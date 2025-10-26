本港錄首宗本地基孔肯雅熱確診
第十屆「同仁關愛防中風」 深耕社區十載 "預防教育"首度走進校園
首屆「香港學界中醫藥健康學生大使計劃」結業 學員展現學科學習成果
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月26日 - 北京同仁堂國藥有限公司(以下簡稱「北京同仁堂」) (3613.HK)「同仁關愛防中風」社區健康活動十周年回顧展，昨日在北京同仁堂香港生產及研發基地隆重舉行。十年來，北京同仁堂不斷將防中風意識帶入社區，透過舉辦多元創新活動匯聚社會各階層，向全民推廣中醫藥文化及預防中風知識。迎來十周年里程碑，北京同仁堂今年更進一步走進學校，以文化結合科技傳承中醫中藥, 以傳統智慧創建未來健康社群，通過理論課堂及交流實踐，逐步建立可持續的社區健康動員力，積極推動大眾實踐「治未病」的健康行動，協助提升香港市民的醫療保健意識，為香港社會全民健康積極貢獻中醫藥力量。
「香港學界中醫藥健康學生大使計劃」傳承中醫藥文化新力軍
作為今年「同仁關愛防中風」重點活動，北京同仁堂舉辦首屆「香港學界中醫藥健康學生大使計劃」，並獲中國移動香港有限公司(以下簡稱「中國移動香港」)教育品牌「移動教育」全力支持，於香港校園開展「銅人智德其綠中草藥種植課程」。計劃自今年3月啟動以來，吸引逾50位來自明愛馬鞍山中學、順德聯誼總會翁佑中學、仁濟醫院羅陳楚思小學、聖公會天水圍靈愛小學及油麻地天主教小學的學生參與。學生透過課程，有系統地學習中醫中藥知識、中草藥的種植技巧及現代中醫藥的發展與應用。 為回應「世界中風關注日」，學員昨日假北京同仁堂香港生產研發基地舉行結業禮，並分享數月來的學習成果與社區服務心得。
在過去數月，學生不僅親身學習中草藥種植,更利用「移動教育」提供的5G+AIoT技術進行觀察、記錄及分析植物生長資料，有效培養科研精神與創新思維。期間，他們亦到訪北京同仁堂香港生產研發基地，參觀北京同仁堂文化博物館及生產線，並到訪中國移動香港的5G Lab進行親身體驗，現場與中醫藥專家及科技專才互動交流，計劃有效全面加深學生對中醫藥產業與科技融合的知識。在校外參觀實踐中，學生親手體驗非遺中藥搓丸技藝，從藥材準備到蜜丸成型，每一步均需精準控制力度與技巧，學生們深深感受到傳統技藝的匠心精神與獨特魅力。此外，學生還認識到傳統中草藥香囊包的應用功效，更特意親手製作帶進社區, 參與防中風健康講座, 贈予長者及一同分享防中風知識，真正實踐了「傳承中醫藥 智慧創未來」的計劃理念。
北京同仁堂國藥有限公司獨立非執行董事曾鈺成先生表示：「在傳統概念裡，逢五逢十，都是大日子。北京同仁堂舉辦的『同仁關愛防中風』公益活動已達第十個年頭，我由衷祝賀他們十年來堅定不移，並在探索中找到新方向，真正紮根香港社群。今天同時是『香港學界中醫藥健康學生大使計劃』結業禮，同學們透過學習開啟對傳統中醫藥文化的認知，極具意義。北京同仁堂透過與移動教育合作，讓年輕人瞭解中醫、中藥及先進科技，這是負責任企業的作為。傳承需先點燃火種，我們要在孩子心中燃起對傳統中醫藥的憧憬，讓他們成為小燈，未來發出耀眼光芒!」
