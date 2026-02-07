第4度出嫁！荷爾芭莉上節目宣布與男友訂婚

【on.cc東網專訊】現年59歲的奧斯卡金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）雖然曾經歷過3段失敗的婚姻，但她並冇因此而對婚姻失去信心，她前日亮相美國名嘴Jimmy Fallon的清談節目受訪時就宣布與音樂人男友Van Hunt 已訂婚。

荷爾被Jimmy問到幾時與男友結婚時，她即回答：「出面搞錯咗話佢向我求婚時畀我拒絕，實情唔係咁，我冇say no。我哋只係未定婚期。」之後荷爾隨即宣布喜訊：「當然我話佢聽我會同佢結婚！而佢已送咗隻戒指仔畀我。」證實男友已向他求婚。而荷爾最近於另一雜誌訪問時就透露男友於上年6月向她求婚。荷爾與Van Hunt於2020年4月疫情高峰時由他的兄長介紹下認識，初時2人只透過短訊與傾電話聯絡，認識4個月後才約會。

今次將會是荷爾第4段婚姻，她於1994年與棒球手David Justice結婚，婚姻只維持了3年。2003年，她與歌手Eric Benét 結為夫婦兩年後離婚。之後她與法國男星奧利華馬天尼斯（Olivier Martinez）結婚兩年，2人育有一名兒子Maceo，離婚後荷爾每月要支付8千美元（約62.4萬港元）贍養費給奧利華。

