第十屆兒童書展｜一文睇清「兒童書展」交通攻略 3-11歲小童免費搭機場快綫

第十屆「兒童書展」將於2025年12月12至14日（星期五至日）在亞洲國際博覽館舉行，今屆共設7個免費穿梭巴士上車站，涵蓋港九新界，方便更多的家庭前往亞博。以下一文為大家整理交通方法供家長參考，包括3-11歲小童免費乘搭機場快綫優惠、自行駕駛泊車資訊、免費穿梭巴士服務，巴士路線及的士資訊，即睇詳情！

機場快綫半小時內直達亞博。

交通攻略 1：機場快綫半小時內直達亞博 3-11歲小童免費！

乘搭機場快綫前往亞洲國際博覽館是最方便快捷的方法，半小時內可從市區直達博覽館站，在青衣站上車更只需17分鐘。

廣告 廣告

香港站 <—> 博覽館站（28分鐘）

九龍站 <—> 博覽館站（25 分鐘）

青衣站 <—> 博覽館站（17 分鐘）

「兒童書展」舉行期間，港鐵再次為入場人士提供機場快綫獨家乘車優惠。3至11歲兒童於機場快綫香港、九龍或青衣站入閘前，只需要前往客務中心並出示活動門票及有效的小童八達通，便可以即日免費來回博覽館及免費港鐵接駁前往任何港鐵站。

成人乘車優惠，於機場快綫青衣站前往博覽館站，並逗留亞博超過1小時或以上，即可享有$53乘搭機場快綫即日來回博覽館站的優惠。如果在機場快綫九龍站或香港站上車，則需前往指定櫃檯並出示即日活動門票及有效八達通換購優惠車票，機場快綫來往九龍站$78；機場快綫來往香港站則為$85。

3 至 11 歲兒童於機場快綫香港、九龍或青衣站入閘前，記得前往客務中心並出示活動門票及有效的小童八達通。

櫃檯開放時間：上午9時至下午6時

櫃檯位置：【香港站】L2層-往返機場/博覽館​（位於酒店專車旁）

【九龍站】L2層-往機場/博覽館（位於「往機場/博覽館」入閘大堂之客務中心旁）

交通攻略 2：11 SKIES提供大量泊車位

現時亞博附近共設兩個停車場，各位家長可選擇11 SKIES北停車場及南停車場，提供大量泊車位，下車後前往會場只需約10分鐘，十分方便；另外亦可停泊航天城停車場*。

11 SKIES 泊車資訊

11 SKIES為大家提供泊車優惠，泊車滿2小時，可享其後1小時免費泊車優惠*。駕駛人士只需下載「K11 HK」流動應用程式並登記成為KLUB 11會員，於「兒童書展」場內掃描指定二維碼，即可獲得電子優惠券，然後打開「我的錢包」使用電子泊車優惠券。另外，停車場亦設電動車充電服務。

領取泊車優惠方法

1. 下載「K11 HK」流動應用程式並登記成為KLUB 11會員

2. 於「兒童書展」場內掃瞄二維碼領取優惠

3. 打開「我的錢包」使用電子泊車優惠券

地點︰11 SKIES，香港國際機場航天城東路6號及8號

收費︰一般停車場：$33/小時（時租）；$200／天（日租，最少泊滿6小時）

電動車充電服務：$20/小時

*優惠受條款及細則約束

航天城停車場*

航天城停車場鄰近亞洲國際博覽館西面入口，開放時間為上午8時至凌晨12時。

收費︰私家車$230/日

*航天城停車場開放時間及收費以亞洲國際博覽館網頁為準。

11 SKIES提供大量泊車位

交通攻略 3：免費穿梭巴士路線 涵蓋港九新界

今屆免費穿梭巴士服務將設7個上車站，涵蓋港九新界，方便一眾家長前往會場。在展覽期間，穿梭巴士每30-60分鐘一班，免費接送入場人士往返會場及金鐘、尖沙咀、九龍塘、將軍澳-觀塘、荃灣及屯門。

敬請留意，將軍澳及觀塘為同一路線，路線將由將軍澳出發行經觀塘，前往亞博；回程將由亞博返回觀塘及將軍澳。

班次如下

前往兒童書展（亞博西面入口）︰09:30-18:30，每30-60分鐘一班。

離開兒童書展（亞博西面入口）︰12:00-20:30，每30-60分鐘一班。

免費穿梭巴士路線涵蓋港九新界。

上下車地點如下

金鐘 上下車地點： 德立街（金鐘港鐵站B出口）

尖沙咀 上下車地點： 漆咸道南11-15號余仁生中心

九龍塘上下車地點︰多福道（近耀中國際中學）

觀塘 上下車地點 ︰ 裕民坊24號

屯門 上下車地點︰ 港鐵屯門站V City，公共交通交匯處

荃灣 上下車地點 ︰ 大河道北（荃灣港鐵站D出口）

將軍澳上下車地點：寶邑路（將軍澳港鐵站B出口）

注意免費穿梭巴士首尾班車時間

【前往博覽館首班車為上午9時30分；尾班車為下午6時30分】

【回程往各地點首班車為中午12時；尾班車為下午8時30分】

免費穿梭巴士最新消息，可留意「兒童書展暨超級親子用品展」官方FB及網站。

*免費穿梭巴士班次會因應實際路面交通情況作出調整或更改，恕不另行通知。

交通攻略 4：多條港九新界巴士路線

多條巴士路線下車站為11 SKIES基座「航天城交通總匯」。

多條巴士路線下車站為 11 SKIES 基座「航天城交通總匯」。

出發前可查閱多條巴士路線。

交通攻略 5：的士

各位家長前往及離開亞洲國際博覽館，可乘搭市區的士（紅色）或大嶼山的士（藍色），並於亞博館主要入口上落車。

第十屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」

日期 2025年12月12至14日 時間 上午10時至晚上8時 地點 亞洲國際博覽館5,7,9號展館 票價 標準門票：成人$100；兒童$50 免費領取門票 按此 交通方法 1. 港鐵︰即日來回優惠

想追蹤更多最新最好的親子資訊？請瀏覽我們 親子頭條專頁