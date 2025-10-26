第47屆東盟峰會馬來西亞開幕 東帝汶正式加入東盟

【Now新聞台】第47屆東盟峰會在馬來西亞開幕，東帝汶正式加入東盟成為第11個成員國。

與會代表早上齊集吉隆坡出席第47屆東盟峰會與相關峰會開幕儀式，東盟各國領袖共同簽署《東帝汶加入東盟宣言》，輪值主席國馬來西亞總理安華在東帝汶總理古斯芒見證下，正式接過宣言，東帝汶國旗獲豎立在會場，並列在其餘東盟十國國旗中，象徵東帝汶正式成為東盟第11個成員國，是東盟自90年代以來首次擴員。

古斯芒致辭時形容，今日創造歷史，對東帝汶人民而言，加入東盟不止是實現夢想，亦是國家進程一種有力的肯定。

