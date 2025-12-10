第十屆兒童書展｜連場精彩舞台活動 舞蹈比賽、音樂表演、頒獎禮、親子講座

第十屆「兒童書展」將於12月12-14日假亞洲國際博覽館舉行，今屆將設有多個精彩舞台活動，包括救世軍第一屆「全港幼小學校戲劇比賽」啟動禮、「DR-Max傑出學生頒獎典禮」、「親子共學家長學習區」專題講座、香港童軍總會「親子伴讀樂園—『童』情緒做朋友」講座及悅藝音樂教育中心20周年表演等，即睇活動詳情。

救世軍第一屆「全港幼小學校戲劇比賽」啟動禮

救世軍將參與第十屆「兒童書展」，並於「香港學校展區」設置36個互動攤位，透過互動遊戲、AI創科教學啟迪心靈專題講座及親子工作坊，讓家長與學童一同寓學習於娛樂，同時藉此機會向大眾介紹救世軍多元化的教育服務。

救世軍與全港青年學藝比賽大會合作推出全新項目—第一屆「全港幼小學校戲劇比賽」。為隆重其事，首屆「全港幼小學校戲劇比賽」啟動儀式，將於12月14日上午11時正於會場舉行。當日節目包括多項精彩演出：幼小共融樂隊獻唱以及溫馨動人的親子話劇《孝》故事演出。誠邀各界到場支持及參與，共同見證這場教育與文化交融的盛事。

日期︰2025年12月14日（星期日）

時間︰11:00-12:45

地點︰亞洲國際博覽館9號展覽廳（大會主舞台）

救世軍早於1930年服務香港，服務涵蓋育嬰園、幼兒學校、幼稚園、小學、中學及特殊學校共35個單位。95年來致力回應不同的社會需求。

在學前教育方面，救世軍共有17所幼兒學校及11所幼稚園。

DR-Max傑出學生頒獎典禮

由DR-Max舉辦「傑出學生頒獎典禮」於2025年12月13日第十屆「兒童書展」隆重舉行。多名重量級嘉賓親臨主禮，期望學童透過頒獎典禮獲得難忘體驗，並鼓勵他們建立學習新動力，持之以恆自主學習。

日期︰2025年12月13日（星期日）

時間︰17:00-18:30

地點︰亞洲國際博覽館9號展覽廳（大會主舞台）

《凝皓六段》總策劃林溢欣老師將出席頒獎典禮，勉勵一眾學生。

學童透過頒獎典禮可獲得難忘體驗，鼓勵他們建立學習新動力，持之以恆自主學習。

香港童軍總會「親子伴讀樂園—『童』情緒做朋友」講座

怎樣培養能和情緒好好相處的孩子？香港童軍總會舉辦「親子伴讀樂園—『童』情緒做朋友」講座。透過繪本伴讀，陪伴孩子學習正面處理情緒，讓他們學會與情緒成為朋友，一起探索內心世界，守護孩子的情緒健康！

日期︰2025年12月12-14日

時間︰12:00-12:45（五）、10:00-10:45（六）、18:00-18:45（日）

地點︰亞洲國際博覽館9號展覽廳（大會主舞台）

踏入金錢遊戲世界 走向可持續財務健康未來：文化 x 財商 x 親子價值觀探索之旅

由香港註冊心理學家、行為金融學專家及認可ESG分析師王凱瑞（Carrey Wong）領導策劃的跨界教育計劃——「從金錢遊戲到財商教育：結合中西文化藝術、企業慈善文化與可持續發展」，以沉浸式體驗融合財務健康、ESG與文化藝術，並聯同跨界專家呈獻「親子共學家長學習區」專題式演講，帶領家庭在遊戲與互動中啟動面向未來的可持續財務健康思維與價值觀，讓學習真正走進生活，化為日常可持續實踐的力量。

跨界專家陣容 提供多角度解析

來自推動可持續發展的慈善組織、上市公司治理文化、著名金融行業者（涵蓋私人銀行業務、零售銀行、保險科技、資產增值、可持續發展與影響力投資等領域）、文化藝術及教育界的專家提供多角度解析，讓知識更落地、更貼近日常生活。當中包括：香港地球之友、香港公司治理公會 HKCGI、Bowtie、周大福人壽、碳中和委員會成員、仁濟醫院董事局．教育部、親子活動體驗策劃專家，以及伍樂城音樂理念的伯樂音樂學院等。

日期︰2025年12月12-14日

時間︰13:00-14:45（五）、11:00-12:45（六）、17:00-17:45（日）

地點︰亞洲國際博覽館9號展覽廳（大會主舞台）

大會榮譽顧問心理學家、行為金融學專家及認可ESG分析師王凱瑞女士（Carrey Wong）

悅藝音樂教育中心20周年表演

悅藝音樂教育中心成立於2005年，適逢今年是悅藝20周年誌慶，一班悅藝學生將於「兒童書展」為大家分享音樂。當中有初學學生，亦有表演樂器多年的學生；他們經努力學習及練習後，勇敢地為大家分享心愛音樂。請各位以音樂與台上表演者作心靈交流，欣賞及鼓勵他們的演出，亦希望為觀眾們帶來愉快的時光。

日期︰2025年12月13日

時間︰12:45-13:30

地點︰亞洲國際博覽館9號展覽廳（大會主舞台）

悅藝於20年間培育了一代音樂人才，當中有於香港取得音樂學位的同學，亦有學生到美國讀音樂並成為博士生。悅藝學生於世界各地延續悅藝音樂教育理想，作育英才。

一班悅藝學生將於「兒童書展」為大家分享音樂。

舞蹈大賽「Asia Dance Cup」2025

全城矚目的舞蹈大賽「Asia Dance Cup」將於2025年12月12-14日，假亞洲國際博覽館舉行的「兒童書展」隆重舉行。是次展覽規模龐大，將匯聚超過300間學校及教育機構參與，預計將吸引數以萬計家庭及現場觀眾，成為本年度最受期待的親子與學界藝術盛事。

日期︰2025年12月12-14日

時間︰10:00-11:45（五）、13:00-15:45（日）

地點︰亞洲國際博覽館9號展覽廳（大會主舞台）

比賽旨在發揮孩子舞蹈潛能，在舞台上閃耀發亮，用熱情激勵同儕，集結全港舞蹈新力量！（大會提供）

第十屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」

日期 2025年12月12至14日 時間 上午10時至晚上8時 地點 亞洲國際博覽館5,7,9號展館 票價 標準門票：成人$100；兒童$50 免費領取門票 按此 交通方法 1. 港鐵︰即日來回優惠

