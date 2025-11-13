第二屆「World Tomatini Day」｜番茄雞尾酒迷注意！LPM 慶祝「World Tomatini Day」 限定一週獨家登場

法式地中海餐廳 La Petite Maison（LPM）將於11月12日舉辦第二屆「World Tomatini Day」，向這款經典鹹味雞尾酒致敬。為慶祝這杯傳奇雞尾酒踏入15週年，LPM香港特別推出為期一週的限定餐飲體驗，包括全新 Tomatini 商務午餐及早午餐，邀請大家一同感受南法蔚藍海岸的慵懶優雅氛圍。





從杜拜誕生的調酒傳奇

說到 Tomatini 的誕生，可追溯至2010年 La Petite Maison 杜拜分店開幕前夕。這杯以經典 Bloody Mary 為靈感的雞尾酒，由冠軍調酒師 Jimmy Barrat 創作——他曾奪得 Diageo WORLD CLASS 2011 年度阿聯酋冠軍及2012年度全球亞軍。 Tomatini 以 Ketel One 伏特加作基底,混入新鮮碾碎的金珀莉番茄、鹽與胡椒、三年陳白香醋及糖漿，並以車厘茄作點綴裝飾，呈上桌時更即席以 LPM 招牌大型胡椒磨磨出黑胡椒碎，香氣撲鼻。 入口後酸、甜、鹹三味交織，令人回味無窮。​

一杯雞尾酒掀起全球鹹味調酒潮流

Jimmy Barrat 創作這款雞尾酒時，只是想把家鄉南法花園裡的新鮮番茄、白香醋和香料融入酒杯中，沒想到竟啟發了整個鹹味雞尾酒的風潮。 15年過去，Tomatini 已成為現代調酒的經典之作，深受全球品味人士鍾愛。 LPM集團飲品總監 Tibor Krascenics 表示，從杜拜、倫敦到邁阿密，Tomatini 已成為 LPM 的經典代表作，完美體現品牌一貫的創新精神與品質水準。 自2024年創立「World Tomatini Day」以來，去年共有十間 LPM 全球分店參與慶典，合共奉上近78,000杯 Tomatini，成績驕人。​





限定一週雞尾酒餐飲體驗

今年第二屆「Tomatini Day」將帶來更多驚喜。凡於11月12日午市到訪的食客，可免費獲贈 Tomatini 或無酒精版本 TomatiNo 一杯。 而整個「Tomatini Week」期間（11月12至19日），LPM 更推出全新 Tomatini 商務午餐，提供兩道菜的 Le Petite Menu（$398）或三道菜的 Le Grand Menu（$498）選擇。 餐單精選以番茄入饌的開胃前菜，包括番茄凍湯配 Stracciatella 芝士和羅勒油、拉塔芝士配車厘茄及羅勒等，延續雞尾酒的番茄主題。 主菜方面則有自家製 Paccheri 意粉配車厘茄及布拉塔芝士、香煎帶子配南瓜、醃製燒春雞，以及西冷牛扒配龍蒿醬等地中海風味佳餚。​





周日早午餐暢飲套餐不容錯過

11月16日限定登場的 LPM 經典周日早午餐同樣不容錯過，食客可選擇 A Champagne Life（$998）或 A Mocktail Life（$688）暢飲套餐，盡情享用 Tomatini 及 TomatiNo，並細味一系列招牌法式地中海料理。 精選前菜包括蟹肉班尼迪蛋配荷蘭醬、煙燻骨髓蛋黃醬生牛肉他他，以及呼應雞尾酒酸爽風味的 Warm Heirloom Tomato Tart 及布拉塔芝士配番茄多士。 主菜可選擇香煎油鱲魚柳配蘋果蛋黃醬或紅酒燴牛肉及雜菌巴馬臣芝士意大利飯，最後奉上法式西多士配香料雪糕、雲呢拿芝士蛋糕配雜莓醬等法式家常甜品，為年度慶典畫上完美句號。 此外，於「Tomatini Week」午市時段，食客更可以特別優惠價 $98 享用 Tomatini 及 TomatiNo。​





La Petite Maison（香港）

地址：中環士丹利街23-29號 H Queen's

電話：2887 1113



