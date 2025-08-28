胡鴻烈出殯 黃仁龍葉劉等人扶靈 輓聯：風範長存
全運會門票今日10點開搶｜購票攻略一文睇晒
【Now新聞台】由粵港澳三地合辦的全運會，首批門票本月28日上午10時公開發售，票價介乎30元至800元人民幣，購票前要先實名認證。香港賽區與粵澳兩地的賽事門票，共同採用「一個平台、三地購票」的做法，以方便觀眾購票。
線上購票：
步驟一：香港市民即日起可以香港身份證或港澳居民來往內地通行證，實名註冊登記開戶。
Ⅰ. 按此連結十五運會官方票務網站和按此連結殘特奧會官方票務網站
Ⅱ. 在微信搜尋「十五運會官方票務」和「2025殘特奧會官方票務」小程序
步驟二：在上述平台實名註冊後，便可在門票推出時進行實名購票。門票於八月底開始，按項目賽程分階段、分批次推出向公眾發售。
香港賽區售票詳情：
售票項目 - 十五運會8個競賽項目 / 殘特奧會3個競賽項目
門票數量 - 十五運會8個競賽項目（約40萬張） / 殘特奧會3個競賽項目（約3.5萬張）
首批次競賽項目售票詳情：
開售日期 - 8月28日
競賽項目 -
十五運會：沙灘排球 / 手球（男子） / 籃球（男子22歲以下組） / 七人制橄欖球項目
其餘競賽項目售票詳情：
開售日期 - 九月下旬和十月上旬根據競賽賽程，分階段、批次推出發售
競賽項目 -
十五運會：場地自行車 / 高爾夫球 / 鐵人三項 / 擊劍
殘特奧會：硬地滾球 / 輪椅擊劍 / 乒乓球（TT11組）
競賽項目票價：
- 高爾夫球、鐵人三項、沙灘排球，每項劃一票檔，票價人民幣50元至200元不等（港幣55元至219元）
- 手球（男子）、籃球（男子22歲以下組）、七人制橄欖球、場地自行車及擊劍）則分票檔、對號入座，票價人民幣50元至500元不等（港幣55元至549元）
- 殘特奧會香港賽區的三個售票項目全為單一票檔人民幣20元（即港幤22元）
線下購票詳情：
香港賽區門票在發售後，於下列11間香港中旅社分社出售
- 港島（灣仔、銅鑼灣和太古康怡廣場分社）
- 九龍（高鐵西九龍站、觀塘鱷魚恤中心和旺角銀行中心分社）
- 新界（大埔、將軍澳東港城、沙田、屯門市廣場和荃灣綠楊坊分社）
購票步驟：
- 在銷售點購票不需預先在官網註冊
- 香港市民購票時須使用香港身份證
- 內地和澳門朋友須分別使用往來港澳通行證和澳門身份證
- 香港線下銷售的香港賽區紙質門票
有興趣購票人士可按此瀏覽香港中旅社網站或按此瀏覽十五運會香港賽區專題網站
門票注意事項：
- 香港賽區的電子票和紙質票上會印有持票人部分姓名和部分證件號碼
- 持票入場時須手持電子門票或纸質門票及相關身分證明文件
- 香港賽區的門票將以「半日通」或「全日通」形式發售，持票人手持一張門票可觀看該場地內半日或全日舉行的多場比賽，並可自由多次進出
- 十五運會和殘特奧會將採取限購政策。香港賽區的賽事每訂單限購六張，每張有效證件僅可用於同一場次一張比賽門票
- 電子門票可於賽事開始前24小時在官方線上票務平台進行一次實名轉讓
- 紙質門票，香港賽區允許從香港賽區門票指定銷售點（即香港中旅社）購買香港賽區門票的持票人在賽事開始最少七天前提出一次轉讓申請。申請轉讓時，持票人須攜帶所需文件，以及填妥好的轉讓申請表，親臨指定銷售點辦理轉讓手續
有關十五運會和殘特奧會香港賽區的票務資訊，可按此瀏覽專題網站，或按此連結Facebook專頁和按此連結Instagram專頁。
#要聞
其他人也在看
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 18 小時前
42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過
憑《那些年，我們一起追的女孩》於亞洲爆紅的陳妍希， 2025 年 2 月宣佈與陳曉結束 8 年婚姻，但陳曉竟於半年後傳出再婚，引起全網熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 1 天前
「藥倍安心」風波後涉官非 潘冬平一家四口被民事控告
繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。Yahoo 地產 ・ 23 小時前
Taylor Swift宣布婚訊 樂壇天后擁86億身家9幢豪宅 開箱羅德島萬呎海景懸崖大宅
美國樂壇天后Taylor Swift於IG貼出與球星男友Travis Kelce的合照，並留言「Your English teacher and your gym teacher are getting married」，宣布即將結婚，粉絲隨即洗版送上祝福。28Hse.com ・ 16 小時前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊
武打男星錢小豪於8、90年代當紅，先後出演逾90部影片及經典動作電影，包括《殭屍先生》系、《大頭綠衣鬥殭屍》等等。近年錢小豪近年工作量大減，亦因剃光頭和身形消瘦，引發外界對其健康狀況關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
