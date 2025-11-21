第十五屆全國運動會深圳閉幕 4年後湖南接棒（陳天朗報道）

【Now新聞台】第十五屆全國運動會在深圳寶安歡樂劇場閉幕，告別派對歷時1小時15分鐘，四年後湖南接棒。

首次走出封閉場館，在深圳海濱實景上演閉幕盛典，廣東網球女將王欣瑜、港隊今屆三金得主李思穎、澳門空手道選手郭建恆一起與觀眾打招呼。

今屆群眾項目之一廣播體操熱一熱身，連同機械人一起強身健體，馬龍、蘇炳添、潘展樂、王霜、王柳懿、王芊懿，6名國手開金口獻唱。

與開幕一樣，粵港澳三個代表團再次壓軸同時進場，廣東泳將陳俊兒、港隊、澳門都派出乒乓球代表，分別是杜凱琹及朱雨玲持旗。

閉幕文體展演以「星辰大海」為主題，分六個篇章。《遙遠的歌謠》開場，小朋友唱出歌謠，螢火蟲飛舞，展現嶺南生活的安寧；《闖海逐浪》號角迴響，振奮人心的音樂，舞台上立體全景式，展現「追夢人」建設家園的風采；《科創向未來》表演者與機械臂、機器人共同起舞，通過科技場景展現科技發展與生態人文共融；《巔峰時刻》一幕，不同體育項目聯乘，小輪車加滑板顯示速度，之後韻律泳少女跳入水中，夜幕水光展現美態，再到划龍舟熱血男兒，展現中華體育精神，繼承創新、發揚光大；《大灣區交響》葡式風情，經典《紅日》同歌共舞；壓軸篇章《幸福家園》，《不忘初心》一曲，國樂、交響樂演奏家與全體演員共同表演。

全國政協主席王滬寧：「我宣布，中華人民共和國第十五屆運動會閉幕。」

隨著全運會旗徐徐落下，今屆賽事主火炬亦慢慢熄滅，粵港澳三地領導人揮動會旗，再交給下屆主辦城市湖南。

全運會過後，殘特奧會下個月8至15日緊接上演，同樣在廣州揭幕，深圳寶安歡樂劇場閉幕。

