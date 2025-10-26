第十屆「同仁關愛防中風」 深耕社區十載 "預防教育"首度走進校園

首屆「香港學界中醫藥健康學生大使計劃」結業 學員展現學科學習成果

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月26日 - 北京同仁堂國藥有限公司(以下簡稱「北京同仁堂」) (3613.HK)「同仁關愛防中風」社區健康活動十周年回顧展，昨日在北京同仁堂香港生產及研發基地隆重舉行。十年來，北京同仁堂不斷將防中風意識帶入社區，透過舉辦多元創新活動匯聚社會各階層，向全民推廣中醫藥文化及預防中風知識。迎來十周年里程碑，北京同仁堂今年更進一步走進學校，以文化結合科技傳承中醫中藥, 以傳統智慧創建未來健康社群，通過理論課堂及交流實踐，逐步建立可持續的社區健康動員力，積極推動大眾實踐「治未病」的健康行動，協助提升香港市民的醫療保健意識，為香港社會全民健康積極貢獻中醫藥力量。





第一屆北京同仁堂香港學界中醫藥健康學生大使昨日出席結業禮，並獲頒授嘉許證書，正式成為「香港學界中醫藥健康學生大使」，他們承諾未來繼續積極推廣中醫藥健康文化。



「香港學界中醫藥健康學生大使計劃」傳承中醫藥文化新力軍

作為今年「同仁關愛防中風」重點活動，北京同仁堂舉辦首屆「香港學界中醫藥健康學生大使計劃」，並獲中國移動香港有限公司(以下簡稱「中國移動香港」)教育品牌「移動教育」全力支持，於香港校園開展「銅人智德其綠中草藥種植課程」。計劃自今年3月啟動以來，吸引逾50位來自明愛馬鞍山中學、順德聯誼總會翁佑中學、仁濟醫院羅陳楚思小學、聖公會天水圍靈愛小學及油麻地天主教小學的學生參與。學生透過課程，有系統地學習中醫中藥知識、中草藥的種植技巧及現代中醫藥的發展與應用。 為回應「世界中風關注日」，學員昨日假北京同仁堂香港生產研發基地舉行結業禮，並分享數月來的學習成果與社區服務心得。





一眾嘉賓於慶祝儀式上合照，包括: 北京同仁堂國藥有限公司獨立非執行董事曾鈺成先生(中)、北京同仁堂國藥有限公司董事會主席及執行董事嚴晗先生(左八)、香港中國企業協會副總裁曾燊典先生(右七)及中國移動香港有限公司雲產品總監蘇廣超先生(左七)慶祝第十屆「同仁關愛防中風」系列活動成功舉辦，實踐「傳承中醫藥智慧創未來」理念。



在過去數月，學生不僅親身學習中草藥種植,更利用「移動教育」提供的5G+AIoT技術進行觀察、記錄及分析植物生長資料，有效培養科研精神與創新思維。期間，他們亦到訪北京同仁堂香港生產研發基地，參觀北京同仁堂文化博物館及生產線，並到訪中國移動香港的5G Lab進行親身體驗，現場與中醫藥專家及科技專才互動交流，計劃有效全面加深學生對中醫藥產業與科技融合的知識。在校外參觀實踐中，學生親手體驗非遺中藥搓丸技藝，從藥材準備到蜜丸成型，每一步均需精準控制力度與技巧，學生們深深感受到傳統技藝的匠心精神與獨特魅力。此外，學生還認識到傳統中草藥香囊包的應用功效，更特意親手製作帶進社區, 參與防中風健康講座, 贈予長者及一同分享防中風知識，真正實踐了「傳承中醫藥 智慧創未來」的計劃理念。





第一屆北京同仁堂香港學界中醫藥健康學生大使計劃活動完滿結束。



北京同仁堂國藥有限公司獨立非執行董事曾鈺成先生表示：「在傳統概念裡，逢五逢十，都是大日子。北京同仁堂舉辦的『同仁關愛防中風』公益活動已達第十個年頭，我由衷祝賀他們十年來堅定不移，並在探索中找到新方向，真正紮根香港社群。今天同時是『香港學界中醫藥健康學生大使計劃』結業禮，同學們透過學習開啟對傳統中醫藥文化的認知，極具意義。北京同仁堂透過與移動教育合作，讓年輕人瞭解中醫、中藥及先進科技，這是負責任企業的作為。傳承需先點燃火種，我們要在孩子心中燃起對傳統中醫藥的憧憬，讓他們成為小燈，未來發出耀眼光芒!」



北京同仁堂國藥有限公司董事會主席及執行董事嚴晗先生表示：「北京同仁堂國藥有限公司紮根香港，心繫市民健康，秉承『同修仁德 濟世養生』的初心，切實履行企業社會責任，以回饋廣大市民的支持與信任。十年來，我們持續舉辦『同仁關愛防中風』系列活動，從高危人群、弱勢群體及銀髮社區，逐步延展至企業機構、職場人士及學界青年，透過多元互動連結社區，積極推廣中醫『治未病』理念，至今累計投入超過一萬小時，觸達超過五百萬人次。今年，我們走進學校，與中國移動香港共同推出首屆『香港學界中醫藥健康學生大使計劃』，結合中醫藥文化教育與創新科技實踐，讓學生深刻領略中醫藥的匠心精神，這是我們實踐『傳承中醫藥 智慧創未來』理念的具體行動，也期待此計劃能成為教育界的成功例子。



