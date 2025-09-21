第52屆吐露港渡海泳公開賽 黃雨照常舉行

【Now新聞台】第52屆吐露港渡海泳公開賽舉行。

賽事在大埔船灣沙欄海灘起步，賽前黃色暴雨警告信號已經生效，選手都穿起雨衣保暖及找有蓋地方暫避。

渡海泳全長約2.6公里，由船灣沙欄海灘游到大美督水上活動中心，有600名健兒參加，近八成是男士，最年長的參賽者達75歲；有泳手認為下雨沒太大影響，慶幸最終沒取消賽事。

Stanley：「不要怕，我們多怕他取消，如果取消就很失望，因為我們試過疫情最後一剎那取消，有一次像這次打風又取消，所以很希望這次不會取消。」

李先生：「懂游泳就不會怕(大雨)，不懂游泳也不會報名參加渡海泳。(但風浪會否有影響？)絕對沒影響，越大浪越好玩。」

