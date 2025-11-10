HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
第十九屆鮮浪潮國際短片節｜12月5起多部精選輪流上映 12月20日頒發鮮浪潮大獎等四個獎項
第十九屆鮮浪潮國際短片節（下稱「短片節」）將於2025年12月5至12月28日登場，公開放映1部開幕長片，1部開開幕短片及25部本地及國際短片，放映場地包括油麻地百老匯電影中心、PREMIERE ELEMENTS及高先電影院放映。
主席杜琪峯先生對於今屆鮮浪潮表示：「在現今香港，不論是電影界還是文化界，都持續湧現了各種困難，但有困難不代表就要戛然止步。鮮浪潮經歷過較早前的風風雨雨後，最後仍是決心整頓了行裝，抖擻抖擻身段，繼續前行。雖然短片節在 6 月舉行的規律被打斷了（像今屆就在年尾舉行），但大體上其實影響不大。往後我們會量力而行，甚麼時候能多做一屆，甚麼時候就會出現在大家眼前。」
對於新導演，杜琪峯先生亦勉勵：「每一波的浪潮拍岸，不論大小，都會轉眼即逝，但卻總會以新的模樣捲土重來。要堅持下去，除了毅力，年輕電影創作者還需要練就紮實的功底，不論視野、知識、技術，各方面都要加強，準備迎接未來各種挑戰，不能再守株待兔，故步自封；更要面向國際，爭取與不同的平台合作，發掘更多的機會。」
本屆節目精彩多元，開幕電影是屢破越南票房紀錄的黃鎮城導演、叫好叫座的《越南越愛》，開幕短片則是第十七屆鮮浪潮國際短片節最佳導演得主余淑培新作《肚子有風》，本地競賽部分今年共有 8部作品參賽，國際精選短片雲集了世界各大電影獎項及知名影展得獎短片、包括奧斯卡、康城影展、金馬獎、克萊蒙費朗國際短片節、東京國際短片節等，以及來自培育新進電影人機構的短片，包括：金馬電影學院、「日本電影新方向」計劃、國際影視院校聯會。整個短片節分為八個主題，分別為「開幕電影：越南越愛」、「被遺忘的人」、「聲邈物靜」、「青春殘酷物語」、「家族遊戲」、「天堂異客」、「春光乍洩」，最後還有「短片集神秘場」，來自國際影展上大放異彩的亞洲新銳導演，更特別做了錄影訪問一同放映，希望為觀眾帶來驚喜。
短片節分為八個主題：
【開幕電影】
《越南越愛》｜越南｜導演：黃鎮城
【被遺忘的人】
《燃夜》｜香港｜導演：王煜
《囚犬》｜台灣｜導演：顏皓軒
《肚子有風》｜香港｜導演：余淑培
《Ａ面：我的一天》｜台灣｜導演：温景輝
【聲邈物靜】
《最後的草原守護者》｜南非｜導演：Cindy LEE
《離合戲》｜香港｜導演：何嘉浩
《沉睡的天鵝》｜日本｜導演：佐藤園美
《與林默娘對談》｜香港｜導演：朱家誠
【青春殘酷物語】
《混帳合唱團》｜香港｜導演：周敬勤
《最後一個夢》｜香港｜導演：譚啟妍
《半熟男孩》｜日本｜導演：田中未來
【家族遊戲】
《一家玩謝華里沙》｜波蘭｜導演：Michał TOCZEK
《巡園》｜香港｜導演：董洋
《死鬼婆婆搞我戀事》｜柬埔寨｜導演：Chheangkea
《他不知道我知道》｜香港｜導演：張小菲
【天堂異客】
《愛你有口難言》｜澳洲｜導演：Damian WALSHE-HOWLING
《逆留》｜香港｜導演：高思約
《28》｜香港｜導演：郭頌儀
《暴力系譜學》｜法國｜導演：Mohamed BOUROUISSA
【春光乍洩】
《末世性慾研究所》｜德國｜導演：Xandra POPESCU
《深水裡》｜台灣｜學員：張雅柔、元圓、伊江、温晴、蘇鈺淳、陳百匯、陳靖安
《蚊子血》｜台灣｜學員：陳映如、任泓霖、陳瑋婷、楊羚、黎樂怡、廖鏡文、鄧家熙
《金魚缸小姐》｜台灣｜導演：巫虹儀
