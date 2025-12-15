第十屆兒童書展｜圓滿結束！香港學校展區齊集9大制服團隊 逾300學校支持

第十屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」（兒童書展）日前圓滿結束！第四屆「香港學校展區」同期舉行，9大制服團隊參展，逾300學校支持，舉行連場講座、表演及現場咨詢。此外，由周大福人壽冠名贊助「兒童華爾街」財商教育區首度於本屆「兒童書展」舉行，大人小朋友從玩樂中輕鬆學理財，立即回顧精彩花絮！

多位重量級嘉賓出席支持第十屆「兒童書展」開幕禮暨 第四屆「香港學校展區」啟動禮。台上嘉賓左起為：灣區教育聯盟策劃總統籌周慧珍女士、香港學校展總顧問、YOU AND ME基金會會長蘇麗珍博士 MH, JP、香港路德會關應亮牧師、順德聯誼總會廖漢輝副主席 BBS JP、香港聖約翰救傷隊少青團梁玉環副總監、香港青年軍總會培訓主任吳文慧女士、 民安隊少年團高級行動訓練少年團梁志成先生、香港基督少年軍執行委員會副主席盧永靖先生、香港海事青年團周信偉司令、海關青年領袖團秘書處及行政支援李柏呈高級督察、 ⁠香港女童軍總會香港副總監(地域發展) 霍麗逑女士、香港童軍總會助理香港總監 (發展) 羅紹衡博士、安基司國際教育集團，安基斯學校執行校董及行政總監蔡加敏女士、立法會鄧飛議員, MH、兒童書展總策劃盧英傑先生、立法會議員朱國強議員、新加坡親子頭條Ms Chris Ma、心連心學院院長譚贑蘭教授、YOU AND ME基金會主席麥家榮律師、灣區教育聯盟總策劃梁兆棠校長、救世軍教育服務總監叢耀滋先生、Indeedesign Limited 董事李卓鴻先生、D&P Education Limited 行政總裁崔敬廷先生、天主教香港教區教育事務主教龔廣培校長、 仁濟醫院董事局教育顧問邱少雄先生、五邑工商總會理事長陳子強先生、嗇色園教育總監黃子峰先生、仁濟醫院蔡衍濤小學副校長葉敏眉女士。

第十屆「兒童書展」吸引不少家庭入場參與。

第四屆「香港學校展區」齊集9大制服團隊

「香港學校展區」踏入第四屆，今屆首度獲9大制服團隊支持參與。立法會鄧飛議員, MH於開幕禮時表示，雖然踏入AI時代，資訊科技及相關知識很重要，但實體閱讀、戶外探索等非數碼化活動，對於小朋友全面成長更顯珍貴。是次「兒童書展 」除了「閱讀」元素，「香港學校展區」齊集9個制服團隊，有助於促進小朋友身心健康，茁壯成長。

香港學校展總顧問、YOU AND ME基金會會長蘇麗珍博士 MH, JP表示，她本身參與了4個制服團隊，深明制服團隊對小朋友及青少年身心成長的重要，她認為年輕人在制服團隊中可訓練紀律及培養責任感，對日後投身社會及待人接物都很有幫助。

9個制服團隊（排名不分先後）：香港童軍總會、香港女童軍總會、懲教先鋒領袖、海關青年領袖團、香港海事青年團、民眾安全服務隊（民安隊）少年團、香港聖約翰救傷隊少青團、香港基督少年軍及香港青少年軍總會支持參與第四屆「香港學校展區」。

香港聖約翰救傷隊少青團

香港基督少年軍

救世軍設36個互動攤位 展示多元化教育服務

適逢救世軍服務港澳地域95年，救世軍於「香港學校展區」特設36個互動攤位，以屬校「同心同行」政策配以「教育傳承顯主愛，同心同行創未來」為題，帶來互動遊戲及親子工作坊，讓入場家長及小朋友了解救世軍多元化教育服務。作為救世軍校友，勞工及福利局何啟明副局長, JP亦於展期參觀救世軍攤位，了解其服務及發展。

勞工及福利局何啟明副局長, JP於展期參觀救世軍攤位，而救世軍聯同全港青年學藝比賽大會主辦、並獲教育局為支持機構，田家炳基金會贊助的「第一屆全港幼小學校戲劇比賽」將於「兒童書展」揭幕。

（左起）灣區教育聯盟策劃總統籌周慧珍女士、香港學校展總顧問、YOU AND ME基金會會長蘇麗珍博士 MH, JP及灣區教育聯盟總策劃梁兆棠校長於台上分享香港教育與大灣區融合的策略與機遇。「香港學校展區」為教育界提供了一個重要的交流及展示平台，促進教育界團結與創新。

逾300學校參與「香港學校展區」，舉行連場講座、表演及現場咨詢。

灣區教育聯盟策劃總統籌周慧珍女士（中）及香港五邑工商總會師生。

聖母潔心會黃大仙幼稚園暨幼兒中心校長潘秀琼修女及教職員。

地利亞英文小學暨幼稚園教職員及學生。

周大福人壽冠名贊助「兒童華爾街」財商教育區大獲家長好評

今屆「兒童書展」首設由周大福人壽冠名贊助「兒童華爾街」財商教育區，小朋友進入展區免費登記，即可獲得一本「成長護照」。透過互動遊戲和有趣任務，幫助小朋友建立正確理財觀和良好金錢管理習慣。「兒童書展」總策劃盧英傑先生表示，有家長向他分享，「兒童華爾街」財商教育區比一般保險銷售更有趣和正面，亦可讓小朋友了解理財的重要。此外，盧先生亦十分感謝周大福人壽冠名贊助這展區，投放資源於親子版塊，用心又出力支持。

周大福人壽冠名贊助「兒童華爾街」財商教育區以遊戲教導小朋友理財，寓學於樂。

小朋友進入展區免費登記，即可獲得一本「成長護照」。

各大書商鼎力支持

今屆「兒童書展」再度獲得各大書商鼎力支持，三聯書店、中華書局、商務印書館、新雅圖書、萬里機構、天地圖書、和平圖書、東立漫畫、Seeds Children’s Bookstore、快譯通、孩之寶及下午茶媽媽等，集圖書、家居及零食，精選家居好物、親子零食專區，為家庭打造理想親子共讀空間，享受閱讀時光。

穿華服的小朋友專注地閱讀。

也有小朋友以聖誕裝扮到場。

歷屆最大「超級BB爬行及搬公仔大賽」

是次「超級BB爬行及搬公仔大賽」規模歷屆最大，賽道增至16條，讓一眾BB大展身手！每位完成賽事之BB均可獲參與證書及贊助商的禮物或禮券；而小組冠軍BB更可獲得總值高達HK$1,000的豐富禮品。

是次「超級BB爬行及搬公仔大賽」規模歷屆最大，賽道增至16條。

每位完成賽事之BB均可獲參與證書及贊助商的禮物或禮券；而小組冠軍BB更可獲得總值高達HK$1,000的豐富禮品。

家長和BB齊齊換上聖誕裝扮，參與這場親子盛會。

家長喜見BB得獎，現場氣氛熱烈！

第十屆兒童書展精彩花絮

「兒童書展」少不得「兒童充氣遊樂園」，讓小朋友盡情放電。

現場氣氛滿滿，家長與BB們都開心！

下屆「兒童書展」將於2026年3月於亞博載譽而歸，屆時將以正向及生命教育為主題，想知道更多精彩詳情，家長們就要留意《親子頭條》報導，及關注我們的Facebook專頁及Instagram帳戶！

