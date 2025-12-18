1998年第70屆奧斯卡頒獎禮創下5,700萬人收看紀錄。(互聯網)

奧斯卡金像獎頒獎禮由2029年起，將改由串流平台YouTube向全球免費直播。至於取得播放權超過半個世紀、華特迪士尼旗下的美國廣播公司(ABC)將餘下3年播映權，包括2028年的第100屆頒獎禮。

主辦奧斯卡的美國電影藝術與科學學院周三宣布，已與Google旗下的YouTube達成協議，對方獲得2029年至2033年的奧斯卡金像獎頒獎禮的全球獨家轉播權。YouTube將成為奧斯卡官方平台，向全球超過20億觀眾免費直播包括提名名單、紅地氈直擊、幕後花絮及頒獎禮等，並將提供多種語言的字幕及獨立聲道。聲明表示，與YouTube建立新合作夥伴關係，將有助把學院成果推廣至盡可能多的全球受眾。YouTube行政總裁莫漢(Neal Mohan)在社交平台稱，YouTube自2029年起將成為電影盛會場地，協助啟發世界各地的電影愛好者。

奧斯卡直播收視大不如前

目前美國四大獎項，包括奧斯卡、格林美獎、艾美獎以及東尼獎，都先後跟串流平台合作，而奧斯卡是首個將完全放棄電視直播的獎項。

ABC多年來一直負責轉播奧斯卡，據報隨著觀眾轉向串流平台，包括奧斯卡在內所有荷李活頒獎典禮的收視率都下跌。今年3月舉行的奧斯卡吸引1,970萬名美國觀眾，雖創5年來新高，但仍遠低於1998年該頒獎禮創下5,700萬人觀看的最高收視紀錄。

凸顯YouTube主導地位

有市場研究公司指，近年YouTube瀏覽量急增，上月成為美國最多人觀看的串流平台，今次合作協議進一步凸顯YouTube在電視和視訊生態環境的主導地位。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/第100屆後電視時代告終-奧斯卡2029起youtube獨家直播/629441?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral