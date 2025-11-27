第十四屆中國創新創業大賽前海港澳台賽圓滿收官

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月27日 - 2025年11月26日，第十四屆中國創新創業大賽前海港澳台大賽決賽暨頒獎典禮在深圳前海深港青年夢工場圓滿落幕。工業和資訊化部火炬高技術產業開發中心、廣東省台辦、香港特區政府駐深圳聯絡處、澳門特區政府經濟及科技發展局、深圳市委台辦、深圳市人社局、深圳市科創局、深圳市前海管理局等有關部門負責人，行業機構負責人及300余名港澳台科創領域青年代表現場見證頒獎典禮。





國家級平台能級躍升，科創賽事彰顯融合力量​



作為中國創新創業大賽體系內唯一聯通港澳台地區的專項賽事，本屆大賽實現歷史性突破——首次由工信部火炬中心與前海管理局聯合主辦，升格為國家級港澳台專項賽事，深度整合國家火炬體系資源與前海合作區政策優勢，構建起聯通港澳台科創資源、服務大灣區建設的樞紐平台。前海管理局港澳服務處王子忠處長表示，本屆大賽廣泛聯動港澳台地區高校院所、科技園區、創投機構及知名協會，包括香港大學、香港理工大學、香港中文大學、澳門大學、澳門科技大學等20餘所港澳台高校，弘毅投資、國宏嘉信、深交所科融通等超100家創投機構，香港科技園、香港數碼港、香港青年協會、澳門青年創業孵化中心、台北創新實驗室等產業園區及協會深度參與，為參賽企業提供了覆蓋產、學、研、投、服的全鏈條深度服務，多方攜手助力港澳台創業青年及項目在大灣區蓬勃發展。



影響力持續提升，港澳台參賽企業數量創歷史新高



本屆賽事在賽制設計上精准對接港澳台產業特色與大灣區發展需求，設置人工智慧與具身智慧、生命健康、新材料新能源與節能環保、文化創意與體育科技、金融科技及其他五大賽道。賽事參賽規模與品質實現雙突破，共吸引906個項目報名參賽，較去年增長近50%，全部為港澳台項目；人工智慧與具身智慧（259個參賽項目）、生命健康（212個參賽項目）兩大賽道成為科創熱點聚集區。​



參賽項目品質高，展現大灣區創新創業的高品質與硬實力



參賽項目亮點紛呈，參賽項目中，博士領銜項目233個，近100個項目已獲得市場融資支持，既湧現出上海固存芯控的國產固態存儲主控晶片、發表於《Science Robotics》的Hopcopter跳躍機器人等攻克"卡脖子"技術的硬核成果，也涵蓋耶魯大學光學博士主導的新型發光材料研發、哈佛大學博士後創立的RNA剪接重寫編輯技術等頂尖人才領銜的創新專案。資本市場的高度認可印證了專案價值，生境科技、醫克生物等近10家企業獲得專業機構投資超億元，充分展現了港澳台科創項目的市場潛力與創新活力。



巔峰對決盡顯硬核實力，金獎項目引領產業革新​



經過激烈角逐，深圳市生境科技有限公司（人工智慧與具身智慧賽道）、醫克生物控股（香港）有限公司（生命健康賽道）、大乙半導體材料（深圳）有限公司（新材料新能源與節能環保賽道）、深圳風脊者科技有限公司（文化創意與體育科技賽道）、艾視光電有限公司（金融科技及其他賽道）分別斬獲五大賽道金獎。​



構建全鏈條創新創業生態，加速港澳台專案落地轉化



頒獎典禮上，前海深港青年夢工場作為前海支持港澳台青年內地發展"第一站"，與工信部火炬中心中部區域服務中心達成大灣區高新科技產業化合作，與前海三大公共服務平台、故宮文創香港空間、深圳市創業投資同業公會等十餘家機構簽約，共同構建深港全鏈條創新創業生態。



決賽期間，夢工場同步舉辦了前海創投開放日，組織超100家投資機構與參賽項目開展"快閃路演"對接，加速資本與項目精准匹配。活動現場15個金、銀獎項目獲得前海夢工場基金意向投資，30個優秀項目受邀落地夢工場。現場夢工場提供"一對一"落地輔導超100個項目，其中意向落地項目占比超50%。



Hashtag: #前海



