第四屆傑出學生頒獎典禮｜狄易達校長等重量級嘉賓出席 嘉許學員建立儀式感
由DR-Max舉辦的第四屆「傑出學生頒獎典禮」於早前的「兒童動漫卡通嘉年華」圓滿舉行。狄易達軍團跳舞學校創辦人狄易達校長及多名重量級嘉賓親臨主禮，期望學童透過頒獎典禮獲得難忘體驗，並鼓勵他們持之以恆自主學習。
香港學童考試壓力大 導致自信心不足
香港學童學業壓力巨大，面對堆積如山功課量、TSA及DSE考試，有調查*指出，香港學童每周平均學習時數為62小時，高於「打工仔」工時。加上香港教育制度着重操練試卷、鼓吹成績導向，故學童容易因考試壓力導致欠缺自信心、學習動力低下及出現態度消極等問題。
*資料來源：「香港學生時間分配型態調查」，香港研究協會，2014年
完善學習系統伴學員成長
DR-Max相信，為學童提供的不只是「教材」，而是一套完善的「學習系統」。DR-Max多年來着力研發「神奇魔法點讀筆」，配有粵語、英文及普通話三語發音，並輯錄不同學科的導師講解題目，為小朋友即時解答學習疑難。DR-Max的品牌理念認為旗下學習系統不只是為了應付考試制度，有趣的互動學習體驗可培養和提升學童「自主學習」的興趣及習慣。
創造儀式感 成就「傑出學生頒獎典禮」
史丹佛大學著名行為科學家B. J. Fogg教授指出，人要能養成良好習慣，必須給自己創造「儀式感」。有見及此，DR-Max持續舉辦「自主學習新時代 傑出學生頒獎典禮」旨在為香港學童建立「儀式感」，及通過嘉許及肯定，培養學童建立持之以恆的學習新動力。
第四屆「傑出學生頒獎典禮」於早前的「兒童動漫卡通嘉年華」圓滿舉行。活動有幸邀請狄易達軍團跳舞學校創辦人狄易達校長、灣區教育聯盟策劃總統籌及香港幼兒教育人員協會周慧珍會長、星加坡親子頭條顧問馬穎女士、DR-MAX Limited總經理盧英傑先生、電視廣播(國際)有限公司區域媒體銷售主管施滿謙先生及D&P Education Kingdom Ltd行政總監崔敬廷先生出席，嘉許DR-Max學員的努力。通過「傑出學生頒獎典禮」，DR-Max期望由「一小步」開始，為DR-Max學員帶來獎勵、儀式感及難忘回憶，並種下學習不只是為了應付考試，而是培養「自主學習」的動力。
DR-Max未來將繼續舉辦「傑出學生頒獎典禮」，期望透過完善的學習系統，鼓勵DR-Max學員培養自主學習的好習慣。如果家長亦希望子女將來有機會參與頒獎典禮，記得留意《親子頭條》的報導及可於DR-Max Facebook專頁與網頁了解更多詳情。
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南韓記憶體巨頭 SK 海力士周四股價上演「V 型」反轉，早盤受中東局勢及利率上升疑慮拖累一度重挫 3.5%，隨後在「十年擴產計畫」激勵下快速拉升翻紅，成功收復失地，並帶動南韓綜合股指 (KOSPI) 跌幅縮小至 1.5%。 SK 集團會長崔泰源最新透露，為滿足 AI 浪潮對高階
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