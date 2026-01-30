第 10 屆傳媒轉型大獎︱《Yahoo 新聞》躋身十大傑出傳媒 共奪 8 個獎項︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】香港互動市務商會昨日（29 日）舉行第 10 屆「傳媒轉型大獎」頒獎典禮暨周年晚宴，表揚過去一年在科技應用及內容創新方面表現突出的本地媒體機構。其中，《Yahoo 新聞》在多個獎項中獲得肯定，除入選「十大傑出傳媒」外，亦同時奪得「整體資訊娛樂大獎」及「整體醫療及健康資訊大獎」，並於網媒組別的「網站」、「社交媒體」及「整體」範疇中分別獲得銀獎，成績備受評審團肯定。

入選「十大熱門媒體網站」

「傳媒轉型大獎」由專業評審及公眾投票共同構成評選機制，評審團由來自 8 間本地大專院校的學者組成，按網站、應用程式及社交媒體等範疇，評估不同媒體在資訊創新、跨媒體兼容性、數碼營銷應用及讀者互動等方面的表現，並選出金、銀、銅獎得主及「十大傑出傳媒」。

廣告 廣告

《Yahoo 新聞》獲選為「十大傑出傳媒」之一，並同時奪得「整體資訊娛樂大獎」及「整體醫療及健康資訊大獎」，肯定平台在不同內容領域的整體表現。此外，在網媒組別中，Yahoo 新聞於「整體」範疇獲得銀獎；在分項平台評選中，《Yahoo 新聞》亦於「網站」及「社交媒體」範疇分別奪得銀獎，而在「應用程式」範疇則獲得銅獎。

除專業評審團的肯定，Yahoo 也奪得由公眾票選的「十大熱門媒體網站」獎項，獲廣大市民支持。

方保僑：冀業界積極而審慎的態度擁抱變革

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘致辭時表示，AI 及大數據分析等數碼技術正不斷重塑媒體生態，特區政府一直推動產業升級轉型，並已開放超過 5,700 個公共數據集，涵蓋多個公共服務範疇，讓社會各界開發創新應用及服務。他亦指出，政府將持續支持本地 AI 應用的研發與推廣，推動「AI 產業化、產業 AI 化」，並期待業界善用科技提升內容價值及用戶體驗。

香港互動市務商會會長方保僑稱，今年不僅是「傳媒轉型大獎」踏入第 10 年的重要里程碑，亦是傳媒行業面對人工智能浪潮下反思轉型方向的關鍵時刻。他稱，隨着 AI 持續改變內容生產及互動模式，傳媒需要正視 AI 素養、治理及 GEO 轉向等新課題，大會以「閃耀前行，續寫新章」為主題，期望業界以積極而審慎的態度擁抱變革，視轉型為長遠發展的重要一環。