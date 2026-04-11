第44屆香港電影金像獎宣傳片的幕後 完全以 iPhone 17 Pro Max 拍攝

今年的香港電影金像獎不止是影壇盛事，更是一場科技與創意的完美碰撞。全新宣傳片在復活節正式登場，其中最新片段完全以 iPhone 17 Pro Max 拍攝，並配合搭載 M5 晶片的 MacBook Pro 完成前期與剪輯工作流程，展現了電影製作跨入新世代的速度與靈活。





用 iPhone 拍出電影級影像

由創作總監吳煒倫導演監製，導演 Nero 吳兆麟執導拍攝，他坦言如今業界使用 iPhone 作為拍攝工具已十分普遍：「在 iPhone 拍攝後能快速透過 iCloud 傳送到 MacBook Pro 進行剪輯，是我們工作流程中最方便的部分。」

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由於宣傳片包含過往電影片段，檔案容量龐大，對效能要求極高，而 MacBook Pro M5 的處理速度與穩定性正好應付得綽綽有餘。「它能輕鬆負責繁重的剪輯與轉檔，節省大量時間，讓創作空間更寬鬆。」吳兆麟補充。





一站式製作的美術視角

美術總監 Ceci 霍佩詩則從設計角度見證了 MacBook Pro 在電影視覺製作上的威力。她透露：「在 M5 MacBook Pro 上同時開啟 SketchUp、Enscape 和 LayOut 都非常順暢。我們能輕鬆完成建模、燈光渲染及尺寸拼砌，不必擔心系統卡頓。」

她也特別提到顯示器色準的重要性：「螢幕顏色貼近真實，對於我們這些要精準匹配色溫與燈效的工作，準確度決定成敗。」快速的3D渲染與即時預覽，也讓團隊能在拍攝現場即時調整構圖與光線。





用 iPad 控制光影流動

燈光師梁顥晉則展示了另一種科技之美——智能控制。「大部分燈光師如今都用 iPad 或 iPhone 連接控制軟件，能直接在手中調整所有燈光，不必爬高爬低。」他笑言科技讓現場更安全、更有效率。

此外，他們也使用 Sun Seeker 分析每日太陽軌道。「藉由 App 的日光模擬，我們能預測陽光照射方向，提早佈局燈位，令自然光與人工光融合得更自然。」