展望未來，我們將重點培育青年學子，積極推動傳統醫藥文化教育計劃，厚植中醫藥文化的土壤，同時透過融入日常生活化的推廣模式，協助提升香港市民的醫療保健意識，為香港社會全民健康貢獻中醫藥力量。」



結業禮上，學生積極分享學習體驗，包括如何將中醫藥知識應用於日常生活，以及透過科技實踐培養環保意識與跨學科思維。來自仁濟醫院羅陳楚思小學的同學表示：「參觀北京同仁堂文化博物館及親手體驗手工搓藥丸令我大開眼界。原本以為搓藥丸看起來輕鬆簡單，但當自己實際動手做時，才發現要成功掌握力度和技巧並不容易，還需向師傅多多學習，真心感謝師傅悉心傳授傳統技藝。這次計劃帶我踏上一趟寶貴的中醫藥文化之旅。」



就讀順德聯誼總會翁佑中學的同學分享：「計劃不僅讓我學習中草藥種植和5G科技應用，還鼓勵我走進社區服務他人。這擴闊了我的眼界，提升了我的創新思維和社會責任感。」而聖公會天水圍靈愛小學的同學則說：「透過種植中草藥和參觀5G實驗室，我瞭解到科技如何幫助中醫藥發展。未來我會繼續推廣這些知識，幫助更多人預防中風。」



完成課程的學生獲頒授嘉許證書，正式成為「香港學界中醫藥健康學生大使」，他們承諾未來繼續積極推廣中醫藥健康文化。



走進職場與社區 打造多重預防網路

除培育中醫藥文化新力軍外，今年「同仁關愛防中風」亦同步走進職場及繼續支持長者社群，為不同年齡與生活節奏的人士提供貼身的健康支援。針對上班族，北京同仁堂與多個企業合作舉辦職業健康講座，安排中醫師主講預防中風知識，配合八段錦示範與穴位保健教學，並設即場互動與派發「同仁關愛包」，把實用的職場養生與預防中風知識帶到辦公室。面向長者，活動走進社區中心結合健康講座、義診服務、中草藥香囊工作坊及八段錦鍛練，並透過學生大使與「銅人仔」互動，促進長幼共融，全面強化社區的預防中風動員力。



十年關愛成果 連結社群健康生活



昨日一眾嘉賓和師生亦參觀「同仁關愛防中風」十周年回顧展覽，共同回顧十年來的重大里程、精彩瞬間與社區健康成果。十年間，該活動累計投入超過一萬小時，接觸逾五百萬人次。即使在疫情期間，活動亦從未間斷，並向社區長者及有需要人士派發近一萬份「同仁關愛包」。此外，北京同仁堂持續舉辦預防中風健康講座及義診，以活潑簡易的方式向市民傳遞中醫「治未病」理念及預防中風的關鍵知識。不斷創新的活動形式包括：創建「最大型八段錦學習班」健力士世界紀錄、推出首輛防中風中醫流動義診宣傳車、製作「關愛．要及時」微電影與教育短片、舉辦「同仁同心健步行」及兒童大型愛心壁畫共創活動、推出「全民免費搭電車日」將健康訊息融入城市日常生活中。同時，於昂坪市集設立「北京同仁堂中醫藥養生文化館」展覽，並舉辦「銅人同健康」中醫藥文化嘉年華與「同仁心安」商場活動，持續而有效地傳遞關愛，普及中醫藥文化與養生知識，深化公眾對預防中風重要性的認知。



Caption

關於北京同仁堂

同仁堂始創於1669年，至今已有356年歷史，一直堅持「炮製雖繁必不敢省人工，品味雖貴必不敢減物力」，造就了北京同仁堂穩步發展，跨越每一個年代，創出卓越成就，成為國之瑰寶，跨越全球。



同時，北京同仁堂一直肩負弘揚中醫藥文化的使命，積極參與境內外的中醫藥推廣活動，促進中醫藥在世界各地的文化交流，努力擴大中醫藥在國際上的影響力。至今，在境外26個家和地區開設了160多家各類中醫藥門店，為國際上最為人熟悉的中醫藥品牌。



關於北京同仁堂國藥有限公司

2004北京同仁堂拓展中國內地以外的發展平台，在香港成立北京同仁堂國藥有限公司，秉持「同修仁德 濟世養生」的企業精神，以「創造健康 全球共用」為使命，立足香港，佈局全球，承載著將中醫藥文化於中國內地以外地區發揚光大的使命，採用以醫帶藥、文化先行的傳播模式，加快推進中醫藥的國際化進程。(北京同仁堂國藥有限公司網址:

https://cm.tongrentang.com

)





