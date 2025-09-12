第一城關愛隊遺失39名服務使用者個人資料

【Now新聞台】沙田第一城關愛隊遺失39名服務使用者個人資料。

承辦該區關愛隊的沙田第一城婦女會周四晚向沙田民政事務處通報，懷疑隊員周三外出工作期間，遺失載有39名服務使用者個人資料的文件，包括姓名、電話和住址，但不包括身份證號碼。

承辦團體亦已向警方和私隱專員公署通報，會檢視和加強保安措施。

#要聞