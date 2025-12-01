第十屆兒童書展｜匯聚大量中英文圖書 補充練習全線8折優惠

第十屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」（兒童書展）將於2025年12月12至14日載譽而歸，並以「兒童中外文化藝術交流世界」為主題推廣閱讀文化，今屆展區以「冬日圖書好物館」為題，獲多間書商及玩具商支持，為小朋友帶來優質中英文兒童讀物，並設多項至抵優惠，包括三聯書店、中華書局、商務印書館、新雅圖書、萬里機構、天地圖書、和平圖書、東立漫畫、Seeds Children’s Bookstore、快譯通、孩之寶及下午茶媽媽等，集圖書、家居、零食，絕對是提供一站式親子Shopping好體驗！

免費領取門票：按此

「兒童書展」為大小朋友精選大量中英文圖書。

大量特價中英文圖書

今屆「兒童書展」在浩瀚書海中劃分暢銷新書、兒童圖書、英文圖書、補充練習、生活讀物、漫畫、特價中英文圖書、電子學習、益智玩具及精品等項目，讓家長與小朋友更方便選購心水書籍，並設多項至抵優惠，包括南亞圖書多款家長熱捧的王牌教材及日本人氣繪本均以震撼價發售，如「樂智高LOGICO聰明數學」系列低至32折；「智高FUN」及「樂智高Rondo」系列半價優惠；《霸王龍》、《100層樓的家》等大師系列買三本即送獨家禮品等。同場亦設精選家居好物、親子零食專區，為家庭打造理想親子共讀空間，享受閱讀時光。

多元化閱讀題材，帶小朋友暢遊書海。

補充練習全線8折優惠

同場為家長及學生提供多元而全面的學習資源，多間知名出版社全線補充練習將以8折優惠發售，包括培進、朗文培生、教圖、3MS、教育綱絡、JUNIUS及SEKO，科目涵蓋中文、英文、數學、科學等範疇，從幼兒、小學以至中學，針對常考題型鞏固知識，助學生考試溫習，家長入場必睇必買！

家長與小朋友可慢慢挑選心水書籍。

第十屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」

日期：2025年12月12-14日（星期五至日）

時間：上午10時 - 晚上8時

地點：亞洲國際博覽館 5,7,9號展覽廳

票價：標準門票成人$100、兒童$50

官方網站：https://www.childrensbookfair.com.hk/