北京同仁堂國藥有限公司董事會主席及執行董事嚴晗先生表示：「北京同仁堂國藥有限公司紮根香港，心繫市民健康，秉承『同修仁德 濟世養生』的初心，切實履行企業社會責任，以回饋廣大市民的支持與信任。十年來，我們持續舉辦『同仁關愛防中風』系列活動，從高危人群、弱勢群體及銀髮社區，逐步延展至企業機構、職場人士及學界青年，透過多元互動連結社區，積極推廣中醫『治未病』理念，至今累計投入超過一萬小時，觸達超過五百萬人次。今年，我們走進學校，與中國移動香港共同推出首屆『香港學界中醫藥健康學生大使計劃』，結合中醫藥文化教育與創新科技實踐，讓學生深刻領略中醫藥的匠心精神，這是我們實踐『傳承中醫藥 智慧創未來』理念的具體行動，也期待此計劃能成為教育界的成功例子。
展望未來，我們將重點培育青年學子，積極推動傳統醫藥文化教育計劃，厚植中醫藥文化的土壤，同時透過融入日常生活化的推廣模式，協助提升香港市民的醫療保健意識，為香港社會全民健康貢獻中醫藥力量。」
結業禮上，學生積極分享學習體驗，包括如何將中醫藥知識應用於日常生活，以及透過科技實踐培養環保意識與跨學科思維。來自仁濟醫院羅陳楚思小學的同學表示：「參觀北京同仁堂文化博物館及親手體驗手工搓藥丸令我大開眼界。原本以為搓藥丸看起來輕鬆簡單，但當自己實際動手做時，才發現要成功掌握力度和技巧並不容易，還需向師傅多多學習，真心感謝師傅悉心傳授傳統技藝。這次計劃帶我踏上一趟寶貴的中醫藥文化之旅。」
就讀順德聯誼總會翁佑中學的同學分享：「計劃不僅讓我學習中草藥種植和5G科技應用，還鼓勵我走進社區服務他人。這擴闊了我的眼界，提升了我的創新思維和社會責任感。」而聖公會天水圍靈愛小學的同學則說：「透過種植中草藥和參觀5G實驗室，我瞭解到科技如何幫助中醫藥發展。未來我會繼續推廣這些知識，幫助更多人預防中風。」
完成課程的學生獲頒授嘉許證書，正式成為「香港學界中醫藥健康學生大使」，他們承諾未來繼續積極推廣中醫藥健康文化。
走進職場與社區 打造多重預防網路
除培育中醫藥文化新力軍外，今年「同仁關愛防中風」亦同步走進職場及繼續支持長者社群，為不同年齡與生活節奏的人士提供貼身的健康支援。針對上班族，北京同仁堂與多個企業合作舉辦職業健康講座，安排中醫師主講預防中風知識，配合八段錦示範與穴位保健教學，並設即場互動與派發「同仁關愛包」，把實用的職場養生與預防中風知識帶到辦公室。面向長者，活動走進社區中心結合健康講座、義診服務、中草藥香囊工作坊及八段錦鍛練，並透過學生大使與「銅人仔」互動，促進長幼共融，全面強化社區的預防中風動員力。
十年關愛成果 連結社群健康生活
昨日一眾嘉賓和師生亦參觀「同仁關愛防中風」十周年回顧展覽，共同回顧十年來的重大里程、精彩瞬間與社區健康成果。十年間，該活動累計投入超過一萬小時，接觸逾五百萬人次。即使在疫情期間，活動亦從未間斷，並向社區長者及有需要人士派發近一萬份「同仁關愛包」。此外，北京同仁堂持續舉辦預防中風健康講座及義診，以活潑簡易的方式向市民傳遞中醫「治未病」理念及預防中風的關鍵知識。不斷創新的活動形式包括：創建「最大型八段錦學習班」健力士世界紀錄、推出首輛防中風中醫流動義診宣傳車、製作「關愛．要及時」微電影與教育短片、舉辦「同仁同心健步行」及兒童大型愛心壁畫共創活動、推出「全民免費搭電車日」將健康訊息融入城市日常生活中。同時，於昂坪市集設立「北京同仁堂中醫藥養生文化館」展覽，並舉辦「銅人同健康」中醫藥文化嘉年華與「同仁心安」商場活動，持續而有效地傳遞關愛，普及中醫藥文化與養生知識，深化公眾對預防中風重要性的認知。
由即日起至2025年10月31日，凡於指定北京同仁堂專門店選購北京同仁堂破壁靈芝孢子粉膠囊(90粒裝)或同仁堂牌靈芝樂活膠囊(90粒裝)，可享買2送1優惠(標準價計); 選購靈芝薑黃複方活血安神膠囊、北京同仁堂破壁靈芝孢子粉膠囊 48粒裝、洋參樟芝膠囊、五味樟芝膠囊、元聚益生、芪聚益生、紅景天膠囊、藍莓紅景天膠囊、海洋膠原蛋白肽、極細珍珠粉，可享76折優惠(標準價計)。
