第51屆TETRIS 1王者盃「集合啦！動物森友會 聯名祭典！第二波」將於1月9日起開跑！

任天堂宣布將於Nintendo Switch Online會員限定軟體「俄羅斯方塊 99」的「TETRIS 1王者盃」活動中，舉辦與Nintendo Switch軟體「集合啦！動物森友會」的聯名活動。

將於2026年1月9日(五)16:00至2026年1月13日(二)15:59期間實施。

Nintendo Switch Online會員限定軟體「俄羅斯方塊 99」的例行活動「TETRIS 1王者盃」

第 51 屆活動適逢Nintendo Switch 2 Edition即將發售及Ver.3.0版本更新上線之際，將推出與「集合啦！動物森友會」的第二波聯名活動。

「集合啦！動物森友會」活動限定主題

實施期間為2026年1月9日(五)16:00至2026年1月13日(二)15:59。

活動期間內，根據「俄羅斯方塊 99」模式的排名可獲得下列活動點數，累積獲得100點即可獲得「集合啦！動物森友會」活動限定主題。

第1名: 100點

第2名: 70點

第3名: 50點

第4～10名: 40點

第11～30名: 30點

第31～50名: 20點

第51～90名: 10點

第91～99名: 1點





「集合啦！動物森友會」首波聯名主題，可透過遊戲內取得的票券進行兌換。

完成每日任務即可獲得票券。

「集合啦！動物森友會 Nintendo Switch 2 Edition」是款新增多項例如滑鼠操作、遊戲聊天功能、4K解析度等，活用Nintendo Switch 2特色新功能的版本。

新增設施等內容的免費更新(Ver.3.0)也將於2026年1月15日(四)上線。

關於「TETRIS 1王者盃」的詳細資訊請參閱Nintendo主題。