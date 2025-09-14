第36屆「香港同志影展」開幕 同性配偶申請公屋案原告 Nick 獲玲瓏大獎表揚貢獻

一年一度本地影壇盛事：第36屆香港同志影展 (Hong Kong Lesbian and Gay Film Festival, HKLGFF) 於9月12至27日隆重舉行！回顧過去36年，多元性別權益愈見進步，為同志追求平等包容的道路上奠下重要里程碑，成績令人鼓舞。然而，全球恐同和恐跨性別的情緒又有死灰復燃之勢，令人驚覺擁有的權益依然可以隨時破滅。彩虹天空之下、連綿山脈之間，羊群——一種視同性之愛為平常事的動物，正悠然自得地享受生活。踏入第36屆，今年的香港同志影展以此作為主視覺元素，提醒我們大自然的性向多樣性，遠超人類想像；作為大自然一部分，我們必須擁抱多元、維護共融。今屆香港同志影展將繼續呈獻世界各地頂級的LGBTQ+電影，帶來共22部長片和37部短片，短片中包括香港本地作品。本地同志電影生力軍，以及受邀來港的海外導演與演員等，都將出席映後問答環節以及專題座談會，讓觀眾能與各地電影人即場互動，感受 LGBTQ+ 電影背後的精彩文化。今年玲瓏大獎（Prism Award）獎項由同性配偶申請公屋案終極勝訴的 Nick Infinger 奪得，表揚他堅毅不屈。

第36屆「香港同志影展」

海外導演與演員專誠來港，與本地影人一同出席開幕儀式，並於稍後參與映後問答環節以及專題座談會等。來港嘉賓包括：開幕電影《我的外公占爸》主角奧德梅森海德(Aud Mason-Hyde)、女同志動畫片《太空百合戰鬥姬》(Lesbian Space Princess)監製Tom Phillips、韓國少男BL純愛電影《404未遺失的那些年》(404 Still Remain)導演Uhm Ha-Neu、丹麥跨性別與男同志電影《桑拿慾室》(Sauna)導演 Mathias Broe 以及多部短片的電影人，包括港產短片節目內《港出我天后》(Hong Kong Heels)導演Elias Fritz、Carlos Laux y Silió及變裝皇后主角 Pansze Diva、《未果》(When The Petals Fall)導演蔡家軒、《白裙底》(White Ballet Skirt)導演蔡潤澤及《洞》(Cave)導演鄧鈞洋等，陣容相當鼎盛。而為了支持香港同志影節而特別到場的藝人有：黃耀明、盧鎮業、廖子妤、梁雍婷、顧定軒、黃夏蕙、陳映同、蘇家樂、伍詠詩、張迪文、梁景𡺤、黃浩霆、陳昊霆、劉漪琳、鄧濤、陳美濤、許嘉浩、梁兆輝、陳建興、許紹燊(小新)、田見超(田中)、李駿碩導演、黃修平導演、黃浩然導演等，場面非常熱鬧。

第36屆「香港同志影展」開幕電影 -

奧斯卡影后奧莉花高雯主演酷兒家庭劇情片《我的外公占爸》

繼年初於辛丹斯電影節舉行世界首映，全新酷兒家庭劇情片《我的外公占爸》(Jimpa)在回到導演的家鄉澳洲登陸阿德萊德電影節之前，率先於9月12日為今屆的香港同志影展打響頭炮！今年開幕電影《我的外公占爸》，由《爭寵》奧斯卡影后奧莉花高雯(Olivia Coleman)飾母親，帶同她那剛踏入青少年階段的非二元性別孩子（奧德梅森海德 飾）去探訪憑《常在我心》提名奧斯卡最佳男配角的尊力高(John Lithgow)飾演的同志外公，牽引出三代人的家庭觀念，以至傳統與現代的酷兒價值互相衝擊。本片以尖酸而有力的對話及動人真摯的演繹，喚起大眾對性別、性取向和代名詞的討論，同時彰顯了親情、愛與接納在現今世界的重要性，使這部導演半自傳式溫情小品為本屆同志影展揭開完美序幕。本片附中英文字幕。主演之一奧德梅森海德(Aud Mason-Hyde)將出席開幕禮及映後談。

