宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
第十屆兒童書展｜一文睇清「兒童書展」交通攻略 3-11歲小童免費搭機場快綫
第十屆「兒童書展」將於2025年12月12至14日（星期五至日）在亞洲國際博覽館舉行，今屆共設7個免費穿梭巴士上車站，涵蓋港九新界，方便更多的家庭前往亞博。以下一文為大家整理交通方法供家長參考，包括3-11歲小童免費乘搭機場快綫優惠、自行駕駛泊車資訊、免費穿梭巴士服務，巴士路線及的士資訊，即睇詳情！
交通攻略 1：機場快綫半小時內直達亞博 3-11歲小童免費！
乘搭機場快綫前往亞洲國際博覽館是最方便快捷的方法，半小時內可從市區直達博覽館站，在青衣站上車更只需17分鐘。
香港站 <—> 博覽館站（28分鐘）
九龍站 <—> 博覽館站（25 分鐘）
青衣站 <—> 博覽館站（17 分鐘）
「兒童書展」舉行期間，港鐵再次為入場人士提供機場快綫獨家乘車優惠。3至11歲兒童於機場快綫香港、九龍或青衣站入閘前，只需要前往客務中心並出示活動門票及有效的小童八達通，便可以即日免費來回博覽館及免費港鐵接駁前往任何港鐵站。
成人乘車優惠，於機場快綫青衣站前往博覽館站，並逗留亞博超過1小時或以上，即可享有$53乘搭機場快綫即日來回博覽館站的優惠。如果在機場快綫九龍站或香港站上車，則需前往指定櫃檯並出示即日活動門票及有效八達通換購優惠車票，機場快綫來往九龍站$78；機場快綫來往香港站則為$85。
櫃檯開放時間：上午9時至下午6時
櫃檯位置：【香港站】L2層-往返機場/博覽館（位於酒店專車旁）
【九龍站】L2層-往機場/博覽館（位於「往機場/博覽館」入閘大堂之客務中心旁）
交通攻略 2：11 SKIES提供大量泊車位
現時亞博附近共設兩個停車場，各位家長可選擇11 SKIES北停車場及南停車場，提供大量泊車位，下車後前往會場只需約10分鐘，十分方便；另外亦可停泊航天城停車場*。
11 SKIES泊車資訊
11 SKIES為大家提供泊車優惠，泊車滿2小時，可享其後1小時免費泊車優惠*。駕駛人士只需下載「K11 HK」流動應用程式並登記成為KLUB 11會員，於「兒童書展」場內掃描指定二維碼，即可獲得電子優惠券，然後打開「我的錢包」使用電子泊車優惠券。另外，停車場亦設電動車充電服務。
領取泊車優惠方法
1. 下載「K11 HK」流動應用程式並登記成為KLUB 11會員
2. 於「兒童書展」場內掃瞄二維碼領取優惠
3. 打開「我的錢包」使用電子泊車優惠券
地點︰11 SKIES，香港國際機場航天城東路6號及8號
收費︰一般停車場：$33/小時（時租）；$200／天（日租，最少泊滿6小時）
電動車充電服務：$20/小時
*優惠受條款及細則約束
航天城停車場*
航天城停車場鄰近亞洲國際博覽館西面入口，開放時間為上午8時至凌晨12時。
收費︰私家車$230/日
*航天城停車場開放時間及收費以亞洲國際博覽館網頁為準。
交通攻略 3：免費穿梭巴士路線 涵蓋港九新界
今屆免費穿梭巴士服務將設7個上車站，涵蓋港九新界，方便一眾家長前往會場。在展覽期間，穿梭巴士每30-60分鐘一班，免費接送入場人士往返會場及金鐘、尖沙咀、九龍塘、將軍澳-觀塘、荃灣及屯門。
敬請留意，將軍澳及觀塘為同一路線，路線將由將軍澳出發行經觀塘，前往亞博；回程將由亞博返回觀塘及將軍澳。
班次如下
前往兒童書展（亞博西面入口）︰09:30-18:30，每30-60分鐘一班。
離開兒童書展（亞博西面入口）︰12:00-20:30，每30-60分鐘一班。
上下車地點如下
注意免費穿梭巴士首尾班車時間
【前往博覽館首班車為上午9時30分；尾班車為下午6時30分】
【回程往各地點首班車為中午12時；尾班車為下午8時30分】
免費穿梭巴士最新消息，可留意「兒童書展暨超級親子用品展」官方FB及網站。
*免費穿梭巴士班次會因應實際路面交通情況作出調整或更改，恕不另行通知。
交通攻略 4：多條港九新界巴士路線
多條巴士路線下車站為11 SKIES基座「航天城交通總匯」。
交通攻略 5：的士
各位家長前往及離開亞洲國際博覽館，可乘搭市區的士（紅色）或大嶼山的士（藍色），並於亞博館主要入口上落車。
第十屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」
日期
2025年12月12至14日
時間
上午10時至晚上8時
地點
亞洲國際博覽館5,7,9號展館
票價
標準門票：成人$100；兒童$50
免費領取門票
交通方法
1. 港鐵︰即日來回優惠
想追蹤更多最新最好的親子資訊？請瀏覽我們 親子頭條專頁
其他人也在看
王浩信北上發展兩年終重返男一 開工煲煙照曝光？
現年42歲嘅王浩信做歌手出身，其後轉跑道加入TVB成為演員，曾兩度勇奪視帝獎項，攀上事業高峰。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
