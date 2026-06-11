第四屆傑出學生頒獎典禮｜狄易達校長等重量級嘉賓出席 嘉許學員建立儀式感

由DR-Max舉辦的第四屆「傑出學生頒獎典禮」於早前的「兒童動漫卡通嘉年華」圓滿舉行。狄易達軍團跳舞學校創辦人狄易達校長及多名重量級嘉賓親臨主禮，期望學童透過頒獎典禮獲得難忘體驗，並鼓勵他們持之以恆自主學習。

DR-Max學員齊齊於「傑出學員頒獎典禮」尾聲拋畢業帽。

香港學童考試壓力大 導致自信心不足

香港學童學業壓力巨大，面對堆積如山功課量、TSA及DSE考試，有調查*指出，香港學童每周平均學習時數為62小時，高於「打工仔」工時。加上香港教育制度着重操練試卷、鼓吹成績導向，故學童容易因考試壓力導致欠缺自信心、學習動力低下及出現態度消極等問題。

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*資料來源：「香港學生時間分配型態調查」，香港研究協會，2014年

完善學習系統伴學員成長

DR-Max相信，為學童提供的不只是「教材」，而是一套完善的「學習系統」。DR-Max多年來着力研發「神奇魔法點讀筆」，配有粵語、英文及普通話三語發音，並輯錄不同學科的導師講解題目，為小朋友即時解答學習疑難。DR-Max的品牌理念認為旗下學習系統不只是為了應付考試制度，有趣的互動學習體驗可培養和提升學童「自主學習」的興趣及習慣。

DR-Max學員余梓晴分享學習心得。

DR-Max學員蘇政禮分享學習心得。

DR-Max學員梁志宥家長趙惠敏女士分享兒子使用教材後所帶來的轉變。

創造儀式感 成就「傑出學生頒獎典禮」

史丹佛大學著名行為科學家B. J. Fogg教授指出，人要能養成良好習慣，必須給自己創造「儀式感」。有見及此，DR-Max持續舉辦「自主學習新時代 傑出學生頒獎典禮」旨在為香港學童建立「儀式感」，及通過嘉許及肯定，培養學童建立持之以恆的學習新動力。

第四屆「傑出學生頒獎典禮」於早前的「兒童動漫卡通嘉年華」圓滿舉行。活動有幸邀請狄易達軍團跳舞學校創辦人狄易達校長、灣區教育聯盟策劃總統籌及香港幼兒教育人員協會周慧珍會長、星加坡親子頭條顧問馬穎女士、DR-MAX Limited總經理盧英傑先生、電視廣播(國際)有限公司區域媒體銷售主管施滿謙先生及D&P Education Kingdom Ltd行政總監崔敬廷先生出席，嘉許DR-Max學員的努力。通過「傑出學生頒獎典禮」，DR-Max期望由「一小步」開始，為DR-Max學員帶來獎勵、儀式感及難忘回憶，並種下學習不只是為了應付考試，而是培養「自主學習」的動力。

（左起）狄易達軍團跳舞學校創辦人狄易達校長、灣區教育聯盟策劃總統籌及香港幼兒教育人員協會周慧珍會長、星加坡親子頭條顧問馬穎女士、DR-MAX Limited總經理盧英傑先生、電視廣播(國際)有限公司區域媒體銷售主管施滿謙先生及D&P Education Kingdom Ltd行政總監崔敬廷先生於台上合照。

一眾嘉賓與DR-Max學員及家長大合照。

狄易達軍團跳舞學校創辦人狄易達校長表示，香港這小小城市可誕生航天員，足見敢去有夢想就有達成的一天。狄易達校長又指，學習不是枯燥的事情，而是好玩、主動、停不下來的探索旅程。而一個真正的傑出學生，不只是成績要好，品格也十分重要。

東莞工商總會張煌偉小學帶來節拍舞動的演出。

同學們年紀輕輕已經舞藝超凡。

悅藝喜樂管弦樂團為頒獎典禮帶來精彩演奏。

狄易達軍團跳舞學校創辦人狄易達校長頒發獎項予DR-Max學員。

灣區教育聯盟策劃總統籌及香港幼兒教育人員協會周慧珍會長頒發獎項予DR-Max學員。

星加坡親子頭條顧問馬穎女士頒發獎項予DR-Max學員。

電視廣播(國際)有限公司區域媒體銷售主管施滿謙先生頒發獎項予DR-Max學員。

D&P Education Kingdom Ltd行政總監崔敬廷先生頒發獎項予DR-Max學員。

DR-Max未來將繼續舉辦「傑出學生頒獎典禮」，期望透過完善的學習系統，鼓勵DR-Max學員培養自主學習的好習慣。如果家長亦希望子女將來有機會參與頒獎典禮，記得留意《親子頭條》的報導及可於DR-Max Facebook專頁與網頁了解更多詳情。

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