第36屆「香港同志影展」閉幕電影 -

「四娘教子」笑料百出的愛爾蘭親情喜劇《煩到媽媽媽媽聲》

《全職乖孫》製作團隊探討泰國BFF 愛與成長《難道喜歡妳》

今年閉幕電影好事成雙——榮獲倫敦電影節「觀眾票選最佳劇情片」的《煩到媽媽媽媽聲》(Four Mothers)，講述處處碰壁的同志小説家愛德華不但要貼身照顧病重母親，他的三位老死為了參與同志驕傲節，竟也將他們的母親託管愛德華家中，令他要承受四倍「母」力威脅，爆發「媽」聲四起的惹笑喜劇！億萬票房《全職乖孫》製作團隊則帶來青春洋溢的泰式女女戀曲《難道喜歡妳》(Flat Girls)，刻劃從小在同一棟警察宿舍長大的安與珍，當離婚的男警阿東遷入後，讓兩人原本模糊的關係變得剪不斷、理還亂，也必須面對那些悄悄靠近的喜歡與愛，還有成長與成年的意義。兩片皆附中英文字幕。

第36屆「香港同志影展」閉幕電影 - 「四娘教子」笑料百出的愛爾蘭親情喜劇《煩到媽媽媽媽聲》

泰式女女戀曲《難道喜歡妳》(Flat Girls)

影展行政總監楊曜愷在開幕儀式上致辭時，除了答謝影展團隊的努力以及贊助商的信任與支持外，亦對日前立法會否決同性伴侶關係登記條例草案表示失望：「所以香港同志影展尤為重要，它為公眾提供了一道重要橋樑，讓所有人包括LGBTQ+以外的觀眾都能通過觀看我們選映的電影，更深入地理解全球各地LGBTQ+社群面對的挑戰與困境，並認識到他們在法律保障上的需要。」

大會又即場宣佈驚喜消息：《濁水漂流》導演李駿碩執導、張迪文主演的最新同志性慾題材電影《眾生相》(Queerpanorama)繼入選各地包括蘇黎世、維也納、三藩市、邁阿密及溫哥華的同志影展，並先後在柏林、巴黎、阿姆斯特丹、哥本哈根、紐約、多倫多及大阪的不同電影節亮相，遊走過34個城市之後，終於回歸香港，加入香港同志影展作特別放映，成為今屆唯一香港製造的同志長片！

玲瓏大獎

表揚對多元性別社群作出偉大貢獻的Nick Infinger

每年香港同志影展都會頒發玲瓏大獎(Prism Award)予對同志社群有貢獻的人士或機構，今年獲頒發玲瓏大獎的得主是Nick Infinger——Nick是一位克盡己任的社會工作者，矢志為性少數發聲，積極支持訂立性傾向歧視條例，並致力把《家庭及同居關係暴力條例》擴展至為同性同居人士提供保護。在2018年，Nick與伴侶於海外結婚後，回港申請公共房屋。然而，香港房屋委員會以拒絕承認同性婚姻為由否定其申請。Nick決意挑戰如此不公的政策，提出司法覆核。經過六年的訴訟和兩次上訴，終審法院於2024年裁定Nick勝訴。Nick Infinger堅毅不屈的個性和對公正公義的堅定承諾，激勵人心。Nick對獲獎表示榮幸，而且意義重大，亦感謝伴侶、律師團隊及各方支持者：「平權路好漫長，但這個奬提醒我們就算遇到阻力，也要繼續互相支持。亦希望這次判決能為更多同志家庭帶來希望，並透過法律尋求正義。」

玲瓏大獎 - 表揚對多元性別社群作出偉大貢獻的Nick Infinger

香港同志影展亦再次組成評審團，成員來自文化藝術界不同且多元的領域，包括跨界藝術家、作家及研究者黃鈺螢、《美味禁果》(Golden Delicious)導演Jason Karman及Soho House Hong Kong電影項目策劃岑梓君，聯手評選本屆「短片評審團大獎」以表揚獲選的最佳短片。與此同時，大會亦公佈第四屆「中文短片劇本創作比賽」得獎作品，得獎者將有機會接受著名得獎編劇莊梅岩、金像提名演員盧鎮業、著名造型及服裝指導吳里璐、電影監製任硯聰及柏林影展泰迪熊獎得獎導演暨編劇楊曜愷五位業內人士的專業指導，協助得獎者提升劇本水平。

2025香港同志影展門票即日起公開發售。閉幕電影套票(包括在Soho House舉辦的閉幕派對入場及飲品一杯)票價港幣180元；《三生有幸》(To Live, To Die, To Live Again)震撼優惠價港幣75元；其他放映場次票價港幣95元。詳情請瀏覽——

網站：www.hklgff.hk

Facebook：www.facebook.com/hklgff

Instagram：www.instagram.com/hklgff

