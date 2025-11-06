西樹泡芙限時第二件$11！限定芋泥牛奶忌廉泡芙
第 23 屆 CASH 金帆音樂獎｜方大同憑《才二十三》勇奪五項大獎 為歷屆首位囊括最多獎項音樂人
香港作曲家及作詞家協會（CASH）昨晚假灣仔香港會議展覽中心隆重舉行「2025 CASH 周年晚宴暨金帆音樂獎頒獎典禮」。
業界人士及音樂人鼎力支持 見證十項音樂獎項得主誕生
CASH 主席陳永華教授、所有理事包括陳少琪、梁榮駿、何志恩、伍惠芳、梅廣釗博士、李肇斌、朱國英、陳詠謙均有出席，現場更星光熠熠，雲集眾多流行及正統音樂界代表。到場出席有入圍第 23 屆「CASH 金帆音樂獎」的音樂人包括 Antoine Adel Aboulkassimi (ADILE)、亞木、陳考威、KW 朱敏希、Jim Yan、林寶、Patrick Yip、謝國維、Zpecial、ROVER、蔡筱蕊、鍾偉軒、李一葦、劉力致、陸尉俊、伍卓賢及黃學揚等。此外，多位星級音樂人亦親臨支持，包括陳健安、Gareth.T、Gordon Flanders、盧冠廷、J.Arie、JNYBeatz、李蘊、Oscar Lee、雷同二友、尹光及應智越等，一同分享本地音樂界年度盛典的璀璨時刻。
CASH 主席陳永華教授表示：「截至 2025 年，CASH 擁有超過 5,100 位會員，代表超過 300 萬位作曲家、作詞家及音樂出版商，管理作品數量更超過 1,700 萬首。協會去年總收益穩步上升至約港幣 4 億 9,000 萬元，而行政開支僅佔總收益不足一成，足見我們由 50 多位同事組成的精簡高效團隊，成功支撐起龐大而複雜的版權管理系統，並將最大比例的收益回饋予會員。我們希望每位創作人都能專注於創作本身，無需為繁複的授權事務操心，讓作品得以自由流通，推動整個音樂市場的健康發展。」
典禮由大會司儀黃宇詩與周奕瑋主持，今年共頒發十個獎項，包括「最佳旋律」、「最佳歌詞」、「最佳編曲」、「最佳合唱演繹」、「最佳樂隊演繹」、「最佳女歌手演繹」、「最佳男歌手演繹」、「最佳正統音樂作品」、「最佳青年作曲家正統音樂作品」和壓軸頒發的「CASH 最佳歌曲大獎」，旨在表揚過去一年為本地音樂創作作出卓越貢獻的音樂人。在揭曉「CASH 最佳歌曲大獎」前，香港中樂團嗩吶首席及管演奏家 DidaBoy 馬瑋謙更與 Jazzclectic 爵躍樂隊聯手演繹了該獎項五強入圍作品。DidaBoy 馬瑋謙表示在編排五強歌曲表演時，特意將方大同作品《才二十三》安排在最前，並把林家謙作品《普渡眾生》放在最後，期望藉此製作一份特別的禮物，送給遠在他方的方大同，向他致敬。
頒獎嘉賓包括香港特別行政區政府署理知識產權署署長曾志深先生、香港藝術發展局音樂委員會主席梁建楓先生、香港演藝學院校長陳頌瑛教授、通利琴行總裁李敬天先生、著名資深填詞人鄧偉雄博士、音樂人張佳添先生及著名音樂監製 Johnny Yim 等，表彰音樂創作人的傑出貢獻。十個獎項詳細得獎名單請參閱附件。
音樂界巨匠羅永暉教授 獲頒「CASH 音樂成就大獎」
本年度「CASH 音樂成就大獎」由資深作曲家、音樂教育家及「無極樂團」創辦人羅永暉教授榮獲。「CASH 音樂成就大獎」是由香港作曲家及作詞家協會（CASH）所頒發的最高榮譽大獎，
以表揚對香港音樂作出重大貢獻的音樂人。獎項得主羅教授多年來投身本地音樂教育及正統音樂創作，作品兼具藝術深度與文化底蘊，對香港音樂發展貢獻良多。當晚特設兩場以羅教授作品為主題的現場演出，包括女聲與大提琴演奏《蓮台詠嘆》，由女高音嚴翊樺女士與大提琴家羅詠媞女士演出；及香港兒童合唱團(中三 A 組)演唱羅永暉教授作曲、鄭國江老師填詞的作品〈希望〉，由 Dr. Viola Yuen 阮慧玲博士指揮，鋼琴家劉建安伴奏，導師劉灝顯帶領。現場氣氛感人至深，全場報以熱烈掌聲，致敬這位音樂界巨匠。
羅永暉教授表示：「我從未為自己的音樂旅程作一個總結。這次榮獲『CASH 音樂成就大獎』，是 CASH 對我多年創作和努力的一份肯定和總結，我感到無比光榮和喜悅。這份殊榮，也讓我猶如將過往的成就『歸零』，讓我以全新的姿態重新開始。我會繼續創作更多音樂作品，希望十年後能再有機會獲 CASH 頒發此獎項。我深信香港音樂界一定會有更好的發展、更好的作品、更優秀的演藝人才，能在國際市場為港爭光。」
方大同憑歌曲《才二十三》橫掃「最佳歌曲大獎」、「最佳旋律」、「最佳編曲」、「最佳男歌手演繹」及「最佳歌詞」五項殊榮，成為歷屆首位在同屆囊括最多獎項的音樂人，意義非凡。家人代表上台領獎並感動表示：「感謝 CASH 金帆獎評審團的肯定，以及各界朋友對大同的支持與懷念。大同是在面對人生最艱難的時刻創作出這首歌，希望透過歌詞與旋律感動人心，也希望他能在另一個維度，繼續以音樂帶給大家力量，讓人思考人生的意義。」
此外，CASH 三大獎項「CASH 最廣泛演出金帆獎」、「CASH 音樂成就大獎」及「CASH 金帆音樂獎」更在今年以全新設計亮相。今晚頒發的「CASH 音樂成就大獎」融入音樂播放符號「C」與黑金配色，彰顯獲獎者的專業地位及貢獻；而「CASH 金帆音樂獎」傳承「金帆」核心元素，以金、石、木三元素展現音樂人乘風破浪、勇往直前的音樂精神。
