本港錄首宗本地基孔肯雅熱確診
第 43 周熱門手機排行榜
在四週的穩居榜首後，小米 Xiaomi 17 Pro Max 終於被新發佈的 Redmi K90 Pro Max 超越，失去了最受歡迎手機的稱號。不過，小米對此應該不會太沮喪，因為該品牌的另一款手機重新回到榜首。第三名則是 Samsung Galaxy A56，它在慢慢上升的過程中再次邁向更高的排名，緊隨其後的是 Galaxy S25 Ultra，排名第四。iPhone 17 Pro Max 保持在第五位，Oppo Find X9 Pro 則上升至第六名。隨著 Oppo 新旗艦機型預計在下週全球發佈，該機型在第 44 週結束時可能會進一步攀升。接下來是兩款 vivo 手機，iQOO 15 位居第七，X300 Pro 則位於第八，後者在其新型頂級機型發佈的週內獲得了優勢。honor 的 Magic8 Pro 排名第九，而 Realme 的 GT8 Pro 則位列本週榜單的第十位。
名次
手機型號
品牌
價格
1
Redmi K90 Pro Max
小米 Xiaomi
$899 / 約 HK$ 7,000
2
Xiaomi 17 Pro Max
小米 Xiaomi
$849 / 約 HK$ 6,628
3
Galaxy A56
Samsung
$499 / 約 HK$ 3,892
4
Galaxy S25 Ultra
Samsung
$1,199 / 約 HK$ 9,350
5
iPhone 17 Pro Max
Apple
$1,099 / 約 HK$ 8,573
6
Find X9 Pro
Oppo
$1,049 / 約 HK$ 8,194
7
iQOO 15
vivo
$699 / 約 HK$ 5,450
8
X300 Pro
vivo
$599 / 約 HK$ 4,670
9
Magic8 Pro
honor
$799 / 約 HK$ 6,227
10
GT8 Pro
Realme
$699 / 約 HK$ 5,450
