發展中心（IVDC），及展亮技能發展中心。
關於香港知專設計學院 (HKDI)
香港知專設計學院 (HKDI) 為職業訓練局轄下學院，致力提供優質教育，建構知識和發展專業，為香港創意工業培育優秀的設計人才。HKDI 擁有多年的設計教育經驗，提供超過20 個設計課程，科目涵蓋主要設計學系，並將其優勢融合，包括建築、室內及產品設計、傳意設計、數碼媒體以及時裝及形象設計。配合靈活升學及高等教育需求，HKDI 學生於修畢兩年制的高級文憑後，可直接升讀由英國著名大學頒授的一年制學士學位課程。HKDI 採取「思考與實踐」的教育方針，開辦與時並進的課程，並積極與國內外的設計學院及業界保持緊密合作。我們為學生提供獲得實踐經驗及參與國際交流計劃的機會，以擴闊學生視野，加強學生的創新思維和社會敏感度。
免責聲明：香港特別行政區政府僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。
