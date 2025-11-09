第十五屆全國運動會廣州開幕

【Now新聞台】第十五屆全國運動會於廣州開幕。

開幕禮分為體育儀式、文體展演，和火炬傳遞、點火三個部份，當中文體展演以《圓夢未來》為主題，分為同根同源、同心同緣以及同夢同圓三個篇章，內容突出家國情懷、灣區魅力、體育之美和科技之光四大特點。

這次是粵港澳首次共同承辦全運會，港隊派出超過600名運動員角逐28個競賽項目，連同23個群眾項目，參賽選手和工作人員總人數超過1800人，是回歸以來最大的全運代表團。

