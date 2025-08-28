全運會門票今日10點開搶｜購票攻略一文睇晒

【Now新聞台】由粵港澳三地合辦的全運會，首批門票本月28日上午10時公開發售，票價介乎30元至800元人民幣，購票前要先實名認證。香港賽區與粵澳兩地的賽事門票，共同採用「一個平台、三地購票」的做法，以方便觀眾購票。

線上購票：

步驟一：香港市民即日起可以香港身份證或港澳居民來往內地通行證，實名註冊登記開戶。

Ⅰ. 按此連結十五運會官方票務網站和按此連結殘特奧會官方票務網站

Ⅱ. 在微信搜尋「十五運會官方票務」和「2025殘特奧會官方票務」小程序

步驟二：在上述平台實名註冊後，便可在門票推出時進行實名購票。門票於八月底開始，按項目賽程分階段、分批次推出向公眾發售。

香港賽區售票詳情：

售票項目 - 十五運會8個競賽項目 / 殘特奧會3個競賽項目

門票數量 - 十五運會8個競賽項目（約40萬張） / 殘特奧會3個競賽項目（約3.5萬張）

首批次競賽項目售票詳情：

開售日期 - 8月28日

競賽項目 -

十五運會：沙灘排球 / 手球（男子） / 籃球（男子22歲以下組） / 七人制橄欖球項目

其餘競賽項目售票詳情：

開售日期 - 九月下旬和十月上旬根據競賽賽程，分階段、批次推出發售

競賽項目 -

十五運會：場地自行車 / 高爾夫球 / 鐵人三項 / 擊劍

殘特奧會：硬地滾球 / 輪椅擊劍 / 乒乓球（TT11組）

競賽項目票價：

- 高爾夫球、鐵人三項、沙灘排球，每項劃一票檔，票價人民幣50元至200元不等（港幣55元至219元）

- 手球（男子）、籃球（男子22歲以下組）、七人制橄欖球、場地自行車及擊劍）則分票檔、對號入座，票價人民幣50元至500元不等（港幣55元至549元）

- 殘特奧會香港賽區的三個售票項目全為單一票檔人民幣20元（即港幤22元）

線下購票詳情：

香港賽區門票在發售後，於下列11間香港中旅社分社出售

- 港島（灣仔、銅鑼灣和太古康怡廣場分社）

- 九龍（高鐵西九龍站、觀塘鱷魚恤中心和旺角銀行中心分社）

- 新界（大埔、將軍澳東港城、沙田、屯門市廣場和荃灣綠楊坊分社）

購票步驟：

- 在銷售點購票不需預先在官網註冊

- 香港市民購票時須使用香港身份證

- 內地和澳門朋友須分別使用往來港澳通行證和澳門身份證

- 香港線下銷售的香港賽區紙質門票

有興趣購票人士可按此瀏覽香港中旅社網站或按此瀏覽十五運會香港賽區專題網站

門票注意事項：

- 香港賽區的電子票和紙質票上會印有持票人部分姓名和部分證件號碼

- 持票入場時須手持電子門票或纸質門票及相關身分證明文件

- 香港賽區的門票將以「半日通」或「全日通」形式發售，持票人手持一張門票可觀看該場地內半日或全日舉行的多場比賽，並可自由多次進出

- 十五運會和殘特奧會將採取限購政策。香港賽區的賽事每訂單限購六張，每張有效證件僅可用於同一場次一張比賽門票

- 電子門票可於賽事開始前24小時在官方線上票務平台進行一次實名轉讓

- 紙質門票，香港賽區允許從香港賽區門票指定銷售點（即香港中旅社）購買香港賽區門票的持票人在賽事開始最少七天前提出一次轉讓申請。申請轉讓時，持票人須攜帶所需文件，以及填妥好的轉讓申請表，親臨指定銷售點辦理轉讓手續

有關十五運會和殘特奧會香港賽區的票務資訊，可按此瀏覽專題網站，或按此連結Facebook專頁和按此連結Instagram專頁。

