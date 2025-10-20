三號風球至少維持至周二下午 6 時
《第102次求婚》開機陰謀！ 唐田英里佳華麗翻身的祕密！
富士台黃金IP重啟的隱藏火花
哇，富士台這招太狠了！《第101次求婚》那部90年代神作，至今仍是日劇迷的青春聖經，誰料30年後直接推續集《第102次求婚》！
9月中旬偷偷開機，預計2026年1月播出，金牌編劇鈴木收親自復出操刀，卡司陣容簡直是情懷+實力的雙殺。😏
據體育報導，這波操作從籌備就熱議不斷，粉絲分兩派：一半喊「終於等到續集」，另一半擔心「別毀經典啊」。但看這配置，小編覺得穩贏！
霜降明星模仿鐵矢的瘋狂CP
男主角空野太陽，由M-1冠軍霜降明星（33歲）來演！這傢伙擅長模仿前作男主武田鐵矢（76歲），光看預告就笑翻：他那「不受歡迎卻超執着」的呆萌人設，完美復刻當年的求婚糗男。
重點來了，武田鐵矢本人客串，對手戲超有梗！鈴木收笑說：「期待せいや對着女主喊『僕は死にましぇん！』嗎？」😂 霜降明星在X上po：「模仿鐵矢叔叔，壓力山大但超興奮！」這對師徒檔，絕對是全劇爆點。
唐田英里佳從摔跤手變大提琴仙女
女主星野光，交給唐田英里佳（28歲）！她飾演前作矢吹薰（淺野温子）的獨生女，同樣是拉大提琴的人氣音樂家，黑長髮造型直接致敬媽媽，星野家愛情傳奇就這麼延續。
想想看，唐田那雙修長美腿，從Netflix《極惡女王》的摔跤場跳到優雅音樂廳，這轉型跨度大到讓人拍案！🤩
鈴木收是她的鐵粉，早年就說：「《極惡女王》其實是唐田的電影！」這次他親自捧她，保證讓星野光閃瞎觀眾眼。
鈴木收退休後的復仇神劇
編劇鈴木收（53歲）才是大魔王！今年3月他宣布從綜藝編劇退休，轉戰影視，沒想到首發就是這部夢幻續作。據富士台內部，他幾年前就吵著要拍《第102次》，退休後終於如願。
親近人士爆料：「鈴木對唐田的魅力塑造，當成勝負手！」粉絲熱議：「經典台詞會不會升級？續作求婚次數破102嗎？」鈴木收回：「創新+致敬，保證不讓你失望。」這老將復出，簡直是日劇界的救世主。
唐田英里佳的不倫風波華麗翻身
說到唐田，怎能不提2020年那場東出昌大不倫風暴？她暫停活動，剪短髮演摔跤女王長與千種，一炮而紅，重回視野。
這次《第102次求婚》，鈴木收二度力挺，從「狂野運動員」變「優雅藝術家」，形象180度轉彎。X上粉絲喊：「唐田終於洗白了，這角色量身訂做！」她的復出之路，像極了劇中星野光的浪漫求婚，甜中帶淚。
Japhub小編有話說
哈哈，《第102次求婚》這波操作，情懷滿分又不失新意！霜降明星的模仿秀+唐田的華麗轉型，鈴木收的復仇神劇，保證讓你邊笑邊感動。
下次播出記得約朋友一起追，一邊吃葡撻一邊喊「僕は死にましぇん！」～
