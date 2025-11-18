第十屆兒童書展｜最後召集！超級BB爬行及搬公仔大賽 聖誕特別場贏取豐富禮品

第十屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」將於12月12日至14日假亞洲國際博覽館舉行，今屆設「大灣區BB展區」並會舉行聖誕特別場「超級BB爬行及搬公仔大賽」，除了讓一眾BB大顯身手外，更準備了豐富禮品與一眾家庭歡度聖誕，即睇詳情。

「超級BB爬行及搬公仔大賽」立即報名：按此

第十屆「兒童書展」將會舉行聖誕特別場「超級BB爬行及搬公仔大賽」。

參加者人人有獎

今屆兒童書展內設的「大灣區BB展區」將會舉行聖誕特別場「超級BB爬行及搬公仔大賽」，獎品非常豐富，每位完成賽事之BB均可獲參與證書及贊助商的禮物或禮券；而小組冠軍BB更可獲得D Mind & the Prince及各大贊助品牌禮品，包括周大福珠寶 「福星寶寶」小禮包及現金禮券、Tommee Tippee 蘆薈嬰兒睡袋、伊利金領冠奶粉及D Mind & the Prince 爬行墊等，總值高達HK$1,000。

冠軍BB將獲得D Mind & the Prince及各大贊助品牌禮品，總值高達HK$1,000。

周大福珠寶 「福星寶寶」小禮包及現金禮券（圖片只供參考）

伊利金領冠奶粉 （圖片只供參考）

Tommee Tippee 蘆薈嬰兒睡袋 （圖片只供參考）

D Mind & the Prince爬行墊 （圖片只供參考）

聖誕裝扮可獲贈小禮品

臨近聖誕，為了讓各位爸媽與BB共度開心聖誕，是次「超級BB爬行及搬公仔大賽」以聖誕打扮參賽，將可額外獲贈小禮品，而在11月26日前報名，同時為第一次參加比賽的BB，更有機會獲得驚喜「BB選手包」，各位爸爸媽媽萬勿錯過，齊齊和BB贏取人生首個冠軍殊榮。

聖誕打扮參賽的BB更 可額外獲贈小禮品。

每位完成賽事之BB均可獲參與證書及贊助商的禮物/禮劵。

一眾BB大展身手。

「大灣區BB展區」超級BB爬行及搬公仔大賽

日期：2025年12月12-14日（星期五至日）

地點：亞洲國際博覽館 Hall 7

時間：11:00am-7:00pm

對象：6-24個月幼兒及其家長

立即報名：按此

第十屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」

日期：2025年12月12至14日（星期五至日）

時間︰上午10時至晚上8時

地點：亞洲國際博覽館5，7，9號展覽廳

票價：標準門票成人$100；兒童$50

官方網站：https://www.childrensbookfair.com.hk/

