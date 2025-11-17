全運會預告｜單車李思穎、何詩蓓分途再爭金
第二屆《盛舞之夜》強勢回歸 頂尖陣容曝光 舞蹈界殿堂級藝術家齊聚香港
2026年1月香港文化中心再掀文化熱潮 門票11月17日上午10點正式公開發售
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年 11月17日 - 回顧首屆《盛舞之夜》，五場演出均座無虛席，舞者們以其精湛的技藝贏得了觀眾的滿堂彩。活動不僅吸引了大量觀眾入場，也收穫了廣泛的正面評價。
這場演出不僅在票房上創下佳績，更是首次將多個內地頂尖舞蹈院團、舞者齊聚香港，震撼的視覺效果和深厚的文化內涵，獲得觀眾及業界一致好評。
轟動效應再現。第二屆《盛舞之夜》陣容曝光，舞蹈界神仙齊聚香港。
繼首屆創下香港文化界現象級成功，第二屆《盛舞之夜》將於2026年1月9日至11日，再度於香港文化中心大劇院璀璨綻放。本屆演出的超神仙陣容，匯聚內地最頂尖的舞蹈院團和舞蹈界殿堂級藝術家，堪稱"中國舞蹈界的相聚之夜"、"2026開年最強藝術盛宴"。
多個頂尖舞蹈/舞劇片段 香港首演
第二届《盛舞之夜》將為香港觀眾帶來的精彩作品：
上海歌舞團舞劇《永不消逝的電波》-《漁光曲》經典片段
"中國舞劇天花板"教科書級舞段香港首演，一縷炊煙漫入維港。這部感動無數觀眾的現象級舞劇，將在香港舞台上重現其最動人的經典時刻。由國家一級演員、上海歌舞團榮典首席演員朱潔靜-領銜主演。
王亞彬封神之作《青衣》選段《奔月》
被譽為「亞洲最重要的舞者之一」的王亞彬，將親自演繹其封神之作。水袖翻飛間，道盡半生癡狂，展現中國古典舞的至高境界。
古麗米娜·麥麥提網絡破億話題舞蹈《龜茲》
從千年壁畫穿越而來的靈魂之舞，這支在網絡掀起破億話題的震撼作品，將在香港舞台上重現其穿越千年的藝術魅力。
十四屆荷花獎獲獎舞劇《破冰》-《訣別》選段
王金格×張劍斌 以身軀鑄刻光影，重釋雙人舞的剛柔邊界。這對黃金搭檔將為觀眾呈現荷花獎獲獎作品的精華片段。
更有史詩級舞者同台震撼演出
本屆演出更有多位內地舞壇巨星首度香港同台獻演：
張翰（舞蹈詩劇《只此青綠》男主角）
常宏基（舞劇《詠春》男主角）
郝若琦（舞劇《杜甫》女主角）
國家級文藝晚會《正義必勝》三位主要演員將首度在香港合體，各自帶來精彩代表作品。
經典回歸與全新震撼
魏伸洲（舞蹈劇場《春之祭》主演）
黃琛迪《行者》 - 首屆高呼聲返場作品強勢回歸，舞界男神再掀舞蹈風暴。
十四屆荷花獎獲獎作品《佛窟掠影》 - 帶你穿越千年尋「象」悟「意」，感受佛窟藝術的深邃魅力。
四大篇章構建東方哲思 香港非遺南音首次融入
有別於傳統式的節目介绍，第二屆《盛舞之夜》特邀香港著名詞作家岑偉宗，地水南音傳承人楊恩華傾情加入，以「香港非遺-南音」貫穿全場節目的文化引線，帶領觀眾穿越充滿東方智慧的螺旋式哲思旅程，以「歸真、超脫、求索、入世」四個篇章，構建一場震撼心靈的藝術之旅。
演出及購票資訊
- 演出日期：2026年1月9日至11日（三-五場演出）
- 演出地點：香港文化中心大劇院
- 門票發售：2025年11月17日上午10點於城市售票網正式公開發售
- 購票網址：https://www.urbtix.hk/event-detail/14331
聯絡資訊
- 官方帳號：小紅書、Facebook、IG @盛舞之夜
Hashtag: #盛舞之夜 #盛舞之夜2026 #張翰 #香港 #舞劇永不消逝的電波 #王亞彬 #古麗米娜麥麥提 #常宏基 #郝若琦 #魏伸洲 #黃琛迪 #王金格 #galadanceperformance #香港文化中心 #舞蹈盛典 #中國舞之夜 #舞蹈界神仙陣容 #頂級舞者同台 #青衣 #龜茲 #破冰 #藝術愛好者 #香港活動 #舞蹈迷集合 #表演藝術 #CulturalEventHK #南音 #非遺文化 #岑偉宗 #楊恩華
https://www.facebook.com/profile.php?id=61578966541228
https://www.instagram.com/galadancehk/
https://www.xiaohongshu.com/user/profile/630d77fb0000000019023e35?xsec_token=ABBMOMWd-edo5iGxtARmJPr9qGSESKEM1b2M_vf_hqF4g%3D&xsec_source=pc_search
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於《盛舞之夜》
《盛舞之夜》是香港舞蹈藝術的旗艦文化品牌，以中外文化藝術交流中心的香港為舞台，匯聚本地及國內外最頂尖的舞蹈家與藝術院團，呈現國際水準的精彩演出。《盛舞之夜》承載著搭建文化交流橋樑的重要使命，透過舞蹈這門最純粹的藝術語言，啟發大眾對舞蹈藝術的熱愛與參與，不斷為香港的文化藝術景觀注入新的活力與深度，成就這座城市文化藝術的璀璨篇章，為香港這座國際都會打造獨有的文化名片貢獻力量。
新聞稿由客戶提供
