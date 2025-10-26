第 43 周熱門手機排行榜

在四週的穩居榜首後，小米 Xiaomi 17 Pro Max 終於被新發佈的 Redmi K90 Pro Max 超越，失去了最受歡迎手機的稱號。不過，小米對此應該不會太沮喪，因為該品牌的另一款手機重新回到榜首。第三名則是 Samsung Galaxy A56，它在慢慢上升的過程中再次邁向更高的排名，緊隨其後的是 Galaxy S25 Ultra，排名第四。iPhone 17 Pro Max 保持在第五位，Oppo Find X9 Pro 則上升至第六名。隨著 Oppo 新旗艦機型預計在下週全球發佈，該機型在第 44 週結束時可能會進一步攀升。接下來是兩款 vivo 手機，iQOO 15 位居第七，X300 Pro 則位於第八，後者在其新型頂級機型發佈的週內獲得了優勢。honor 的 Magic8 Pro 排名第九，而 Realme 的 GT8 Pro 則位列本週榜單的第十位。

名次 手機型號 品牌 價格 1 Redmi K90 Pro Max 小米 Xiaomi $899 / 約 HK$ 7,000 2 Xiaomi 17 Pro Max 小米 Xiaomi $849 / 約 HK$ 6,628 3 Galaxy A56 Samsung $499 / 約 HK$ 3,892 4 Galaxy S25 Ultra Samsung $1,199 / 約 HK$ 9,350 5 iPhone 17 Pro Max Apple $1,099 / 約 HK$ 8,573 6 Find X9 Pro Oppo $1,049 / 約 HK$ 8,194 7 iQOO 15 vivo $699 / 約 HK$ 5,450 8 X300 Pro vivo $599 / 約 HK$ 4,670 9 Magic8 Pro honor $799 / 約 HK$ 6,227 10 GT8 Pro Realme $699 / 約 HK$ 5,450

