第2期關愛隊服務至2027年9月 至8月底已探望58萬長者及住戶

【on.cc東網專訊】18區關愛隊將約滿。民政及青年事務局今日(30日)公布，民政事務總署聯同轄下18區民政事務處已完成第2期關愛隊的遴選工作，各區民政處正陸續與承辦團體獲接納的服務計劃書簽訂資助協議，服務至2027年9月30日。

民青局局長麥美娟期望第2期關愛隊能夠繼續善用第1期的經驗，並在已建立的地區網絡上，將服務做得更深更廣，為市民帶來更多的獲得感和幸福感。

當局指截至今年8月底，關愛隊已合共探訪約58萬個長者戶和其他有需要住戶，提供約8.9萬次簡單家居或其他支援服務，以及舉辦約4.5萬項地區活動。在發生突發和緊急事故時，關愛隊都迅速動員，關心和支援受影響居民。

廣告 廣告

該局又指各隊關愛隊在第1期服務中，已完成甚或超越關鍵績效指標(KPI)的服務要求。民政事務總署及各區民政事務處會整理第一期關愛隊的工作報告，讓市民看到工作成果。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】