宏福苑傳由市建局重建 將成為新東煥然懿居？
宏福苑災後重建有新進展，《明報》報道，政府早前接觸市建局，初步探討宏福苑重建方案。參考馬頭圍道塌樓重建經驗，宏福苑日後會不會成為類似「煥然懿居」的大型項目？Yahoo 地產 ・ 3 小時前
古巨基帶愛兒視察國際學校 每年學費逾21萬 李克勤大仔都係同校畢業生
古巨基同太太Lorraine（陳韻晴）嘅囝囝Kuson（古晉匡）已經5歲大，話咁快就嚟升小學。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
宣萱與表舅父蔡和平保護動物立場形鮮明對比 太太任平平曬數十件皮草珍藏 網民： 炫耀殘忍
視后宣萱（Jessica）熱愛動物，曾飼養超過10隻貓狗，早前宣萱於大埔宏福苑火災慘劇發生後，更主動伸出援手，為受災家庭提供寵物暫托服務，讓網民感動不已。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？
近期常聽見「赤馬紅羊劫」，到底是什麼？其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇、火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪的周期。Yahoo Style HK ・ 12 小時前
中日關係緊張 金融時報：美國沉默 日本急得跳腳
英國《金融時報》上周六（7 日）援引多名現任和前任美日兩國官員的說法，稱在日本首相高市早苗發表涉台言論激怒中國後，日本對美國的支持力度不足感到沮喪，並敦促美方給予高市更多公開支持。鉅亨網 ・ 12 小時前
何依婷女兒學行叫媽媽 意外曝光豪宅內景 豪住3千萬紅磡樓王
何依婷（Regina）於2023年與圈外男友Cedric結婚，自去年12月宣布懷孕5個月後減產，專心養胎。今年4月，何依婷分享誕下B女Rosella喜訊，升呢做靚媽。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
趙露思名媛Look坐頭排睇騷 甩抑鬱轉玩聖誕Feel
【on.cc東網專訊】內地小花趙露思昨日（7日）以全球品牌代言人身份亮相上海舉行的品牌時裝騷，是她宣布成立新公司後的首個品牌線下活動。她以粉色連身短裙配名貴皮草上陣，狀態大勇，獲讚是千金名媛，一出場就引來全場尖叫。趙露思獲安排坐在頭排看騷，她經過觀眾席時，隨手收東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
消委會電燒烤爐｜億世家$500完勝$2,499貴價品牌 中國製「呢個品牌」非正常運作3分鐘會著火（附高分名單）
消委會電燒烤爐大檢測！家用電燒烤爐方便易用，成為新興家電，消委會545期測試市面11款電燒烤爐，發現當中隱藏不少安全問題，發現7款樣本未能通過部分安全測試，其中一款甚至在測試中著火！測試當中亦發現一款$500的電燒烤爐整體效能比$2,499貴價品牌更佳，絕對是「蔗渣價錢燒鵝味道」！Yahoo Food ・ 5 小時前
諸葛紫麒否認離婚傳聞：老公冇同我講過
有讀者爆料指名媛諸葛紫麒（Marie）與老公薛嘉麟傳有意離婚，離婚原因是有第三者、前護膚品店員介入，東網記者就此事聯絡Marie，對於有關爆料，她即笑住回應：「老公冇同我講過，佢依家係我隔籬，遲啲再傾。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
立法會選舉結果｜民建聯直選失近 25 萬票 陳克勤宏福票站最高票 李慧琼得票跌近半 黃俊碩墮馬｜Yahoo
立法會選舉 2025 已經結束。民建聯在地方選區、功能界別，以及選舉委員會，分別獲 10 席，2 席和 8 席，繼續成為議會內最大黨。不過，民建聯在今次選舉亦有「失準」表現：會計界黃俊碩連任失敗；兩個地方選區的候選人次名當選，而且只險勝最多票數的落選者幾百票。另外，由於本屆地方選區候選人增加，民建聯票源多區都有流失，其中九龍中李慧琼跌票近一半，至於受大埔宏福苑五級火影響的新界東北陳克勤亦跌逾 2 萬票。不過票站數據顯示，受火災影響選民的所屬票站，陳克勤仍然是得票最多的候選人。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
立法會選舉・功能界別｜江旻憓無界別投票權下勝選 贏對手馬軼超逾百票 會計界黃俊碩連任失敗｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉，90 席當中佔 30 席的功能界別結果已經公布。最受外界關注的旅遊界功能界別議席，由巴黎奧運女子重劍金牌得主，馬會對外事務助理經理江旻憓以 131 票當選，她在未有旅遊界別投票權的情況下當選。至於他的對手，任職旅行社東主的馬軼超，就以 23 票落敗。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