優惠適用於指定分店, 請掃瞄二維碼了解優惠分店詳情
Hashtag: #BeijingTongRenTang
https://www.facebook.com/beijingtongrentanghk
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於北京同仁堂
同仁堂始創於1669年，至今已有356年歷史，一直堅持「炮製雖繁必不敢省人工，品味雖貴必不敢減物力」，造就了北京同仁堂穩步發展，跨越每一個年代，創出卓越成就，成為國之瑰寶，跨越全球。
同時，北京同仁堂一直肩負弘揚中醫藥文化的使命，積極參與境內外的中醫藥推廣活動，促進中醫藥在世界各地的文化交流，努力擴大中醫藥在國際上的影響力。至今，在境外26個家和地區開設了160多家各類中醫藥門店，為國際上最為人熟悉的中醫藥品牌。
關於北京同仁堂國藥有限公司
2004北京同仁堂拓展中國內地以外的發展平台，在香港成立北京同仁堂國藥有限公司，秉持「同修仁德 濟世養生」的企業精神，以「創造健康 全球共用」為使命，立足香港，佈局全球，承載著將中醫藥文化於中國內地以外地區發揚光大的使命，採用以醫帶藥、文化先行的傳播模式，加快推進中醫藥的國際化進程。(北京同仁堂國藥有限公司網址:
)
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
維港海上大巡遊揭幕 4大人氣角色現身金鐘 展出至11月1日 添馬公園設市集｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】多啦A夢、滑嘟嘟、LABUBU和Elmo 4大人氣角色巨型海上充氣雕塑今（25 日）起一連8日在金鐘添馬公園對開海域展出，吸引大批市民及旅客在海旁觀賞打卡。四座巨型充氣雕塑會展出至11月1日，當日會迎來壓軸「海上巡遊日」，組成夢幻艦隊巡遊兩岸後離港。Yahoo新聞 ・ 1 天前
直擊香港首個Halloween音樂嘉年華！灣仔海濱大玩迷宮版鬼屋、攤位遊戲有誠意 張敬軒、MC張天賦輪流登台
Spooky Halloween，一場音樂、藝術與驚喜的萬聖節盛會，昨日（24日）正式在灣仔海濱開鑼！編輯率先入場一睹實況，到底值不值得入場呢？在灣仔地鐵站步行至碼頭的天橋上，已經看到現場不少的攤位、佈置，已經覺得有誠意，入場體驗過迷宮版鬼屋及攤位遊戲直情覺得$100入場費，抵到爛～現時Klook仍有門票發售，即睇詳盡報告！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
網上熱話｜內地旅客搭地鐵 驚嘆港人一行為：竟如此淡定
雖然香港地鐵的班次十分頻密，但不少人在閘門關閉提示聲響起時，仍然「搶閘」進入車廂的情況十分常見。不過，近日就有內地網民在小紅書發文，直言十分佩服港人的淡定。該網民指，曾無數次目睹港人乘搭地鐵時，當閘門關閉的提示聲響起時，依舊從容不迫且淡定地走進地鐵車廂。該網民直言十分佩服港人此行為，更稱自己要親眼目睹閘門打開才敢進。他am730 ・ 1 小時前
羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖 揭當年離婚「淨身出戶」原因 三子各有成就最安慰
被譽為是「美魔女」代表的1991年亞洲小姐冠軍羅霖，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，可惜於2013年離婚收場。羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者...Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
