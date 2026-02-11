香港 - Media OutReach Newswire - 2026年2月11日 - AD-Linkage近日聯同阿里巴巴AITIC於深圳阿里巴巴總部舉辦之第二次AI主題研習營已順利完結。研習營於2026年2月7日至2月8日一連兩日舉行，共吸引20位來自不同行業的香港學員及企業代表參與，聚焦「AI驅動的自動化營銷與智能體實戰」，讓參與者親身體驗AI智能體在真實商業場景中的應用潛力。





第二屆AD-Linkage x 阿里巴巴AI實戰研習營完滿結束 AD-Linkage成為首間獲CEF資助混合教學機構



是次研習營緊貼前沿技術發展，圍繞AI Agent與AI RAG（Retrieval-Augmented Generation，檢索增強生成）如何落地到內容營銷及工作流程自動化當中，結合理論框架與實戰演練進行教學。課程由淺入深拆解「工具層－智能層－自動化層」三層架構，協助學員理解由單一AI工具，演進至企業級智能自動化系統的實際路徑。



在實戰部分，學員以小紅書營銷為核心場景，實地演練如何利用Kimi及DeepSeek進行爆款選題及熱點分析，透過結構化Prompt設計生成符合品牌風格的圖文及短視頻腳本，再配合即夢AI、Canva等工具完成素材製作。同時，學員在為期兩日的研習營中，學懂如何運用N8N搭建自動化小紅書工作流程，包括定時抓取熱門內容、存入飛書多維表格、啟動AI進行二次創作與敏感詞檢測，以及透過瀏覽器自動化工具實現多帳號定時發佈，從而構建一套可實際運行的「內容工廠＋定時排期＋數據回流」系統。



推動靈活進修新模式 率先推出CEF資助混合教學課程



AD-Linkage同時宣布，已成為全港首間提供香港學術及職業資歷評審局（HKCAAVQ）認可、並獲持續進修基金（CEF）資助的混合教學模式課程培訓機構。相關課程以混合教學形式設計，課堂一部分以線上實時教學進行，另一部分則以線下實體授課進行，學員需於預定上課時間透過線上教室或親身到場上課，結合線上互動與課室學習，為在職人士提供更具彈性的進修安排。



透過結構化的線上實時課程配合實體工作坊，學員可在導師帶領下掌握理論架構，並於面授課堂中進行案例討論及實務演練，將所學內容轉化為實際工作場景中的可行方案。課程已列入CEF資助名單，合資格學員可申請政府資助，降低進修門檻，支援在職人士持續提升AI及數碼轉型相關技能。若有教育機構對線上混合教學模式感興趣，歡迎與AD-Linkage課程設計顧問團隊聯絡，瀏覽：https://bit.ly/3ZxJNq3 了解更多資訊。



AD-Linkage管理層談未來發展願景及AI培訓布局



AD-Linkage創辦人及課程總監Horace表示：「我們推出獲HKCAAVQ認可及CEF資助的混合教學課程，是希望回應香港在職人士面對時間及成本限制的進修需求，讓更多專業人士能以更靈活方式掌握AI與數碼轉型核心能力，同時亦希望為本地推行線上結合線下的混合教學模式建立示範，推動相關模式在香港教育及培訓界的發展。」



他補充：「於深圳阿里巴巴總部舉行的AITIC研習營，重點在於將AI Agent、AI RAG及自動化工作流程等技術，轉化為可即時應用於業務場景的實戰技能。參與者不只是學習理論，而是親手搭建可運行的自動化營銷系統，將AI真正轉化為企業生產力工具。」



關於AD-Linkage及下一步課程計劃



AD-Linkage是一所專注服務香港在職人士及企業客戶的專業培訓機構，課程範疇涵蓋數碼營銷、AI應用及新媒體營銷等實務領域。機構以「實戰導向＋行業接軌」為核心設計課程，透過混合教學模式，把線上理論學習與線下案例研討及實操工作坊結合起來，照顧繁忙上班族的時間安排，同時確保學習成果能直接應用於工作。



AD-Linkage亦積極拓展本地及國際合作夥伴，包括與阿里巴巴AITIC等機構合作舉辦AI主題研習營及企業交流活動，持續把最新AI技術及商業應用案例引入香港，協助更多專業人士及中小企把握數碼化及智能化轉型的機遇。



下一期AD-Linkage與阿里巴巴AITIC合作舉辦的課程，將會以「人工智能助手搭建」為主題，進一步帶領學員由應用層走向「自建AI助手」層面，學習如何根據自身業務場景設計、部署及優化專屬AI助手。有興趣人士可瀏覽：https://cef.ad-linkage.com/ 查詢及登記。