香港立法會選舉的投票率創紀錄次低
Bloomberg 【彭博】-- 香港本次立法會選舉的投票率創紀錄次低，此前不久香港發生的數十年來最嚴重火災引發了公眾憤怒。香港400萬合資格選民從161名經政府審查、對中國忠誠度受到檢驗的候選人中選出90名立法會議員，任期四年。根據政府聲明，臨時投票率為31.2%的紀錄最低立法會選舉投票率。12月6日，民眾敬獻花圈悼念大埔宏福苑火災的遇難者。攝影：Paul Yeung/ 彭博截至周一早上7點30分，最終結果尚未公佈，但對候選人的審查幾乎可以肯定立法會將支持建制派。 原文標題HK Posts Second-Lowest Election Turnout on Record as City MournsMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 10 小時前
天氣｜冷鋒周末橫過華南 周六顯著轉涼 下周日最低僅15度
東北季候風會在未來數日持續影響華南，明日(7日)該區天色普遍晴朗，內陸地區日夜溫差較大。而一道廣闊雲帶會在本週中期覆蓋廣東沿岸地區。天文台預測，明日氣溫介乎19至25度之間，新界再低一兩度，日間乾燥。am730 ・ 21 小時前
阿Mo李啟言可自行開輪椅外出 SoChing連同後援會捐12萬支持大埔災民
MIRROR 2022年演唱會墮屏事件，令舞蹈員李啟言（阿Mo）身受重傷並癱瘓，其父李盛林牧師一直堅持每周發代禱信交代兒子康復進展。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
荷蘭經濟大臣稱接管安世半導體是有意為之 干預已奏效
中國半導體生產商聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體被接管事件，引發歐洲汽車供應鏈動盪，負責相關事件的荷蘭經濟大臣Vincent Karremans表示，此舉已奏效，他在行動前有意選擇不告知歐洲盟友或美中兩國政府。外電報道，Vincent Karremans在議會辯論中受到質詢，議員們對其處理安世半導體事件的方式提出質疑。他說，「通過這項命令，我阻止了歐洲在關鍵傳統芯片上依賴非歐洲供應商，就此而言，目標已實現。」他指出，如果干預計劃提前泄露，將加速該公司的轉移；「我請求理解，我們當時時間緊迫，協調存在風險。」儘管中荷兩國政府隨後均放寬了干預措施，該公司目前仍陷入內部紛爭。Vincent Karremans表示，他正專注於解決這些問題。Vincent Karremans於9月30日接管安世半導體，他稱此舉是為了防止聞泰創始人將公司機密和生產轉移至中國。10月4日，中國政府採取報復措施，禁止出口安世半導體的芯片，其中大部分在中國封裝，結果導致歐洲汽車製造商首當其沖遭遇供應衝擊。#安世半導體 (CW)infocast ・ 11 小時前
15歲少年沉迷玩手機熬夜！「身高停在138cm」生長板閉合 醫嘆：這輩子已定格
中國河南省鄭州市一名15歲少年長期沉迷手機與線上遊戲，經常熬夜到天亮，導致身高停在138公分。家長帶他就醫後，醫師檢查發現孩子的骨齡已完全閉合，生長板沒有任何延伸空間，坦言「這孩子這輩子已經定格了」。姊妹淘 ・ 6 小時前
西甲話題 ｜比寧咸食批踭勁流血 做錯一件事反被黃牌
皇家馬德里就好似英超的利物浦，近況認真麻麻，將帥又傳不和。比寧咸在一次爭搶中，被對方球員手肘擊中面部，導致眼角流血，需要暫時離場止血，但做錯一件事，結果食了一張黃牌。Yahoo 體育 ・ 9 小時前
宏福苑五級火｜國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然 首引用第88條 李桂華：涉助查後公開內容｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方國安處今（6 日）以違反《維護國家安全條例》第88條「妨害調查危害國家安全罪行」、及第 24 條「煽動意圖相關罪行」拘捕一名 71 歲男子。警務處國安處總警司李桂華表示，警方於12月2日邀請一名71歲本地男子到旺角警署，就危害國安案件協助調查，惟翌日發現，該男子在社交平台公開部分內容，相信他是有意干犯，及相關的披露，已經達致向有關人士「通風報信」的效果。Yahoo新聞 ・ 1 天前
據報政府曾接觸市建局初步探討宏福苑重建問題
據《明報》報道，政府早前曾接觸市建局初步探討宏福苑重建問題。被問未來會原址重建抑或同區另覓地方重建宏福苑，副財政司長辦公室回覆稱就協助居民的長遠住宿安排，需全面考慮各項因素，例如屋苑樓宇具體情況、維修方面評估、受影響人士意願等，「現階段不排除任何可能」。有立法會議員希望政府提供選項並諮詢居民意向。AASTOCKS ・ 5 小時前