張致恒內地登台唱《眼紅館》 髮型成焦點 網民：好多頭髮又很光頭
下月11日便踏入41歲的男團Boyz成員張致恒（Steven），與妻子區燕雯（雯雯）於2019年結婚後先後誕下四名兒子，一家六口連同狗狗每月開支極大，經多次在網上喊窮求助後，近月來張致恒轉任搬運工人落力工作，多次被拍到在街頭汗流浹背搬重物的情景。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
北京新招應對特朗普 反擊更狠
面對美國總統特朗普的貿易政策經常朝令夕改，《華爾街日報》引述知情人士透露，中國國家主席習近平已經捨棄中國傳統的外交手段，改為專門針對特朗普政府以制定一套新策略。信報財經新聞 ・ 1 天前
鮮娛糧｜黃嘉雯邪惡視角比堅尼大晒 預告水着收爐明年請早
【on.cc東網專訊】2019年香港小姐競選冠軍黃嘉雯（Carmaney），入行多年一直保持在選美時狀態，尤其身材管理方面更加頂瓜瓜！昨日（24日），Carmaney在社交平台分享之前旅行相，在酒店泳池歎水中早餐，穿上比堅尼的她在泳池邊打卡，照片以邪惡視角拍攝，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
渾水專欄│David Webb 最後痛斥 力諫香港控煙大錯（渾水）
David Webb他最近寫了一篇網誌，批評香港政府加煙稅的政策，不但未能有效降低市民的吸煙率，反而助長了非法私煙市場，並導致政府的煙稅收入大幅減少。Yahoo財經專欄 ・ 10 小時前
星二代遲上機累全機乘客苦等 親解「耍大牌」真相
【on.cc東網專訊】台灣綜藝天王吳宗憲女兒吳姍儒，近日自爆搭飛機曾經遲上機，導致航班延誤，全機乘客等她一個，相當「大牌」！其實事情是發生在她赴美留學時，當時她從美國某城市飛往另一城市，中途在某機場短暫停留，她以為已經到埗，竟然自行落機兼等行李，苦等多時後向地勤東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
莊思敏峇里婚禮水着終於登場 人逢喜事索過以前
【on.cc東網專訊】藝人莊思敏早前在毫無預警下再婚，在峇里島舉行婚禮，連日來她在社交網晒出在當地行禮後度假的靚相及片段，昨日（24日）終於輪到水着相！為婚禮而減肥的她穿上藍色比堅尼大晒豐滿上圍與逆天長腿，身材比例無得彈，非常吸睛，她寫道：「在度假村就好好度假。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲 昔被封時尚偶像 與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】泰國王室今（25日）發公告，王太后詩麗吉（Sirikit）昨日病逝，享年93歲。 詩麗吉王后晚年健康轉差，2012年曾患中風，此後鮮有公開露面。公告表示，詩麗吉自2019年9月入院，期間多次出現健康問題，至本月17日，詩麗吉因感染引發敗血症，病情持續惡化，至昨晚 9 時 21 分在朱拉隆功醫院安詳離世。Yahoo新聞 ・ 1 天前
馬灣水燈活動與宣傳圖有明顯落差 水燈稀疏、光線黯淡 網民轟「照騙」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】馬灣近日舉辦「點亮馬灣」水燈活動，吸引不少市民於週末前往參加，在社交平台引起大量討論。許多前往拍照的市民上載現場照片，指活動現場與早前宣傳圖中的畫面有明顯落差。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