全球生活與工作平衡指數 新西蘭蟬聯冠軍 新加坡亞洲最佳 香港排「呢個位」
不少打工族渴望實現工作與生活的平衡，但真正能夠做到的卻寥寥可數！全球人力資源平台Remote.com最新發佈《生活與工作平衡指數》(Global Life-Work Balance Index 2025)，針對全球GDP前60名的國家及地區進行評估，結果顯示香港排名第44，表現遜於多個亞洲鄰近地區。紐西蘭連續第三年蟬聯am730 ・ 1 天前
香港堅持輸入外勞 會否出現「澳門經驗」最悲觀情景？
本港最新失業數字上升，再度觸發輸入外勞淘汰本地人爭議。市場早有建議提醒，本港不要重蹈澳門覆轍，要精準輸入外勞，切勿打爛本地人飯碗，然而最終還是出現本地僱員「散工變冇工」個案。盤點「澳門經驗」，若外勞持續滲透各行各業，最悲觀將出現本地人可有可無的就業環境，還會衍生監管問題，奪去本地人營商機會Yahoo財經 ・ 1 天前
張致恒轉行做搬運工人黑雨仍開工 爆太太兒子曾住庇護中心
長期財困、多次被業主逼遷的前Boy'z成員張致恒(Steven)，近日被雜誌拍到轉行做電器搬運工人，而且黑雨期間仍冒雨工作，一洗過往「大食懶」形象。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
魚樂無窮│染藍魔咒終有一天實現（唐牛）
市值夠大乃做藍籌新貴其中一項必要條件，所以他們十居其九，都累積了龐大升幅。任由一隻股票幾勁都好，增長力度總隨着時間而有一日會減慢，股價自然會由高位回落，所以染藍魔咒終有一天會實現，就係咁解。Yahoo財經專欄 ・ 2 天前
諸葛紫岐嫁入豪門享受闊太生活 獲名牌店內奢華慶生盡顯地位
曾自稱是諸葛亮第63代後人的諸葛紫岐（Marie）自從於2012年嫁給Neway二少爺薛嘉麟後，便淡岀幕前專心一致做豪少奶奶。最近她獲奢侈品牌Louis Vuitton（LV）為其慶生，並跟大家分享慶生過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
外賣平台價格大戰之下 美團營收不及預期 淨利潤大跌近九成
【彭博】— 在與競爭對手阿里巴巴集團控股和京東集團展開全國範圍的餐飲外賣價格戰後，美團公佈了12%的季度營收增幅，低於預期。Bloomberg ・ 16 小時前
「港版羅拉」朱芊佩開工被網媒記者捕獲即場訪問 網民鬧爆主持「真係好冇禮貌」
從事運輸搬運工作嘅朱芊佩（小朱）外貌標緻卻擁有健碩身型，2017年被拍攝到爆肌搬運貨物，惹起全城熱話，被封為「最美搬運工」及「港版羅拉」Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
新盤開價｜柴灣海德園首批120伙折實均價17565元 創港島東新盤呎價11年新低
柴灣近20年來首個新盤開價，就是由太古地產（1972）發展的海德園。項目今日（8月26日）公布首張價單涉及12...BossMind ・ 1 天前
特朗普曾4次致電 印度總理莫迪就是不接
據德媒《法蘭克福匯報》周三（27 日）報導，美國決定對印度徵收額外關稅後，美國總統特朗普最近幾周 4 次試圖撥通印度總理莫迪的電話，但莫迪均拒絕接聽。鉅亨網 ・ 22 小時前
CHARLES & KEITH七夕情人節禮物推薦！卡片套最平$199、免費刻字真皮馬鞍包、甜美棉花糖粉七夕禮盒
臨近七夕，無論是男士們想買份小禮物送給另一半，還是女生們想找藉口稿賞自己，包包和銀包永遠是不會出錯的選擇。大手買名牌手袋之餘，大多數女生都會想擁有幾個平價手袋豐富衣櫃，方便每日搭配不同造型。不要以為便宜就一定低質，其實有不少品牌都提供高性價比的選擇，當中以新加坡牌子CHARLES & KEITH最受小資女歡迎。趁着今次精選了多款$1,000元以下甜美又優雅的包款，為各位姊妹約會時的浪漫造型加分。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
繼英特爾後 美政府研入股軍工企業
特朗普政府正考慮是否應該收購主要國防承包商如Lockheed Martin(LMT.US)的股權。 美國商務部長Howard Lutnick周二在接受訪問時披露，政府有意採取入股舉措。美國政府早前以約90億美元收購英特爾(INTC.US)10%股份的交易。 當被問及特朗普政府是否會入股其他與政府有業務往來的公司時，Lutnick稱，國防方面正在進行一場龐大的討論，指Lockheed Martin大部分收入來自聯邦合同，基本上就是美國政府的一個部門。(me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
胡‧說樓市｜ 救市絕招？業界倡600萬元印花稅減至$100，政府會接納嗎？
今年《施政報告》發表在即，面對本地龐大的潛在供應，發展商取態審慎，以「以量取價」策略去庫存，而激活市場購買力成為關鍵 。為此，地產建設商會向政府提出一項重要建議：將目前適用於400萬元以下物業的100元定額厘印費，擴大至600萬元以下的住宅物業 。Yahoo 地產 ・ 1 天前