特朗普的亞洲一週行——BBC記者分析得失利弊
AFP via Getty Images是次訪問包括特朗普與習近平期待已久的會晤 美國總統唐納·特朗普已抵達亞洲，展開一週旋風式的外交行程，期間將與中國國家主席習近平舉行備受期待的會晤。 議程焦點將是貿易——這一領域再度成為全球兩大經濟體之間緊張關係的核心。 特朗普抵達馬來西亞首都吉隆坡，東南亞國家協會（ASEAN）峰會於週日（10月26日）開幕。他接下來將訪問日本，最後前往韓國，白宮表示屆時將與習近平會面。 ...BBC News 中文 ・ 7 小時前
「美國優先」在大豆田失靈 特朗普鐵粉遭貿易戰反噬 盼中美和解
今年秋季，美國豆農收割的大豆規模之大，面積甚至超過了新墨西哥州。而他們最大的買家 —— 中國 —— 卻早已轉身離開了。Bloomberg ・ 1 天前
豆漿減肥法無痛瘦近12磅？「黃金飲用時間」效果加倍，女明星都靠它養成完美好身材；選哪款豆漿效果比較好？
豆漿減肥法到底有多好？想在短短3個月內輕鬆瘦的話，一定要試試大熱的豆漿減肥法！豆漿不僅能提供豐富的營養，還能有效減少熱量攝取。一文看清豆漿減肥法的好處、正確的黃金飲用時間及方法，以及女明星們的成功秘訣。此外，還有挑選優質豆漿的小貼士，確保在實行豆漿減肥法的路上不會走錯一步！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
星光背後 ｜盧頌恩憶述兒時喪父不理母親反對入行 樂於當節目下把：無得釋懷
2009年21歲入行，現年37歲的盧頌恩(妹頭)，2014年起夥拍李尚正(阿正)主持《臥底旅行團》至今成為HOY TV王牌節目Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
啟德維港1號兩房745萬沽 四年插水近四成 勁蝕416萬離場
啟德半新樓再現蝕讓個案，市場消息指，維港1號近日錄得一宗二手蝕讓，業主帳面損失近四成。28Hse.com ・ 2 天前
泰柬停火協議前夕遇泰王太后駕崩 川普專機一抵大馬就簽
（法新社吉隆坡26日電） 美國總統川普今天抵達馬來西亞，將與大馬共同見證泰國和柬埔寨簽訂停火協議，然而泰王太后日前辭世，經緊急協調後，簽署儀式改在川普專機抵達吉隆坡便立即舉行。不過，阿努廷仍希望親自簽署和平協議，因此提出將簽署儀式改至今天上午舉行，簽完停火協議便速返泰國。法新社 ・ 11 小時前
納稅人120億填氹 豪言水上樂園交予康文署 市民緬懷盛智文創意時代
海洋公園再錄虧損，主席不排除將蝕本水上樂園交由康文署營運，引發「賺就自己、蝕就政府」爭議。公眾回望盛智文時代憑創意與自負盈虧締造連續11年盈餘。Yahoo財經 ・ 1 天前
曼聯4：2挫白禮頓3連捷升第4
【Now Sports】 曼聯在周六英超主場以4:2力克白禮頓，取得聯賽3連勝，排名升至第4位。上輪在雙紅會作客贏利物浦的曼聯，今仗陣容微調，錫斯高與約賀分別取代賽前稱傷的曼治及哈利麥佳亞，擔任正選。白禮頓由近3場入4球的前曼聯射手韋碧克掛帥。曼聯乘勝追擊，今仗在24分鐘由古亞在禁區頂射門得手領先。10分鐘後，卡斯美路一記遠射，皮球省中人改變方向入網，領先優勢擴大至2:0。60分鐘，安保姆引球入禁區，在兩名敵將面前起腳，皮球貼柱而入。白禮頓全場控球時間比曼聯還要多，而埋門次數亦不少，直到74分鐘，腳風大順的韋碧克主射自由球破網。戰至補時兩分鐘，哥斯度拿斯接應占士米拿右路開出角球頂成2:3，不過曼聯於4分鐘後由安保姆接應希芬長傳後射成4:2埋齋，曼聯錄得3連勝。now.com 體育 ・ 21 小時前